QDH: Ob Hubers Eierkopf an Ostern hilft?

Liebe Huberquizzer

Dieses Quiz existiert (noch immer), weil nicht wenige wichtige Menschen glauben, dass es für watson in irgendeiner Form gewinnbringend ist. Sprich: Dieses Quiz floatet auf einem kommerziellen Gedanken – wir müssen uns damit dem Markt stellen, der Konkurrenz von Netflix, YouTube und Instagram. Und wenn es eines Tages nicht mehr konkurrenzfähig ist, dann geht es unter. So ist die harte Realität in der Massenschlägerei um eure Aufmerksamkeit am Mobiltelefon. Angst machen will ich damit aber keine. Ich will auf etwas anderes heraus.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei Quizz den Huber hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter ( Daniel Huber , die hellste Kerze von watson, der grosse Hubini, Hubster oder einfach nur «He du!») im Quiz anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20.00 Uhr auf watson.ch.

Wenn ich unter diesen Umständen dann von User Bruno.is.back lese, dass «hubern» ein schönes gemeinsames Ritual war, das er mit seinem verstorbenen Schwiegervater pflegte, dann geht uns das Herz auf. Denn eigentlich produzieren wir das Quiz nicht für den Markt, wir produzieren es für euch. Damit ihr euch ärgern dürft, freuen, damit ihr etwas zu lernen und nachher wieder zu vergessen habt. Damit ihr euch vergleichen könnt mit euren Verwandten und Bekannten, damit ihr euch auf etwas freuen könnt am Sonntagabend.

Dass wir uns mit diesem Produkt so lange im Markt behaupten können, ist einfach nur Glück, aber es stimmt unseren Blick auf das scheinbar so kalte Monster auch etwas milder.

In dem Sinn: Dieses Quiz geht auf dich, Schwiegervater von Bruno.is.back! Und auf all die anderen «Teams». Ich weiss noch von mindestens 2 – Sarahs Ex-Riesen-WG und die Quizfreunde, mit denen ich vor fast 25 Jahren Sport studiert habe. Aber es wird noch mehr davon geben. Und wir feiern euch.

Und sorry, dass ich Montevideo letzte Woche ans Meer gerückt habe.

So. Jetzt wird gehubert!