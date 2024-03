Weisst du, aus welchen Sprachen diese Wörter stammen?

Wie viele der 50 grössten Städte in Italien kennst du?

Erkenne diese 50 Flughäfen am Kürzel oder du endest wie BER

Kennst du die Feiertage in der Schweiz?

Welche Länder haben weltweit am meisten Einwohner?

Als Hinweis habe ich euch jeweils ein weiteres Lehnwort aus derselben Sprache mitgegeben. Bei einigen war das gar nicht so einfach, bzw. es wäre fast zu einfach gewesen.

Sprachen sind meine grosse Leidenschaft. Ich finde es auch immer spannend, herauszufinden, woher ein Wort eigentlich stammt, also aus welcher Sprache. Ihr sollt darum zu einem deutschen Wort sagen, aus welcher Sprache es entlehnt wurde.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sabalenka gewinnt nach Tod ihres Partners ++ La Chaux-de-Fonds siegt in der Verlängerung

Wolfgang Wolf wird Trainer der Wölfe in Wolfsburg 🐺

Der Ort, an dem die Frauen baggern

Elf Festnahmen nach Anschlag in Moskau +++ Zahl der Toten steigt auf 115

Die Weltbevölkerung wird bald schrumpfen – und das ist nicht so erfreulich, wie du denkst

Frei muss bei Aarau wohl gehen +++ Deutschland will Nagelsmann über EM hinaus halten

Diese Rollläden zeigen exemplarisch, was in den Bergdörfern gerade schiefläuft

Wegen dieser Schweizer Strassen dreht Instagram in diesen Tagen (zu Recht) durch

Der letzte Mann mit einer Eisernen Lunge ist tot – das ist die Geschichte des Metall-Sargs

1929 wird ein stählerner Koloss der Welt vorgestellt – und die Welt atmet auf. Der metallene Sarg bedeutet ein Hauch von Hoffnung auf ein Überleben in einer Zeit, in der Polio Tausende dahinraffte. Mit Paul Alexander ist der letzte Mensch in einer «Eisernen Lunge» gestorben.

Paul Alexander erkrankte 1952 im Alter von sechs Jahren an Kinderlähmung, auch Polio genannt, die ihn vom Hals abwärts lähmte. Die Krankheit machte ihn unfähig, selbstständig zu atmen, weshalb ihn die Ärzte in einen Metallzylinder setzten. Alexander sollte den Rest seines Lebens dort verbringen.