Weniger Mindestlohn, «Blitzerabzocke» und Wahlen: Darum geht es in den Kantonen am Sonntag
Aargau
«Blitzerabzocke stoppen»
Die Volksinitiative verlangt, dass Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen in Zukunft nur noch mit der Bewilligung des Regierungsrats betrieben werden dürfen. Diese Bewilligungen sollen nur erteilt werden, wenn an dem Standort ein Verkehrsdefizit besteht.
«Arbeit muss sich lohnen»
Die Volksinitiative «Arbeit muss sich lohnen» verlangt eine Anpassung der kantonalen Sozialhilfe. Der Grundbedarf soll für Menschen, die über zwei Jahre ununterbrochen Sozialhilfe beziehen, um fünf Prozent gekürzt werden.
Appenzell-Ausserrhoden:
Ersatzwahl Nationalrat
Der bisherige Nationalrat aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden, David Zuberbühler, ist aus beruflichen Gründen zurückgetreten. Deshalb wird am 8. März 2026 ein neuer Nationalrat gewählt. Zur Wahl stellen sich Jennifer Abderhalden (FDP) und Edgar Bischof (SVP).
Basel-Landschaft
Tempo-30-Initiative
Diese Gesetzesinitiative verlangt, dass auf Hauptstrassen im Kanton Basel-Landschaft Tempo 30 nur eingeführt werden darf, wenn die Bevölkerung der betroffenen Gemeinde zustimmt. Zudem sollen zuerst alle anderen möglichen Massnahmen geprüft und umgesetzt werden. Die Initianten wollen so mehr Mitsprache für die Bevölkerung.
Der Landrat unterbreitet einen Gegenvorschlag. Dabei müsste die Gemeindeversammlung oder das Parlament der Gemeinde einem Antrag zustimmen, bevor der Kanton Tempo 30 prüfen kann.
Prämienabzug für alle
Die Initiative verlangt, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons die Krankenkassenprämien für die Grundversicherung vollständig von den Steuern abziehen können. Damit sollen die steigenden Gesundheitskosten ausgeglichen und alle Steuerzahlenden entlastet werden.
Ein voller Abzug würde aber zu grossen Steuerausfällen führen: Der Kanton würde rund 90 Millionen Franken pro Jahr verlieren, die Gemeinden etwa 55 Millionen. Regierung und Mehrheit des Landrats lehnen die Initiative deshalb ab, auch weil sie die Ursachen der hohen Gesundheitskosten nicht löst. Als Gegenvorschlag sollen bestehende Steuerabzüge erhöht werden, was deutlich weniger kostet und trotzdem entlastet.
Solar-Initiative
Die Solar-Initiative will den Ausbau von Solarenergie im Kanton Basel-Landschaft schneller voranbringen. Dafür sollen neue Regeln ins Energiegesetz aufgenommen werden. Bei Neubauten, gewissen bestehenden Gebäuden und grossen offenen Parkplätzen sollen geeignete Flächen für Solaranlagen genutzt werden.
«Transparenz- und Mitwirkungsinitiative»
Diese Initiative verlangt, dass das Kantonsgericht neue Gesetze schon vor ihrer Anwendung prüfen kann. Es soll kontrollieren, ob sie mit übergeordnetem Recht übereinstimmen, auch ohne konkreten Einzelfall. So sollen fehlerhafte Gesetze früh erkannt und aufgehoben werden können.
Kreislaufwirtschaft
Diese Verfassungsänderung will, dass Kanton und Gemeinden bessere Bedingungen für einen sorgsamen Umgang mit Ressourcen schaffen. So sollen Materialien wiederverwendet und Stoffkreisläufe geschlossen werden. Regierung und Mehrheit des Landrats unterstützen das. Gegner finden die heutigen Regeln ausreichend und befürchten mehr Vorschriften und Nachteile für die Wirtschaft, weshalb sie das Referendum ergriffen haben.
Genf
Anpassung des Mindestlohns für Studenten
Mit der Annahme des Mindestlohns im Kanton Genf 2020 verschwanden Ferienjobs vom Markt. Dies will der Kanton ändern und Löhne für Studentinnen und Studenten für maximal 60 Tage pro Jahr auf 75 Prozent des gesetzlichen Mindestlohns senken.
Glarus
Gesamterneuerung des Regierungsrates
Der Glarner Regierungsrat besteht aus fünf Mitgliedern und bildet die oberste Exekutive des Kantons. Alle fünf bisherigen Regierungsmitglieder treten erneut an, sie werden von drei weiteren Kandidatinnen und Kandidaten herausgefordert.
Luzern
Ausbau der Kantonsstrasse K 36
Der Kantonsrat will die Strasse von Schüpfheim nach Flühli und Sörenberg ausbauen. Im Vordergrund stehen Sicherheitsbedenken. Der Kantonsrat hat dafür einen Kredit von rund 37 Millionen Franken bewilligt.
Schaffhausen
Förderung des öffentlichen Verkehrs
Aktuell wird über 80 Prozent des öffentlichen Verkehrs im Kanton Schaffhausen durch die SBB erbracht. Mit der Änderung des Gesetzes soll sich der Kanton künftig mit mindestens 20 Prozent an den Kosten beteiligen.
Solothurn
Neubau für die Kantonspolizei
Der Stützpunkt der Kantonspolizei Solothurn in Oensingen sei der aktuellen Anforderung nicht mehr gewachsen und habe zu wenig Platz. Der Neubau des Kantons würde eine umfassende Lösung mit mehr Platz für die zusätzlichen 150 Mitarbeitenden bieten.
Änderung des Sozialgesetzes
In der Schweiz müssen alle Menschen ab 20 Jahren einen Mindestbetrag in die AHV/IV bezahlen. In Härtefällen können diese Beträge erlassen und vom Kanton bezahlt werden. Diese sollen nun statt vom Kanton von der Einwohnergemeinde übernommen werden.
Weiterverrechnung der Verwaltungskosten
Zurzeit vollzieht der Kanton Solothurn im Namen der Einwohnergemeinde in einigen Fällen Alimentenhilfe. Einwohnerinnen und Einwohner erhalten diese als Vorschuss. Diese Bezahlung soll nun von der Gemeinde und nicht mehr vom Kanton übernommen werden.
Anhebung der Familienzulage
Mit der Annahme der Teilrevision sollen die Familienzulagen auf 230 Franken pro Monat erhöht werden. Zudem sollen die Ausbildungszulagen auf 268 Franken angehoben werden.
St.Gallen
Verkauf des Grundstücks WILWEST
Im Westen von Wil soll das neue Wirtschaftsgebiet WILWEST entstehen. Gleichzeitig sollen die Verkehrsprobleme mit einem neuen Autobahnanschluss verbessert werden, den der Bund aber nur baut, wenn das Projekt umgesetzt wird. Eine erste Abstimmung über die Finanzierung des Projektes wurde 2022 knapp abgelehnt. Danach wurde das Projekt überarbeitet und nachhaltiger gestaltet, zum Beispiel mit mehr Grünflächen und weniger versiegeltem Boden. Nun wird darüber abgestimmt, ob der Kanton St.Gallen die Grundstücke verkauft und zusätzliche Landwirtschaftsflächen ersetzt.
Neubau Berufszentrum Rapperswil-Jona
Heute besuchen rund 1200 Lernende das Berufs- und Weiterbildungszentrum Rapperswil-Jona. Die Schulgebäude sind jedoch alt, zu klein und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen, schreibt der Kanton. Darum plant er einen Neubau im Südquartier in der Nähe des Bahnhofs.
Im neuen Gebäude sollen künftig rund 1600 Lernende unterrichtet werden. Es bietet moderne, flexible Räume und wird nachhaltig gebaut, zum Beispiel mit erneuerbarer Energie und Solaranlage. Der Neubau kostet 91 Millionen Franken.
Kantonsstrasse zum See
Zwischen St.Gallen und Rheineck gibt es auf der Autobahn A1 keinen Anschluss. Darum fährt viel Verkehr durch Goldach, Rorschach und Staad. Das führt täglich zu Stau, Lärm und einer hohen Belastung für die Bevölkerung, sagt der Kantonsrat. Mit einem neuen Autobahnanschluss Witen und der neuen Kantonsstrasse zum See soll der Verkehr besser gelenkt werden. So werden Wohnquartiere entlastet und die Region besser mit der Autobahn verbunden. Die beiden Projekte kosten den Kanton rund 267 Millionen Franken und werden über den Strassenfonds bezahlt.
Tessin
«Respekt für die Rechte der Arbeitnehmenden»
Das Tessin stimmt über eine Volksinitiative gegen Lohndumping ab. Diese fordert eine bessere Kontrolle des Arbeitsmarkts und besseren Schutz der Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Thurgau
Ersatzwahl Bezirksgericht Arbon
Das Bezirksgericht Arbon sucht ein neues nebenamtliches Mitglied. Zur Wahl stellen sich Sabina Martin (Die Mitte) und Patrick Odermatt (parteilos). Martin ist Direktionsassistentin, Odermatt stellvertretender Leiter eines Rechtsdienstes sowie Rechtsanwalt.
Uri
Teilrevision des Energiegesetzes
Im Jahr 2023 wurde im Kanton Uri das Energiegesetz angenommen, die Verordnung jedoch wegen der Solarpflicht ab 100 Quadratmetern zurückgewiesen. Die Teilrevision soll nun die Mindestgrenze in der Verordnung festlegen.
Abgangsentschädigung
Die Volksinitiative fordert die ersatzlose Abschaffung der Abgangsentschädigung für nicht wiedergewählte Politikerinnen und Politiker. Die einmalige Abgangsentschädigung beträgt aktuell sechs Monatsgehälter.
Waadt
Staatsrat-Wahl
Die bisherige Staatsrätin Rebecca Ruiz ist aus gesundheitlichen Gründen von ihrem Amt zurückgetreten. Nun wird am 8. März 2026 ihr Ersatz gesucht. Es treten drei Personen an, darunter auch Roger Nordmann.
Kommunal: Stadt Zürich
Gemeinderatswahl
Der Zürcher Gemeinderat setzt sich aus 125 Mitgliedern zusammen. Diese müssen sich alle vier Jahre einer Erneuerungswahl stellen. Die Mandate verteilen sich entsprechend den Bevölkerungszahlen auf die neun Wahlkreise.
Stadtratswahl
Gleichzeitig stellt sich auch die Stadtzürcher Exekutive einer Erneuerungswahl. Drei der neun Mitglieder der Zürcher Regierung treten nicht mehr an: Stadtpräsidentin Corine Mauch sowie die Stadträte Filippo Leutenegger (FDP) und André Odermatt (SP) haben genug.
Wahl des Stadtpräsidenten
Weil auch Stadtpräsidentin Mauch zurücktritt, wird dieses Amt neu besetzt.