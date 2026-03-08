In 13 Kantonen finden am Sonntag diverse Abstimmungen statt – hier ein Überblick. Bild: KEYSTONE

Weniger Mindestlohn, «Blitzerabzocke» und Wahlen: Darum geht es in den Kantonen am Sonntag

Neben den beiden nationalen Abstimmungen finden heute in 13 Kantonen auch kantonale Abstimmungen und Wahlen statt. Hier erfährst du, worum es in den Kantonen geht.

Nina Bürge Folge mir

Mehr «Schweiz»

Aargau

Im Aargau wird um die Sozialhilfe diskutiert. Bild: KEYSTONE

«Blitzerabzocke stoppen»

Die Volksinitiative verlangt, dass Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen in Zukunft nur noch mit der Bewilligung des Regierungsrats betrieben werden dürfen. Diese Bewilligungen sollen nur erteilt werden, wenn an dem Standort ein Verkehrsdefizit besteht.

«Arbeit muss sich lohnen»

Die Volksinitiative «Arbeit muss sich lohnen» verlangt eine Anpassung der kantonalen Sozialhilfe. Der Grundbedarf soll für Menschen, die über zwei Jahre ununterbrochen Sozialhilfe beziehen, um fünf Prozent gekürzt werden.

Appenzell-Ausserrhoden:

SVP-Nationalrat David Zuberbühler (links) tritt ab. Bild: keystone

Ersatzwahl Nationalrat

Der bisherige Nationalrat aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden, David Zuberbühler, ist aus beruflichen Gründen zurückgetreten. Deshalb wird am 8. März 2026 ein neuer Nationalrat gewählt. Zur Wahl stellen sich Jennifer Abderhalden (FDP) und Edgar Bischof (SVP).

Basel-Landschaft

Gemeinden sollen im Baselbiet bei Tempo 30 mitreden können. Bild: keystone

Tempo-30-Initiative

Diese Gesetzesinitiative verlangt, dass auf Hauptstrassen im Kanton Basel-Landschaft Tempo 30 nur eingeführt werden darf, wenn die Bevölkerung der betroffenen Gemeinde zustimmt. Zudem sollen zuerst alle anderen möglichen Massnahmen geprüft und umgesetzt werden. Die Initianten wollen so mehr Mitsprache für die Bevölkerung.

Der Landrat unterbreitet einen Gegenvorschlag. Dabei müsste die Gemeindeversammlung oder das Parlament der Gemeinde einem Antrag zustimmen, bevor der Kanton Tempo 30 prüfen kann.

Prämienabzug für alle

Die Initiative verlangt, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons die Krankenkassenprämien für die Grundversicherung vollständig von den Steuern abziehen können. Damit sollen die steigenden Gesundheitskosten ausgeglichen und alle Steuerzahlenden entlastet werden.

Ein voller Abzug würde aber zu grossen Steuerausfällen führen: Der Kanton würde rund 90 Millionen Franken pro Jahr verlieren, die Gemeinden etwa 55 Millionen. Regierung und Mehrheit des Landrats lehnen die Initiative deshalb ab, auch weil sie die Ursachen der hohen Gesundheitskosten nicht löst. Als Gegenvorschlag sollen bestehende Steuerabzüge erhöht werden, was deutlich weniger kostet und trotzdem entlastet.

Solar-Initiative

Die Solar-Initiative will den Ausbau von Solarenergie im Kanton Basel-Landschaft schneller voranbringen. Dafür sollen neue Regeln ins Energiegesetz aufgenommen werden. Bei Neubauten, gewissen bestehenden Gebäuden und grossen offenen Parkplätzen sollen geeignete Flächen für Solaranlagen genutzt werden.

«Transparenz- und Mitwirkungsinitiative»

Diese Initiative verlangt, dass das Kantonsgericht neue Gesetze schon vor ihrer Anwendung prüfen kann. Es soll kontrollieren, ob sie mit übergeordnetem Recht übereinstimmen, auch ohne konkreten Einzelfall. So sollen fehlerhafte Gesetze früh erkannt und aufgehoben werden können.

Kreislaufwirtschaft

Diese Verfassungsänderung will, dass Kanton und Gemeinden bessere Bedingungen für einen sorgsamen Umgang mit Ressourcen schaffen. So sollen Materialien wiederverwendet und Stoffkreisläufe geschlossen werden. Regierung und Mehrheit des Landrats unterstützen das. Gegner finden die heutigen Regeln ausreichend und befürchten mehr Vorschriften und Nachteile für die Wirtschaft, weshalb sie das Referendum ergriffen haben.

Genf

Genfer Studenten sollen einen tieferen Mindestlohn erhalten. Bild: keystone

Anpassung des Mindestlohns für Studenten

Mit der Annahme des Mindestlohns im Kanton Genf 2020 verschwanden Ferienjobs vom Markt. Dies will der Kanton ändern und Löhne für Studentinnen und Studenten für maximal 60 Tage pro Jahr auf 75 Prozent des gesetzlichen Mindestlohns senken.

Glarus

Gesamterneuerung des Regierungsrates

Der Glarner Regierungsrat besteht aus fünf Mitgliedern und bildet die oberste Exekutive des Kantons. Alle fünf bisherigen Regierungsmitglieder treten erneut an, sie werden von drei weiteren Kandidatinnen und Kandidaten herausgefordert.

Luzern

Die Kantonsstrasse wurde zuletzt 1956 ausgebaut. Bild: vif.lu

Ausbau der Kantonsstrasse K 36

Der Kantonsrat will die Strasse von Schüpfheim nach Flühli und Sörenberg ausbauen. Im Vordergrund stehen Sicherheitsbedenken. Der Kantonsrat hat dafür einen Kredit von rund 37 Millionen Franken bewilligt.

Schaffhausen

Die Obergrenze der Mitfinanzierung des Kantons für den öffentlichen Verkehr liegt bei 4,5 Millionen Franken. Bild: vbsh.ch

Förderung des öffentlichen Verkehrs

Aktuell wird über 80 Prozent des öffentlichen Verkehrs im Kanton Schaffhausen durch die SBB erbracht. Mit der Änderung des Gesetzes soll sich der Kanton künftig mit mindestens 20 Prozent an den Kosten beteiligen.

Solothurn

Die Inbetriebnahme des neuen Stützpunktes ist für das Jahr 2031 geplant. Bild: ffbk.ch

Neubau für die Kantonspolizei

Der Stützpunkt der Kantonspolizei Solothurn in Oensingen sei der aktuellen Anforderung nicht mehr gewachsen und habe zu wenig Platz. Der Neubau des Kantons würde eine umfassende Lösung mit mehr Platz für die zusätzlichen 150 Mitarbeitenden bieten.

Änderung des Sozialgesetzes

In der Schweiz müssen alle Menschen ab 20 Jahren einen Mindestbetrag in die AHV/IV bezahlen. In Härtefällen können diese Beträge erlassen und vom Kanton bezahlt werden. Diese sollen nun statt vom Kanton von der Einwohnergemeinde übernommen werden.

Weiterverrechnung der Verwaltungskosten

Zurzeit vollzieht der Kanton Solothurn im Namen der Einwohnergemeinde in einigen Fällen Alimentenhilfe. Einwohnerinnen und Einwohner erhalten diese als Vorschuss. Diese Bezahlung soll nun von der Gemeinde und nicht mehr vom Kanton übernommen werden.

Anhebung der Familienzulage

Mit der Annahme der Teilrevision sollen die Familienzulagen auf 230 Franken pro Monat erhöht werden. Zudem sollen die Ausbildungszulagen auf 268 Franken angehoben werden.

St.Gallen

Das Grundstück im Westen der Stadt Wil. Bild: sg.ch

Verkauf des Grundstücks WILWEST

Im Westen von Wil soll das neue Wirtschaftsgebiet WILWEST entstehen. Gleichzeitig sollen die Verkehrsprobleme mit einem neuen Autobahnanschluss verbessert werden, den der Bund aber nur baut, wenn das Projekt umgesetzt wird. Eine erste Abstimmung über die Finanzierung des Projektes wurde 2022 knapp abgelehnt. Danach wurde das Projekt überarbeitet und nachhaltiger gestaltet, zum Beispiel mit mehr Grünflächen und weniger versiegeltem Boden. Nun wird darüber abgestimmt, ob der Kanton St.Gallen die Grundstücke verkauft und zusätzliche Landwirtschaftsflächen ersetzt.

Neubau Berufszentrum Rapperswil-Jona

Heute besuchen rund 1200 Lernende das Berufs- und Weiterbildungszentrum Rapperswil-Jona. Die Schulgebäude sind jedoch alt, zu klein und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen, schreibt der Kanton. Darum plant er einen Neubau im Südquartier in der Nähe des Bahnhofs.

Im neuen Gebäude sollen künftig rund 1600 Lernende unterrichtet werden. Es bietet moderne, flexible Räume und wird nachhaltig gebaut, zum Beispiel mit erneuerbarer Energie und Solaranlage. Der Neubau kostet 91 Millionen Franken.

Kantonsstrasse zum See

Zwischen St.Gallen und Rheineck gibt es auf der Autobahn A1 keinen Anschluss. Darum fährt viel Verkehr durch Goldach, Rorschach und Staad. Das führt täglich zu Stau, Lärm und einer hohen Belastung für die Bevölkerung, sagt der Kantonsrat. Mit einem neuen Autobahnanschluss Witen und der neuen Kantonsstrasse zum See soll der Verkehr besser gelenkt werden. So werden Wohnquartiere entlastet und die Region besser mit der Autobahn verbunden. Die beiden Projekte kosten den Kanton rund 267 Millionen Franken und werden über den Strassenfonds bezahlt.

Tessin

Die Initiative verlangt eine bessere Kontrolle des Tessiner Arbeitsmarkts. Bild: shutterstock.com

«Respekt für die Rechte der Arbeitnehmenden»

Das Tessin stimmt über eine Volksinitiative gegen Lohndumping ab. Diese fordert eine bessere Kontrolle des Arbeitsmarkts und besseren Schutz der Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Thurgau

Ersatzwahl Bezirksgericht Arbon



Das Bezirksgericht Arbon sucht ein neues nebenamtliches Mitglied. Zur Wahl stellen sich Sabina Martin (Die Mitte) und Patrick Odermatt (parteilos). Martin ist Direktionsassistentin, Odermatt stellvertretender Leiter eines Rechtsdienstes sowie Rechtsanwalt.

Uri

Durch die Teilrevision würde der Volksentscheid von 2023 umgesetzt. Bild: KEYSTONE

Teilrevision des Energiegesetzes

Im Jahr 2023 wurde im Kanton Uri das Energiegesetz angenommen, die Verordnung jedoch wegen der Solarpflicht ab 100 Quadratmetern zurückgewiesen. Die Teilrevision soll nun die Mindestgrenze in der Verordnung festlegen.

Abgangsentschädigung

Die Volksinitiative fordert die ersatzlose Abschaffung der Abgangsentschädigung für nicht wiedergewählte Politikerinnen und Politiker. Die einmalige Abgangsentschädigung beträgt aktuell sechs Monatsgehälter.

Waadt

Staatsrat-Wahl

Die bisherige Staatsrätin Rebecca Ruiz ist aus gesundheitlichen Gründen von ihrem Amt zurückgetreten. Nun wird am 8. März 2026 ihr Ersatz gesucht. Es treten drei Personen an, darunter auch Roger Nordmann.

Kommunal: Stadt Zürich

Corine Mauch verabschiedet sich nach 15 Jahren als Zürcher Stadtpräsidentin. Bild: keystone

Gemeinderatswahl

Der Zürcher Gemeinderat setzt sich aus 125 Mitgliedern zusammen. Diese müssen sich alle vier Jahre einer Erneuerungswahl stellen. Die Mandate verteilen sich entsprechend den Bevölkerungszahlen auf die neun Wahlkreise.

Stadtratswahl

Gleichzeitig stellt sich auch die Stadtzürcher Exekutive einer Erneuerungswahl. Drei der neun Mitglieder der Zürcher Regierung treten nicht mehr an: Stadtpräsidentin Corine Mauch sowie die Stadträte Filippo Leutenegger (FDP) und André Odermatt (SP) haben genug.

Wahl des Stadtpräsidenten

Weil auch Stadtpräsidentin Mauch zurücktritt, wird dieses Amt neu besetzt.