«Du musst nur ‹woke› sagen, und alle sind hässig» – Mike Müller im letzten Giacobbodcast

Nach Verhaftung von vier Syrern: «Schweiz darf kein sicherer Hafen für Terroristen werden»

Der Vorwurf lautet Unterstützung einer terroristischen Gruppierung: Die Polizei nimmt in der Westschweiz vier Syrer fest, zwei davon in Asylunterkünften. Das Phänomen des dschihadistischen Terrorismus sei mitnichten verschwunden, warnt die Bundesanwaltschaft.

Die Nachricht hat es in sich, ist aber in den Sommerpossen um den SVP-Wahlkampfsong und die fehlerhaften Hitzeprognosen von SRF Meteo fast ein bisschen untergegangen. Am vorletzten Donnerstag haben Bundes- und Kantonspolizisten in den Kantonen Waadt und Neuenburg sieben Häuser durchsucht und dabei vier Syrer festgenommen. Zwei von ihnen wohnen im Kanton Waadt, die beiden anderen befanden sich zum Zeitpunkt der Verhaftung in Asylunterkünften in den Kantonen Waadt und Neuenburg.