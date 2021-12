Giacobbodcast

«Tiefbauzeichner ist der beste Beruf, um Komiker zu werden» – Lapsus im Giacobbodcast

Seit 26 Jahren gibt es das Komikerduo Lapsus – Peter Winkler und Christian Höhener lernten sich schon in ihren Anfängen an der Dimitrischule kennen und blieben gleich zusammen. Das Duo, das physischen Einsatz gekonnt mit Wortwitz kombiniert, kommt nach dem pandemiebedingten Off mit einem neuen Programm auf die Bühne. Viktor Giacobbo erfährt im Gespräch mit dem Grossen (Winkler) und dem Kleinen (Höhener), wie gefährlich ferngezündete Explosionen sind und warum man besser nicht auf Skiern gegen eine Igluwand fährt. Hier im Giacobbodcast!

Video: watson

