Giacobbodcast

«Ich muss schon auch noch Castings machen» – Joel Basman im Giacobbodcast

Joel Basman schwimmt auf einer Welle des Erfolgs: Mit seinen letzten Rollen – in «Tides» und als morphiumsüchtiger Kaufhaus-Erbe in «Eldorado KaDeWe» – begeisterte der 32-jährige Schauspieler Millionen von Zuschauern. Und in der neuen Mini-Serie «Kafka» wird er an der Seite von Daniel Brühl den berühmten Schriftsteller aus Prag spielen. Daneben ist Basman aber auch Modedesigner. Das verwundert nicht, wenn man weiss, dass seine Eltern seit bald 40 Jahren ein Modegeschäft in Zürich führen.

In diesem Giacobbodcast erfährst du aber noch mehr: Wie die Zürcher Lieblingsbar von Basman und Giacobbo heisst oder wie gross Franz Kafka war (und dass der gern nackt badete). Hier erfährst du, mit wem man in Zürich auf keinen Fall Streit haben sollte und wie Schauspieler ihre Texte auswendig lernen. Jetzt reinhören!

Video: watson

Der aktuelle Giacobbodcast ist per sofort auf radio24.ch und watson zu hören sowie bei iTunes und TuneIn. (dhr)