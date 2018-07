Schweiz

Verkehrstau vor dem Gotthard: Sommerferienstart in Europa



Seit 30 Stunden Stau vor dem Gotthardtunnel

In der ganzen Schweiz und in Nachbarländern haben am Wochenende die Sommerferien begonnen. Das zeigt sich auf den Strassen: Nördlich des Gotthardtunnels auf der A2 standen die Fahrzeuge am frühen Samstagmorgen auf 14 Kilometern. Das bedeutete eine Wartezeit von insgesamt zwei Stunden und 20 Minuten, wie die Verkehrsinformation Viasuisse mitteilte.

Die Situation vor dem Gotthard Fahrtrichtung Süden heute Morgen vor 8 Uhr: Bild: Gotthard-Strassentunnel

Seit inzwischen rund 30 Stunden warten die Autos vor dem Nordportal des Strassentunnels. Denn der Stau hatte bereits am frühen Freitagmorgen begonnen und sich seither nicht mehr ganz aufgelöst, wie die Verkehrsinformation Viasuisse mitteilte.

Am Freitagabend war der Stau zwar vorübergehend auf drei Kilometer geschrumpft, fing aber in der Nacht bereits wieder zu wachsen an. Am Samstag nach Mitternacht war die stehende Kolonne 7 Kilometer lang, am frühen Morgen dann 14 Kilometer.

Gegen Mittag war die Kolonne noch 12 Kilometer lang und damit etwas kürzer als die 13 bis 15 Kilometer, die Viasuisse vorab erwartet hatte. Eine Auflösung des Staus wurde bis am Abend erwartet.

Die Situation vor dem Gotthard Fahrtrichtung Süden heute kurz vor 12 Uhr: bild: gotthard-strassentunnel

Weiteres Warten war am Grenzübergang Chiasso-Brogeda angesagt: Die Kolonne jener, die nach Italien weiter wollten, war gegen Mittag laut TCS-Verkehrsinformation rund 7 Kilometer lang. Der Zeitverlust betrug 30 Minuten.

Viasuisse empfahl, dem Stau über den San Bernardino auszuweichen. Dort kam es wegen des vielen Verkehrs ebenfalls zu Staus. Auf der Route über den Simplon und den Grossen St. Bernhard gab es um die Mittagszeit hingegen keine Staus. (sda/meg)

