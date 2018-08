Überzeugt! HCD engagiert Sandell +++ Servette holt zwei Stürmer mit NHL-Erfahrung

Nach der Saison ist vor der Saison – die Klubs der National League haben bereits fleissig an ihren Kadern für die Saison 2018/19 gefeilt. Aber wer wechselt wohin? Wir haben die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Klubs.

Der HC Davos gib das Engagement des Finnen Sami Sandell bekannt. Nach überzeugenden Auftritten in der Saisonvorbereitung erhält der 31-jährige Stürmer bei den Bündnern einen Vertrag für eine Saison. Sandell spielte zuletzt fünf Jahre für seinen Stammverein Ilves Tampere, mit dem er in der abgelaufenen Meisterschaft als bester Skorer seines Vereins (48 Punkte in 53 Spielen) die Playoffs verpasst hatte. Danach nahm er im Mai mit Finnland erstmals an einer Weltmeisterschaft teil. Der …