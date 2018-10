Spass

Du bist ein Sportmuffel? Diese Tiere fühlen mit dir!



So schwer ist der Alltag eines Sportmuffels – in 25 lustigen Tier-GIFs

Cute news, everyone! Kennt ihr das? Es ist endlich mal wieder an der Zeit, dass ihr etwas Sport macht – denken zumindest eure Freunde. Bei mir ist das nicht anders. Meistens läuft das dann in etwa so ab:

Phase 1: Meine Freunde wollen mich zum Sport überreden

Meine erste Reaktion: Bild: Giphy

Meine zweite Reaktion. (Weil sie einfach nicht locker lassen): Bild: Giphy

Meine Reaktion, wenn sie auch nach meinem bösen Blick noch immer nicht aufgegeben haben: Bild: Giphy

Die Reaktion meiner Freunde: Sie nehmen mir mein Fastfood weg. Bild: Giphy

Und weil ich zu langsam bin, kann ich dagegen nichts tun. Gar nichts! Bild: Giphy

Also gebe ich schlussendlich doch nach. Bild: Giphy

Phase 2: Wir müssen uns über die Sportart einig werden

Was ich mir vorstelle:

Was sich meine Freunde vorstellen:

Rennen auf dem Laufband. Bild: Giphy

Worauf wir uns einigen:

Irgend eine neue, schräge Trendsportart. Bild: Giphy

Phase 3: Das Training beginnt

Die Aufwärmübungen kriege ich gerade noch so hin: Bild: Giphy

Doch danach ... Bild: Giphy

... läuft ... Bild: Giphy

... einfach ... Bild: giphy

... nichts ... Bild: Giphy

... mehr ... Bild: Giphy

Phase 4: Ich habe es überstanden

Endlich unter die Dusche! Bild: Giphy

Und weil ich so schwach bin viel Sport gemacht habe, gibt es jetzt wieder Fastfood. Bild: Giphy

Das Allerbeste kommt natürlich zum Schluss: Ich kuschle mich in meine warme Decke ein. Bild: Giphy

Phase 5: Die Nachwehen

Am nächsten Tag bin ich ungefähr so fit: Bild: Giphy

So, das war's bereits. Euch allen ein gutes Wochenende. Und übertreibt es nicht mit dem Sport.

Umfrage PS: Wie sportlich bist du unterwegs? Ich hab die Cute News gerade in meinem Bett angeschaut.

Ich bin eine Sportskanone!

Sagt man das noch? Sportskanone?

Abstimmen 2 Votes zu: PS: Wie sportlich bist du unterwegs? 0% Ich hab die Cute News gerade in meinem Bett angeschaut.

0% Ich bin eine Sportskanone!

0% Sagt man das noch? Sportskanone?

Noch ein sportliches Tier: Springendes Eichhörnchen stiehlt beim Baseball allen die Show:

Auch sehr sportlich: Falter legen 4000 Kilometer zurück Video: srf/SDA SRF

