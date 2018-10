Spass

Film

Wird «Game of Thrones»-Star Richard Madden der nächste James Bond?



Wird dieser «Game of Thrones»-Star der nächste James Bond?

«Game of Thrones»-Spoiler Alert!

Aber dazu kommen wir gleich: In diesen Tagen laufen die Spekulationen um den Nachfolger von Daniel Craig als James Bond in der weltberühmten Serie mal wieder heiss. Warum auch nicht? Schliesslich wird erwartet, dass Craig nach seiner Arbeit in «Bond 25» (ein Titel steht noch nicht aus), die berühmteste Geheimagenten-Rolle der Welt ablegen wird.

Bild: AP/AP

Von «Game of Thrones» zu James Bond?

Laut den britischen Boulevardzeitungen «Daily Mail» und «Sun» soll ausgerechnet ein Darsteller aus der Hit-HBO-Show «Game of Thrones» Favorit für die neue James Bond-Rolle sein: Richard Madden, den GOT-Fans als Robb Stark aus der Fantasy-Serie kennen.

Da lief es für Robb zum Schluss nicht besonders gut: In der «Regen von Castamaer»-Folge (Staffel 3) wird der Stark-Regent neben seiner schwangeren Ehefrau niedergemetzelt.

Richard Madden hätte also wieder Zeit für eine grössere Rolle! Und laut «Daily Mail» sieht es für den 33-Jährigen Schotten gut aus: Bond-Produzentin Broccoli ist ein Fan seiner Auftritte in «Game of Thrones» und der BBC-Produktion «Bodyguard».

Aber natürlich sind noch weitere spannende Kandidaten im Rennen. Wem würdest du die Mission zum Töten erteilen?

Umfrage Der neue Bond wird... Richard Madden. Ganz klar.

Idris Elba. Er muss es werden.

Tom Hardy. Der ist auch Brite.

Daniel Craig. Weil zu gut zum Aufhören.

Sonst irgendeiner. Hauptsache nicht Tom Cruise.

Abstimmen 2 Votes zu: Der neue Bond wird... 0% Richard Madden. Ganz klar.

0% Idris Elba. Er muss es werden.

0% Tom Hardy. Der ist auch Brite.

0% Daniel Craig. Weil zu gut zum Aufhören.

0% Sonst irgendeiner. Hauptsache nicht Tom Cruise.

«Bond 25» soll mit Daniel Craig im Frühjahr 2020 erscheinen. Vielleicht ist ja spätestens dann auch sein Nachfolger bekannt.

(pb)

Zum Verwechseln ähnlich Video: watson

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Daily Newsletter