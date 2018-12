Spass

Leben

Weihnachts-Guetzli aus aller Welt – mit Rezepten



Genug von Brunsli und Co.? Hier gibt's Weihnachts-Guetzli aus aller Welt Bild: shutterstock

Du wirst eh viel zu viele Weihnachtsguetzli essen. Wir schenken dir immerhin etwas Auswahl, ok?

Brunsli, Zimtsterne und Co. – die Schweiz besitzt eine grossartige Weihnachtsguetzli-Tradition!

Zimetstärn hani gärn ... aber irgendwann verleiden sie einem trotzdem. Schauen wir also mal ennet der Grenze, welche Guetzli während der Adventszeit gegessen werden!

Argentinien: Alfajores

Bild: shutterstock

Dulce de leche zwischen zwei Butterkeksen eingeklemmt und in Kokosraspeln gerollt – feliz Navidad!

Rezept hier.



Hong Kong: Jenny Bakery Cookies

Butterkekse in vier Geschmacksvariationen, in einer legendären Teddybär-Blechdose verpackt.

Sie werden exklusiv bei Jenny Bakery verkauft.

Ungarn: Kifli

Jap, das kleine Mandelgipfeli ... klein und buttrig. Yeah.

Norwegen: Krumkaker

Bild: shutterstock

Gerollte Waffeln – gerne auch mit Schlagrahm gefüllt zu geniessen.

Rezept hier.



Italien: Amaretti morbidi

Nein, nicht die harten, trockenen, sondern die weichen, leicht feuchten – die sind super!

Rezept hier.



Japan: Shiroi Koibito

Bild: shutterstock

Leichte Butterkekse mit weisser Schokoladenfüllung.

Rezept hier (Englisch).



Dänemark: Finskbrød

Eine Art Shortbread mit gehackten Mandeln und Zucker drauf.

Rezept hier (in Dänisch – lasst den Google Translate drüber laufen).



Frankreich: Macarons

Bild: shutterstock

Kennt man. Supergeil.

(Rezept geb' ich jetzt keins – besorgt euch ein paar Feine beim Konditor eures Vertrauens.)



Niederlande: Stroopwafels

Bild: Shutterstock

Eine Art Waffel-Sandwich mit Honig- oder Karamell-Füllung (Und ausserdem hammer-fein!)

Rezept hier (und ausserdem gibt's die in jedem Supermarkt)



Indonesien: Nastar

Bild: shutterstock

Kekse mit Ananas-Confit-Füllung!

Rezept hier (Englisch).



Kanada: Nanaimo Bars

Bild: shutterstock

Ein dreischichtiges Wunder aus Vancouver Island: Biscuit, Vanille-Butterkreme und Schokoladenganache.

Rezept hier.



Deutschland: Vanillekipferl

Bild: shutterstock

Kennen wir ja auch hierzulande. Und in Österreich. Und in der Tschechischen Republik. Und Polen. Slowakei auch. Fast überall, also.

Rezept hier.



Senegal: Cinq Centimes

Bild: pinterest

Das sind Zuckerkekse mit Erdnussbutter und Erdnussstückchen. Mmmmmh!

Rezept hier (Englisch).



USA: Snickerdoodle Cookies

Bild: Shutterstock

Butterkekse in Zimtzucker gewendet. Yes ma'am!

Rezept hier.



Schweden: Pepparkakor

Bild: shutterstock

Dünne, knackige Ingwer-Guetzli!

Rezept hier.



Guyana: Lime Cookies

Butterkekse mit Limetten!

Rezept hier (Englisch).





Bonus: Mince Pies (Grossbritannien)

Bild: shutterstock

Okay, die sind zu gross, um als Teegebäck oder Kekse durchzugehen – denn dies sind veritable Pies mit süsser so-was-von-weihnachtlicher Füllung –, aber man hat sie herumliegen und isst sie wie Guetzli. Sprich: Zuviel davon.

Rezept hier.



