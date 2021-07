Spass

Viva España? Hier zumindest 26 lustige Bilder aus Spanien



Schafft die Schweiz heute die grosse Sensation gegen Spanien? Diese Frage können wir euch noch nicht beantworten. Natürlich hoffen aber auch wir das Beste.

Was wir euch dafür beantworten können, ist, was das Internet über Spanien denkt. Wir haben ein wenig rumgestöbert und geschaut, welche Ergebnisse wir so erhalten, wenn wir nach dem heutigen Gegner der Nati suchen.

Hier das Ergebnis:

Da kriegt das Wort «Schaumparty» gleich eine ganz neue Bedeutung.

Das ist also eine typische spanische Autowäsche?

Davon können die Kanadier und Kanadierinnen ein Lied von singen.

Sie wissen sich gegen die Hitze aber auf natürliche Weise zu helfen.

Und auch gegen den Winter sind sie gewappnet.

Spanien hat beeindruckende Strassenkünstler.

... wie auch diese beiden beweisen.

Eine pragmatische Art, Früchte zu ernten.

An Ostern kann es in Spanien zu Missverständnissen kommen.

Keine Sorge, die «Verkleidung» hat nichts mit dem KKK zu tun. Sondern mit der «Holy Week». bild: imgur

Was das wohl für ein Hotel ist?

Der spanische Blutmond?

Das Spezielle an dieser 100 Jahre alten Kirche ist nicht ihr Alter, sondern ...

... ihr Inneres. bild: imgur

Die Grenze zwischen Portugal und Spanien.

Auch diese internationale Brücke verbindet die beiden Länder.

Die spanische Sprache sorgt immer wieder für Verwirrung.

Achtung, es folgt eine der wohl dümmsten Übersetzungen:



«Was zum Teufel bedeutet was?



Was.



Was bedeutet was?



Was.



Hör auf, mich zu verarschen!»

Uber in Spanien.

Zusammenhalten tun sie ja, besonders in Corona-Zeiten.

Natürlich halten sie aber nicht nur in Sachen Sport zusammen.

Tomaten sind auch sehr beliebt.

Das Tomatina-Festival findet einmal im Jahr statt.

Auch in Sachen Kreativität macht man ihnen so schnell nichts vor.

Wegen Corona durften die Spanier und Spanierinnen nur das Haus verlassen, um mit dem Haustier Gassi zu gehen. Und ja, es ist ein Goldfisch.

Hoffen wir, dass für die Fussballmannschaft die EM gleich endet, wie die WM.

Und zum Schluss noch ein paar schöne Orte:

Das wunderschöne Barcelona von oben.

Das wunderschöne Barcelona von oben – bei Nacht.

Ronda.

Ebenfalls Ronda.

Expiatori del Sagrat Cor.

(smi)

