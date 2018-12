«Drink like the Swiss»? Na klar doch! Wir sind ja INTEGRIERT ...

Der für einen Cocktail nicht gerade anmächelige Name geht zurück auf den französisch-russischen Chirurgen Serge Voronoff († 1952 in Lausanne – dritter Schweizer Bezug). Dieser führte zunächst bei Tieren Hodentransplantationen durch, wobei er Jungtieren die Hoden entnahm und diese älteren Tieren einpflanzte. Voronoff beobachtete hierdurch angeblich Vitalitätssteigerungen, die ihn ermutigten, diese Methode auch auf den Menschen zu übertragen. Seit den 1920er Jahren und damit zu der Zeit, als der Monkey Gland entstand, transplantierte er hundertfach in Scheiben geschnittene Affenhoden in die Skrota von Menschen. Die dünnen Scheiben sollten dabei die Vereinigung des Xenografts mit dem Gewebe des Patienten fördern und so zur Rejuvenation führen – etwas, das seine Patienten zu bestätigen bereit waren.