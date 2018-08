Das sind die 18 Bundesliga-Teams als Songs der «Toten Hosen»

Die Bundesliga ist zurück! Und mit ihr auch Fortuna Düsseldorf, welches «die Toten Hosen» im Gepäck mitbringt. Da könnte man ja die Bundesliga-Klubs als Hosen-Songs präsentieren. Könnte man? Haben wir.

Man braucht keinen Hochschulabschluss, um zu merken, dass der Song «Bayern», zu den Bayern passt. Die Ironie an der Sache: Jeder deutsche Fussballer der genug Qualität aufweist, wechselt früher oder später zum FC Bayern München. Niemand würde nie zum FC Bayern München gehen.

«Es kann so viel passieren, es kann so viel geschehen Nur eins weiss ich hundertprozentig Nie im Leben würde ich zu Bayern gehen»

«Azzurro» für die Königsblauen – ist ja selbsterklärend. Zudem steht mit Domenico Tedesco ein Deutsch-Italiener an der Seitenlinie.

«Il pomeriggio e troppo azzurro e lungo per me» (Der Nachmittag ist viel zu blau und zu lang für mich.)​

Trainer Julian Nagelsmann zeigte sich vor der Saison selbstbewusst: «Wir wollen Meister werden», liess er verlauten. Das beschauliche Hoffenheim stellt damit die 11 kleinen Jägermeister, die das grosse Bayern München jagen.

Bei einem Verein, der mit dem Slogan «Echte Liebe» wirbt, geschieht alles aus Liebe. Auch Axel Witsel ist schliesslich der Liebe und nicht des Geldes wegen nach Dortmund gekommen.

«Ich würde dir gern sagen, wie sehr ich dich mag Warum ich nur noch an dich denken kann.»

Eigentlich wollen die Leverkusener ja endlich ins Meister-Paradies. Aber wenn der Weg dorthin so schwierig ist, dann heisst das Schicksal halt maximal Vizekusen.

«Um diesem Schicksal zu entfliehen Sollen wir uns redlich bemühen Jeden Tag mit 'nem Gebet beginnen An Stelle von Aspirin»

Es gibt unzählige, ja sogar 1000 Gründe, weshalb RB Leipzig in die Bundesliga gehört. Nur sind uns gerade alle entfallen.

2007 noch Meister, danach ging es langsam aber sicher abwärts, bis 2016 der komplette Absturz mit dem Abstieg folgte. Im letzten Jahr schaffte Stuttgart den sofortigen Wiederaufstieg und etablierte sich gleich wieder in der Bundesliga. Geht die Reise noch weiter nach oben, sogar zurück zum Meister-Glück?

Pokalsieg noch im Mai gegen Bayern unter Niko Kovac. Dieser Kovac ist jetzt bei Bayern und dafür YB-Meistertrainer Adi Hütter in Frankfurt. Im Superpokal gab's gleich eine 0:5-Pleite gegen die Münchner, im Pokal scheiterte man als Titelverteidiger am Regionalligisten SSV Ulm. Heisst es bald schon «Hier geht Adi?»

Weil mal sich als Schweizer im Ausland schnell mal einsam fühlt, sind Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria, Josip Drmic und Michael Lang die fünf Freunde in Gladbach.

Der Ortsteil Wannsee liegt im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Dies als geografische Erläuterung für die Auswahl des Musikstücks. Des Weiteren fragt sich regelmässig der eine oder andere Zuschauer im Berliner Olympiastadion «Wann seh' ich endlich bis aufs Spielfeld?»

