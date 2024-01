Fliegender Wechsel

Peltonen von Davos zu Lugano +++ Phil Baltisberger hilft in Langnau aus

Die National-League-Saison 2023/24 ist in vollem Gang, doch es gibt schon viele Wechsel fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2024/25 – und die Wechsel, die ab sofort gelten.

Peltonen zu Lugano

Der Finne Aleksi Peltonen wechselt innerhalb der National League per sofort von Davos zu Lugano. Der 25-jährige Stürmer mit Schweizer Lizenz hat sich mit einem bis Ende der nächsten Saison gültigen Vertrag verpflichtet. Aleksi Peltonen wird bei den Tessinern Teamkollege seines Zwillingsbruders Jesper. Davos hat den Vertrag mit dem Finnen aufgelöst (abu/sda)

Phil Baltisberger nach Langnau

Die SCL Tigers leihen Verteidiger Phil Baltisberger für einen Monat von den ZSC Lions aus. Er spielte in seiner Karriere mit Ausnahme von zwei Jahren in der kanadischen Juniorenliga OHL ausschliesslich für die Lions-Organisation. Die SCL Tigers benötigten wegen zahlreicher verletzter und kranker Spieler dringend einen zusätzlichen Verteidiger, im Januar bestreiten sie elf Partien. Baltisberger könnte am Dienstag bei der Auswärtspartie in Bern für die Tigers debütieren. (ram/sda)

Bild: keystone

Mario Kempe zu Lugano?

Mario Kempe gilt mit einem Jahresverdienst von über 300'000 netto plus einem sechsstelligen Handgeld bei Vertragsunterzeichnung als aktuell bestverdienender Spieler der höchsten schwedischen Liga. Der schwedische Nationalstürmer hat sich nach einer langwierigen Knieverletzung zurückgekämpft und steht aktuell bei 8 Punkten aus 22 Partien für Lulea. In drei Länderspielen für Schweden hat er soeben drei Treffer erzielt. Keine Frage: Er ist wieder fit – und damit eine Rolex auf dem internationalen Transferwühltisch.

Kempe verhandelt mit Lugano. Bild: www.imago-images.de

Nun ist er sehr zum Unmut des Klubs daran, seinen Vertrag aufzulösen und mit einem Transfer in die Schweiz mehr für den Geldspeicher zu tun. Gewährsleute aus Schweden melden seit einiger Zeit Kontakte zu Schweizer Klubs und präzisieren nun: Lugano ist drauf und dran, Mario Kempe bis Saisonende unter Vertrag zu nehmen.

Mario Kempe mag ein Risikotransfer sein. Aber gleich drei hochkarätige ausländische Stürmer bei Lugano – Daniel Carr, Markus Granlund und Arttu Ruotsalainen – werden durch Blessuren geplagt. Der umsichtige Sportchef Hnat Domenichelli hat also dringenden Handlungsbedarf. Von allen in diesen Tagen angebotenen Spielern dürfte Mario Kempe der beste sein. Oder mindestens einer der allerbesten. (kza)

Biel verlängert mit Rajala

Der finnische Topskorer Toni Rajala bleibt bis 2026 beim EHC Biel. Der Weltmeister und Olympiasieger verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre. Der 32-Jährige ist auch in der aktuellen Saison, seiner achten beim Playoff-Finalisten, ein sicherer Wert. Nach 31 Partien steht Rajala bei 14 Toren und 13 Assists. (abu/sda)

Zug verpflichtet Kanadier Sheen

Der EV Zug verstärkt sich mit dem kanadischen Stürmer Riley Sheen. Der 29-Jährige stösst mit einem Vertrag bis Saisonende vom schwedischen Klub Rögle zu den Zentralschweizern.

Sheen, der nie in der NHL oder AHL spielte, wechselte 2019 aus Kanada nach China und ein Jahr später nach Deutschland. In seiner ersten Saison führte er die Bietigheim Steelers zum Aufstieg in die DEL, in der zweiten war er mit 40 Toren und 24 Assists der zweitbeste Skorer der höchsten Liga. Bei Rögle stand er zuletzt mit dem Schweizer Lian Bichsel im Team.

Sheens Debüt für Zug erfolgt am 2. Januar im Heimspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers. (dab/sda)

Lugano bindet Joly bis 2026

Der Kanadier Michael Joly bleibt dem HC Lugano auch über die laufende Saison hinaus erhalten. Der 28-jährige Stürmer hat seinen im Frühling auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert.Joly stiess auf diese Saison aus Finnland zu den Südtessinern. Mit 28 Punkten aus ebenso vielen Spielen ist der Frankokanadier aktuell der fünftbeste Skorer der National League. (kat/sda)

Ajoie verlängert mit Topskorer

Der HC Ajoie bindet seinen Topskorer Jonathan Hazen langfristig an sich. Der 33-jährige Stürmer aus Kanada erhielt bei den Jurassiern einen bis Ende Saison 2025/26 gültigen Vertrag, mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. Hazen spielt seit 2015 für Ajoie. (abu/sda)

Simon Kindschi leihweise zu Bern

Der SC Bern leiht Verteidiger Simon Kindschi bis 15. Januar von Ligakonkurrent Kloten aus. Der 27-jährige Bündner, der die letzten fünf Jahre für die Zürcher verteidigte, wird bereits im Auswärtsspiel vom Dienstag gegen Meister Genève-Servette das Dress der Berner tragen. (abu/sda)

Formenton bleibt bis Ende Saison bei Ambri

Alex Formenton bleibt dem HC Ambri-Piotta über den Jahreswechsel hinaus erhalten. Die Leventiner zogen in dem zunächst bis Ende Dezember befristeten Vertrag die Option für eine Verlängerung bis Saisonende. (dab/sda)

Bild: keystone

Fix: Egli und Barandun verlängern in Davos

Was watson-Eismeister Klaus Zaugg schon lange wusste, ist nun bestätigt: Nationalverteidiger Dominik Egli hat seinen Vertrag mit dem HC Davos verlängert. Der 25-Jährige unterschrieb für zwei weitere Jahre bis 2026 bei den Bündnern, besitzt allerdings eine Ausstiegsklausel für einen allfälligen Wechsel nach Schweden. Mit Davyd Barandun hat zudem ein weiterer HCD-Verteidiger seinen Vertrag bis 2026 verlängert. (abu)

Biel verpflichtet Johnny Kneubühler

Johnny Kneubühler wechselt auf die kommende Saison von Ambri-Piotta zu Biel. Der 27-jährige Stürmer, der in seiner sechsten Saison mit den Leventinern steht, bestritt im Frühling dieses Jahres im Rahmen der WM-Vorbereitung seine ersten Länderspiele für die Schweiz. In Biel unterschrieb Kneubühler einen für drei Saisons gültigen Vertrag. (nih/sda)

Zgraggen per sofort von Bern zu Ajoie

Der SC Bern und Jesse Zgraggen lösen den bis im Frühling 2024 gültigen Vertrag per sofort auf. Der 30-jährige Verteidiger, der im Sommer 2022 von Davos zu Bern gestossen ist, wechselt innerhalb der National League zum Tabellenletzten Ajoie. Bei den Jurassiern, für die er sich bis Ende Saison verpflichtet hat, trifft er auf Trainer Christian Wohlwend, mit dem er schon während seiner Zeit im Bündnerland zusammengearbeitet hat. (nih/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭Jérome Bachofner (Stürmer, 27)

wechselt zum EHC Biel



Gerüchte 💬

🇨🇭Reto Schäppi (Stürmer, 32)

erhält womöglich keinen neuen Vertrag mehr beim ZSC



Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 27)

kommt von den ZSC Lions



Abgänge ❌

🇨🇭 Beat Forster (Verteidiger, 40)

beendet nach der Saison die Karriere

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

wechselt zu Genf-Servette



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

kommt vom HC Ajoie

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭Reto Suri (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Biel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

wechselt zu Ambri-Piotta

Gerüchte 💬

🇨🇭Dominik Egli (Verteidiger, 25)

könnte nach Schweden wechseln

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Biel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬



...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

🇨🇭Keijo Weibel (Stürmer, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Nolan Diem (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Lugano

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

wechselt zum EV Zug

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭Keijo Weibel (Stürmer, 22)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Nolan Diem (Stürmer, 30)

kommt von den SCL Tigers

Abgänge ❌

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...