Fliegender Wechsel

Ambris Spacek wechselt nach Genf +++ Visper Duo mit B-Lizenz zum HC Davos

Die National-League-Saison 2023/24 ist in vollem Gang, doch es gibt schon viele Wechsel fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2024/25 – und die Wechsel, die ab sofort gelten.

Tscheche Spacek von Ambri nach Genf

Der tschechische Internationale Michael Spacek wechselt innerhalb der National League von Ambri-Piotta zu Genève-Servette. Der bald 27-jährige Stürmer hat mit dem Champions-League-Sieger einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Bei den Tessinern hat Spacek die letzten zwei Saisons gespielt. (nih/sda)

Visper Duo mit B-Lizenz zum HC Davos

Der HC Davos ergänzt sein Kader vorübergehend mit zwei Spielern des EHC Visp. Verteidiger Jorden Gähler und Torhüter Matteo Ritz wechseln mit einer B-Lizenz vom Wallis ins Bündnerland.

Visp schied im Playoff der Swiss League im Halbfinal mit 0:4 Siegen gegen den Qualifikations-Ersten La Chaux-de-Fonds aus. Davos bestreitet die erste Partie des Playoff-Viertelfinals gegen Lausanne am Sonntag auswärts. (kat/sda)

Balcers stürmt weitere zwei Saisons für den ZSC

Die ZSC Lions haben eine weitere Ausländerposition für die nächste Saison besetzt. Die Verantwortlichen der Zürcher haben den auslaufenden Vertrag mit dem lettischen Stürmer Rudolfs Balcers um zwei Jahre verlängert.

Der WM-Bronzemedaillengewinner aus dem Vorjahr besticht in seiner ersten Saison im Dress der Lions mit Kampfgeist und Skorerqualitäten. Mit 19 Toren und 16 Assists in 47 Spielen ist der 26-jährige Flügelstürmer der drittproduktivste Spieler in den Reihen des Tabellenersten. Mit der Weiterbeschäftigung von Balcers hat der ZSC die sechste Ausländerposition für die kommende Saison besetzt. (nih/sda)

Heponiemi weitere drei Jahre in Biel

Der EHC Biel bindet den Finnen Aleksi Heponiemi längerfristig. Die Verantwortlichen der Seeländer haben den Vertrag mit dem 25-jährigen Stürmer um drei Jahre verlängert. Heponiemi war auf die laufende Saison aus der NHL-Organisation der Florida Panthers zum letztjährigen Playoff-Finalisten gestossen. Aufgrund einer Verletzung bestritt er bislang erst 19 Spiele in der National League und verbuchte dabei fünf Tore und sieben Assists. (nih/sda)

Grant auch nächste Saison beim ZSC

Der kanadische Stürmer Derek Grant wird auch in der nächsten Saison bei den ZSC Lions spielen. Der 33-Jährige war im letzten Sommer von den Anaheim Ducks zu den Zürchern gestossen und überzeugte beim Leader der National League auf Anhieb. In 45 Meisterschaftsspielen verbuchte der robuste und physisch starke Center 13 Tore und 19 Assists. (ram/sda)

Finnischer Skorer für Ajoie

Dem HC Ajoie gelingt ein Toptransfer: Von Jyväskylä stösst mit Jerry Turkulainen der aktuell zweitbeste Skorer der finnischen Liga für die nächsten zwei Jahre zu den Jurassiern.

Der 25-jährige Turkulainen spielte noch nie im Ausland. In acht Jahren mit JYP totalisiert der Flügelstürmer über 300 Skorerpunkte. In dieser Saison hat er in 51 Partien 20 Tore und 36 Assists erzielt. (abu/sda)

Fribourg verlängert mit Schweden-Trio

Fribourg-Gottéron verlängerte die Verträge mit den schwedischen Stürmern Jacob de la Rose, Marcus Sörensen und Lucas Wallmark um jeweils zwei Jahre bis 2027. Das Trio hat massgeblichen Anteil daran, dass das Team von Trainer Christian Dubé aktuell Tabellenzweiter der National League ist. Sörensen führt gar die Skorerliste der Schweizer Liga an. (nih/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭Jérome Bachofner (Stürmer, 27)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Phil Baltisberger (Verteidiger, 28)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

🇨🇭Reto Schäppi (Stürmer, 32)

erhält womöglich keinen neuen Vertrag mehr beim ZSC



HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

kommt vom EHC Biel

🇺🇸 Matt Tennyson (Verteidiger, 33)

kommt aus dem Ausland

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 23)

wechselt zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 27)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Rodwin Dionicio (Verteidiger, 19)

kommt aus der kanadischen Juniorenliga OHL

Abgänge ❌

🇨🇭 Beat Forster (Verteidiger, 40)

beendet nach der Saison die Karriere

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭Ian Derungs (Stürmer, 24)

wechselt zu Zug

🇱🇻 Roberts Bukarts (Stürmer, 28)

wechselt ins Ausland



Gerüchte 💬

…

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

kommt vom HC Ajoie

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭Ian Derungs (Stürmer, 24)

kommt vom ECH Biel



Abgänge ❌

🇨🇭Reto Suri (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

…

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Biel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Biel

🇫🇮 Aleski Mustonen (Stürmer, 28)

kommt aus dem Ausland

Abgänge ❌

🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 25)

wechselt nach Schweden​

Gerüchte 💬

…

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Biel

🇨🇦Jakob Stukel (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Basel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬



...

Lausanne

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

…

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Phil Baltisberger (Verteidiger, 28)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

🇨🇭Keijo Weibel (Stürmer, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Nolan Diem (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

...





SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Lugano

Gerüchte 💬

…

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

kommt von Ambri-Piotta

🇫🇮 Jerry Turkulainen (Stürmer, 25)

kommt von JYP Jyväskylä​

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Alain Birbaum (Verteidiger, 38)

beendet nach der Saison die Karriere



Gerüchte 💬

...

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭Keijo Weibel (Stürmer, 22)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Nolan Diem (Stürmer, 30)

kommt von den SCL Tigers

Abgänge ❌

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...