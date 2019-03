Sport

Fussball

Firmino und Mané treffen bei Liverpool-Sieg doppelt – Shaqiri nur Ersatz



Internationaler Fussball, die wichtigsten Spiele Premier League:

Liverpool – Burnley 4:2 (2:1)

Chelsea – Wolverhampton 15:05 Uhr

Arsenal – Manchester United 17:30 Uhr Bundesliga:

Hoffenheim – Nürnberg 15:30 Uhr

Hannover – Leverkusen 18 Uhr

Serie A:

Inter – SPAL Ferrara 15 Uhr

Sampdoria – Atalanta 15 Uhr

Sassuolo – Napoli 18 Uhr

Fiorentina – Lazio 20:30 Uhr Primera Division: Valladolid – Real Madrid 20:45 Uhr

Bild: EPA/EPA

Firmino und Mané treffen bei Liverpool-Sieg doppelt – Shaqiri darf wieder nicht ran

Premier League

Liverpool – Burnley 4:2

Der FC Liverpool erledigt die Aufgabe im Heimspiel gegen Burnley, den Viertletzten der Premier League, standesgemäss. Die erneut ohne Xherdan Shaqiri spielenden Reds gewinnen 4:2.

Shaqiri hat bei Trainer Jürgen Klopp offenbar keinen Stein mehr im Brett. Während nur gerade 19 der letzten 540 Minuten in Wettbewerbsspielen war er auf dem Platz, obwohl er in der Premier League sechs Tore – meist sehenswerte –erzielt hatte. Es ist auch nicht anzunehmen, dass Klopp den Schweizer Internationalen drei Tage vor dem bedeutungsvollen Champions-League-Spiel in München schonen wollte.

Gegen Burnley geriet Liverpool früh in Rückstand, wendete das Blatt aber dank den beiden Doppeltorschützen Roberto Firmino und Sadio Mané. Der Senegalese erzielte seine Meisterschaftstore Nummern 15 und 16 in dieser Saison. Keines der ersten drei Liverpooler Tore war zwingend herausgespielt. Firmino traf mit einem Abstauber und nach einem katastrophal schlechten Abstoss von Burnleys Goalie Tom Heaton, und Mané erzielte nach einer halben Stunde das 2:0 mit einem Schlenzer nach einem Querschläger. Burnleys Anschlusstor und das 4:2 fielen erst in der Nachspielzeit.

Acht Runden von Schluss der Meisterschaft bleibt Liverpool einen Punkt hinter Leader Manchester City.

Liverpool - Burnley 4:2 (2:1)

53'310 Zuschauer. -

Tore: 6. Westwood 0:1. 19: Firmino 1:1. 29. Mané 2:1. 68. Firmino 3:1. 91. Gudmundsson 3:2. 93. Mané 4:2. - Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz). (sda)

Bundesliga

Hoffenheim – Nürnberg 15:30 Uhr

Hannover – Leverkusen 18 Uhr

Serie A

Inter – SPAL Ferrara 15 Uhr

Sampdoria – Atalanta 15 Uhr

Sassuolo – Napoli 18 Uhr

Fiorentina – Lazio 20:30 Uhr

Primera Division

Valladolid – Real Madrid 20:45 Uhr

Europas Rekordmeister im Fussball

Abonniere unseren Newsletter