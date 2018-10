Sport

Fussball

Kroatien gegen England endet torlos – Brasilien gewinnt Testspiel



Nations League A2: Belgien – Schweiz 2:1 (0:0) A4: Kroatien – England 0:0 B3: Österreich – Nordirland 1:0 (0:0) C2: Griechenland – Ungarn 1:0 (0:0) C2: Estland – Finnland 1:0 (0:0) D2: Moldawien – San Marino 1:0 (1:0) D2: Weissrussland – Luxemburg 2:0 (1:0) Testspiel:

Saudi Arabien – Brasilien 0:2 (0:1)



Bild: EPA/EPA

Nullnummer zwischen England und Kroatien – Brasilien gewinnt Testspiel

In der A-Liga-Gruppe 4 der Nations League trennten sich Kroatien und England in einem grösstenteils enttäuschenden Spiel mit wenig spektakulären Szenen 0:0.

Bild: AP/AP

Die Partie in Rijeka war eine Art Revanche zum WM-Halbfinal, den die Kroaten 2:1 nach Verlängerung gewonnen hatten. Das Unentschieden spielt Spanien, der dritten Mannschaft der Gruppe, in die Karten. Die Spanier hatten ihre ersten beiden Spiele gewonnen und liegen nun je fünf Punkte vor Kroatien und England.

Neymar zweifacher Vorbereiter für Brasilien

Brasiliens Nationalteam gelangt beim WM-Teilnehmer Saudi-Arabien im Schongang zu einem nicht hohen, aber diskussionslosen 2:0-Erfolg. Neymar bereitet beide Tore vor.

Die Tore beim Auswärtssieg in Riad erzielten Gabriel Jesus in der 43. Minute und Alex Sandro in der Nachspielzeit. Mann des Spiels war Neymar, der beide Treffer vorbereitete, mit einem Distanzschuss den Aussenpfosten traf und mit glänzender Übersicht und technischen Raffinessen herausstach.

Die Telegramme

Kroatien - England 0:0

Rijeka. - SR Brych (GER).

Kroatien: Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Pivaric; Kovacic (73. Badelj), Rakitic; Kramaric, Modric, Perisic (68. Pjaca); Rebic (80. Livaja).

England: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Sterling (78. Sancho), Henderson, Dier, Barkley, Chilwell; Rashford, Kane.

Österreich - Nordirland 1:0 (0:0)

Wien. - SR Kabakov (BUL).

Tor: 71. Arnautovic 1:0.

Bemerkungen: Österreich ohne Janko (Lugano/Ersatz).

Saudi-Arabien - Brasilien 0:2 (0:1)

Riad. - 23'401 Zuschauer. - SR Makkelie (NED).

Tore: 43. Gabriel Jesus 0:1. 97. Alex Sandro 0:2.

Brasilien: Ederson; Fabinho, Marquinhos, Pablo Castro, Alex Sandro; Fred (46. Lucas Moura), Casemiro (66. Walace), Renato Augusto; Coutinho (72. Arthur), Gabriel Jesus (72. Richarlison), Neymar.

Bemerkungen: 55. Schuss von Neymar an den Aussenpfosten. 85. Rote Karte gegen Saudi-Arabiens Goalie Al-Owais (Hands ausserhalb des Strafraums). (abu/sda)

