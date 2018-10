Sport

Italien siegt und schiesst Polen in der Nations League eine Liga tiefer



A3: Polen – Italien 0:1 (0:0)

B2: Russland – Türkei 2:0 (1:0)

C1: Israel – Albanien 2:0 (1:0)

C4: Rumänien – Serbien 0:0 (0:0)

C4: Litauen – Montenegro 1:4 (0:3)

D3: Aserbaidschan – Malta 1:1 (0:1)

D3: Färöer – Kosovo 1:1 (0:1 Testspiel

Schottland – Portugal 1:3 (0:1)

Italien schiesst Polen in letzter Sekunde in den Abstieg – Portugal gewinnt Test

Italiens Fussballer haben in ihrem dritten Einsatz in der Nations League den ersten Sieg errungen. Dank einem Tor von Linksverteidiger Cristiano Biraghi nach 92 Minuten gewannen sie in gegen Polen in Chorzow 1:0.

Die Mannschaft von Nationalcoach Roberto Mancini war im Vergleich zum enttäuschenden Auftritt beim 1:1 im Hinspiel in Bologna kaum wiederzuerkennen.

Im 4-4-3-System wechselte Mancini auf vier Positionen aus, den wirklich grossen Unterschied aber machte die Leistung aus. Schon in der Pause hätten die Italiener einer Führung mit zwei oder drei Toren Unterschied verdient gehabt. Mit variantenreichem Offensivspiele erarbeiteten sie sich ein halbes Dutzend guter bis sehr guter Chancen, während die Polen nie gefährlich vor Milans Teenager-Goalie Gianluigi Donnarumma auftauchten. Für Polens Torhüter Wojciech Szczesny von Juventus Turin musste – nach Schüssen von Jorginho und Lorenzo Insigne – zweimal die Latte abwehren.

Donnarumma musste erstmals nach knapp einer Stunde ernsthaft eingreifen. Nach 72 Minuten konnten die Polen innerhalb weniger Sekunden zwei sehr gute Möglichkeiten nicht nutzen, aber die vorletzte Chance der Partie hatte wiederum Italien durch Federico Bernardeschi. Der Siegestreffer fiel sehr spät, war aber aus italienischer Sicht mehr als verdient. Mit dieser Niederlage steigt Polen in Liga B der Nations League ab.

Portugal siegt auch ohne Ronaldo

Portugal kam in einem Testspiel zu einem lockeren 3:1-Sieg gegen Schottland. Der amtierende Europameister verzichtete dabei auf mehrere Stammspieler – auch Cristiano Ronaldo.

Die Telegramme

Russland - Türkei 2:0 (1:0)

Sotschi. - SR Raczkowski (POL).

Tore: 20. Neustädter 1:0. 78. Tscheryschew 2:0.

Rumänien - Serbien 0:0

Bukarest. - SR Blom (NED).

Bemerkungen: 45. Tadic (Serbien) schiesst Foulpenalty über das Tor. 44. Rote Karte gegen Tamas (Rumänien/Foul).

Färöer - Kosovo 1:1 (0:1)

Torshavn. - SR Zelinka (CZE).

Tore: 9. Rashica 0:1. 50. Jönsen 1:1.

Bemerkungen: Kosovo bis 54. mit Voca (Luzern).

Aserbaidschan - Malta 1:1 (0:1)

Baku. - SR Bebek (CRO).

Tore: 37. Muscat 0:1. 53. Abdullajew 1:1.

Schottland - Portugal 1:3 (0:1)

Glasgow. - SR Buquet (FRA).

Tore: 43. Helder Costa 0:1. 74. Eder 0:2. 84. Bruma 0:3. 94. Naismith 1:3.

Portugal: Beto (86. Ramos); Soares, Neto, Dias (56. Mendes), Rodrigues; Sergio Oliveira (56. Sanches), Pereira (91. Carvalho), Bruno Fernandes (67. Gedson Fernandes); Bruma (91. Rafa Silva), Eder, Helder Costa.

Bemerkungen: Portugal ohne verschiedene Fanionspieler, u.a. ohne Cristiano Ronaldo und Bernardo Silva.

Polen - Italien 0:1 (0:1)

Chorzow. - SR Skomina (SLO).

Tor: 92. Biraghi 0:1.

Italien: Donnarumma; Florenzi (84. Piccini), Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi (81. Lasagna), Insigne, Chiesa.

Israel - Albanien 2:0 (1:0)

Be'er Sheva. - SR Mazzoleni.

Tore: 8. Hemed 1:0. 83. Saba 2:0.

Bemerkungen: Albanien mit Xhaka (Basel), ohne Lenjani (Sion/Ersatz).

Litauen - Montenegro 1:4 (0:3)

Vilnius. - SR Schörgenhofer (AUT).

Tore: 10. Mugosa 0:1. 35. Kopitovic 0:2. 45. Mugosa (Foulpenalty) 0:3. 86. Zoric 0:4. 88. Baravykas 1:4.

