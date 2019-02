«Der Wu-Lei-Effekt» – plötzlich zappen 40 Millionen Chinesen bei Espanyol rein

Sport

Espanyol Barcelona ist kein Klub, der die Massen anzieht. Das 2009 eröffnete RCDE Stadium fasst 40'500 Zuschauer, ist bei Heimspielen der «Blanquiazules» aber meist nicht halb voll. Doch nun ist plötzlich alles anders: Zwar nicht im Stadion, aber immerhin vor den TV-Bildschirmen. Beim 2:2 bei Villarreal am vergangenen Sonntag sind die Einschaltquoten nämlich förmlich explodiert. Der Grund: 40 Millionen Chinesen zappten rein.

Sie alle wollten das Debüt von Wu Lei im Espanyol-Dress sehen. Der 27-jährige Flügelstürmer wechselte im Winter für zwei Millionen Euro von Shanghai SIPG nach Spanien und kam gegen Villarreal zu seinen ersten Einsatzminuten in der Primera Division. Er wurde in der 78. Minute eingewechselt, drei Minute später erzielte Espanyol das 2:2. Der Joker war beim Ausgleich allerdings nicht beteiligt.

Im Auftrag des chinesischen Fussballs

Wu Lei ist der grosse Hoffnungsträger des chinesischen Fussballs. Nach den gescheiterten Engagements von Xizhe Zhang bei Wolfsburg und Yuning Zhang bei West Bromwich soll der 1,73 Meter kleine Stürmer der erste Chinese sein, der sich in einer europäischen Topliga durchsetzt.

In der chinesischen Super League war Wu Lei der einheimische Superstar schlechthin. Bei seinem Debüt in der dritten Liga war er noch nicht einmal 15, mit 16 Jahren und 289 Tagen wurde er zum jüngsten Torschützen im chinesischen Fussball. Seit 2013 spielt er in der Super Leauge und hat immer mindestens zweistellig getroffen. Mit insgesamt 102 Treffern ist er der erfolgreichste Stürmer der Liga aller Zeiten, auch weil er in der letzten Saison förmlich explodiert ist: In 29 Spielen traf er 27 Mal und bereitete 10 weitere Treffer vor, womit er sich zum Torschützenkönig krönte.

Bild: EPA/EFE

Ende Januar folgte nun der Wechsel zu Espanyol Barcelona. Die Wahl des Klubs war keineswegs zufällig. Mit Chen Yansheng präsidiert seit 2016 ein Chinese die Katalanen, den Wu gemäss eigenen Aussagen «schon lange kennt». Dass Shanghai SIPG seinen Superstar für nur zwei Millionen Euro abgab, interpretiert die Zeitung «Guangzhou Daily» ausserdem als Zeichen, dass Wu quasi offiziell den Auftrag hat, den chinesischen Fussball im In- und Ausland noch populärer zu machen. 40 Millionen TV-Zuschauer im Reich der Mitte sind da schon mal ein guter Start.

Möglichst schnell lernen

Wu ist einer von 19 Chinesen, der aktuell bei einem europäischen Verein unter Vertrag steht. Er ist allerdings der einzige der erstklassig spielt. Ob sich «Chinas Maradona», wie er wegen seinen spektakulären Dribblings und Tore in der Heimat gerne genannt wird, bei Espanyol durchsetzen kann, bleibt aber die grosse Frage.

Zunächst einmal muss sich Wu an die europäische Kultur anpassen. Viele seiner Vorgänger sind vor allem an dieser Hürde gescheitert. Auch er spricht momentan weder fliessend Englisch, noch Spanisch und hat im Training sowie privat stets einen Dolmetscher dabei. Dennoch fügt er sich offenbar gut ins Kollektiv ein.

«Er bemüht sich sehr, sich anzupassen», lobt Innenverteidiger David Lopez seinen neuen Teamkollegen. «Jeden Tag kommt er und überrascht uns mit einem neuen Wort auf Spanisch. Wir brauchen den Übersetzer kaum, weil er alle Übungen versteht und sich verständlich macht. Er hat eine enorme Willenskraft, die seine Anpassung sehr erleichtern wird.»

Und was ist mit der fusballerischen Klasse? Wu ist mit 1,73 Meter zwar eher klein gewachsen, bringt aber alles mit, was ein Aussenstürmer braucht. Er ist antrittsschnell, extrem beweglich und für seine Grösse erstaunlich kopfballstark.

«Wu hat einen ausgezeichneten Torriecher und einen guten Abschluss», sagt Jordi Cruyff, Trainer beim chinesischen Erstligisten Chongqing Lifan, der «Marca». «Aber er muss sich in Europa erst zurecht finden. Man darf nicht erwarten, dass er gleich das Team trägt. Wichtig ist, dass er möglichst schnell lernt.»

