Bild: EPA/ANP

Erstmals ein Verteidiger: Matthijs de Ligt wird «Golden Boy 2018»

Das gab es noch nie: Ein Verteidiger ist das grösste Fussballtalent der Welt. Matthijs de Ligt von Ajax Amsterdam ist als «Golden Boy» ausgezeichnet worden. Der 19-Jährige ist bereits Captain seines Klubs, für den er in der Innenverteidigung bislang 89 Mal aufgelaufen ist. De Ligt hat auch schon 13 Länderspiele für Holland absolviert.

Bild: EPA

Kein Wunder, dass so ein Fussballer begehrt ist. De Ligt, dessen Marktwert mit 50 Millionen Euro beziffert wird, steht auf dem Einkaufszettel diverser Klubs. Zuletzt war besonders oft vom Interesse des deutschen Rekordmeisters Bayern München zu hören. Dort soll de Ligt in der Abwehr Weltmeister Jérôme Boateng ersetzen.

Nachfolger von Mbappé

Matthijs de Ligt ist der zweite Holländer, der den von der italienischen Zeitung «Tuttosport» verliehenen Titel des «Golden Boy» erhält. Erster Preisträger im Jahr 2003 war sein Landsmann Rafael van der Vaart, damals ebenfalls bei Ajax engagiert. Die bisherigen 15 Auszeichnungen gingen alle an Stürmer (sieben) und Mittelfeldspieler (acht).

Der Preis ist für den besten in Europa tätigen U21-Spieler bestimmt. Im Vorjahr wurde der Franzose Kylian Mbappé ausgezeichnet. Der Weltmeister stand angeblich deshalb nicht in der Endauswahl, weil er vor zwei Wochen die neu geschaffene «Kopa Trophy» von France Football erhielt. Ursprünglich gehörte der Stürmer von Paris Saint-Germain zu den 40 Nominierten. Die letzten Finalisten neben de Ligt waren Justin Kluivert von der AS Roma, Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool, Real Madrids Vinicius Junior und Patrick Cutrone von der AC Milan. (ram)

