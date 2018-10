Dortmund mit Gala in Stuttgart – Bayern kehren dank Lewandowski zum Siegen zurück

Sport

Dortmund mit Gala in Stuttgart – Bayern gewinnen wieder



Bundesliga, 8. Runde Augsburg – Leipzig 0:0

Leverkusen – Hannover 2:2 (1:1)

Nürnberg – Hoffenheim 1:3 (1:0)

Stuttgart – Dortmund 0:4 (0:3)

Wolfsburg – Bayern 1:3 (0:1)

18:30 Uhr

Schalke – Bremen



Borussia Dortmund behauptet seine Führung in der Bundesliga mit einem weiteren Torfeuerwerk. Das Team von Lucien Favre gewinnt in Stuttgart 4:0. Erster Verfolger ist zumindest für eine Nacht wieder Bayern München.

Stuttgart – Dortmund 0:4

Nach der Länderspielpause knüpften die Dortmunder nahtlos daran an, wo sie Anfang Monat aufgehört haben. Mit drei Toren nach der 80. Minute hatten sie vor dem Unterbruch das Spiel gegen Augsburg gedreht (4:3), in Stuttgart führten sie nach 25 Minuten 3:0. Die Protagonisten waren mehr oder weniger die gleichen wie gegen Augsburg: In der 3. Minute traf Jadon Sancho, danach innerhalb von drei Minuten Marco Reus und Paco Alcacer.

Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Maximilian Philipp in der 85. Minute. 27 Tore haben die unter Favre nach wie vor ungeschlagenen Dortmunder damit in den ersten acht Spielen erzielt – so viele wie noch nie.

Wolfsburg – Bayern 1:3

Erster Verfolger ist zumindest für eine Nacht wieder Bayern München, das am Tag nach der denkwürdigen Medienschelte der Führungsriege in Wolfsburg nach vier sieglosen Pflichtspielen zum Siegen zurückfand. Matchwinner beim 3:1-Auswärtserfolg der Münchener war der zuletzt gescholtene Robert Lewandowski, der die ersten beiden Treffer erzielte (30./49.) und das 3:1 von James Rodriguez (72.) vorbereitete.

Auf der Gegenseite hatte Wolfsburgs Joker Admir Mehmedi nach einer Stunde den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Wout Weghorst vorbereitet. Kurz zuvor war Bayerns Arjen Robben zum ersten Mal seit mehr als sieben Jahren wegen einer Gelb-roten Karte vom Platz gestellt worden.

Nürnberg – Hoffenheim 1:3

Leverkusen – Hannover 2:2

Die Tabelle

Die Telegramme

Augsburg - Leipzig 0:0

28'703 Zuschauer.

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Leverkusen - Hannover 2:2 (1:1)

26'435 Zuschauer.

Tore: 25. Muslija 0:1. 34. Lars Bender 1:1. 54. Felipe 1:2. 94. Bellarabi 2:2.

Bemerkungen: Hannover mit Schwegler (bis 81.). 7. Wendell (Leverkusen) verschiesst Penalty. 57. Gelb-Rote Karte gegen Felipe (Hannover).

Nürnberg - Hoffenheim 1:3 (1:0)

36'472 Zuschauer.

Tore: 18. Behrens (Foulpenalty) 1:0. 50. Nelson 1:1. 57. Nelson 1:2. 67. Szalai 1:3.

Bemerkungen: Hoffenheim ohne Zuber und Kobel (Ersatz).

Stuttgart - Dortmund 0:4 (0:3)

59'000 Zuschauer.

Tore: 3. Sancho 0:1. 23. Reus 0:2. 25. Alcacer 0:3. 85. Philipp 0:4.

Bemerkungen: Dortmund mit Bürki, ohne Hitz (Ersatz) und Akanji (verletzt).

Wolfsburg - Bayern München 1:3 (0:1)

30'000 Zuschauer.

Tore: 30. Lewandowski 0:1. 48. Lewandowski 0:2. 63. Weghorst 1:2. 72. Rodriguez 1:3.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen (bis 60.) und Mehmedi (ab 60.). 57. Gelb-Rote Karte gegen Robben (Bayern München). (sda)

