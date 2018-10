Rappi feiert zweiten Sieg der Saison – Biel erteilt dem ZSC eine Lektion

Der EV Zug siegt in Lugano mit den knappmöglichsten Resultat. Obwohl die Tessiner viel Druck erzeugen, bleiben sie erstmals zuhause ohne Treffer.

Enge Kiste im Klassiker zwischen Lugano und Zug. Die Gäste aus der Zentralschweiz gehen früh dank Verteidiger Santeri Alatalo in Führung und ziehen dadurch die Entrüstung der Hausherren auf sich.

Lugano schiesst in der Folge aus allen Lagen. Immer wieder scheitern sie aber am stark aufspielenden Tobias Stephan im Zuger Tor. Am Ende verlieren die Tessiner …