Conte nicht mehr Chelsea-Trainer Bild: EPA/EPA

Was längst diskutiert worden war, wird nun Schritt für Schritt auch offiziell bekannt. Antonio Conte muss Chelsea nach zwei Jahren trotz weiterlaufendem Vertrag verlassen. Das Verhältnis zwischen dem 48-jährigen Italiener und Roman Abramowitsch war schon seit einiger Zeit zerrüttet – seit der Posse nämlich um die Ausbootung des spanischen Topskorers Diego Costa durch Conte mittels SMS im vergangenen Sommer.

Kam hinzu, dass Conte in seiner zweiten Saison und nach dem Titelgewinn im ersten Jahr keine Resultate lieferte. In der Champions League scheiterte Chelsea bereits in den Achtelfinals, und in der Premier League reichte der 5. Platz nicht für die Qualifikation für die nächste Champions League. Da nützte Conte auch der Sieg im FA-Cup-Final gegen Manchester United wenig. Conte, vor seinem Engagement bei Chelsea während zwei Jahren Nationalcoach Italiens, erhält nun eine grosszügige Abfindung. Wie «The Telegraph» schrieb, muss ihm Abramowitsch knapp 10 Millionen Euro bezahlen.

Auf den Nachfolger Contes haben sich Abramowitsch und seine Berater längst geeinigt. Der Italiener Maurizio Sarri soll es werden. Allerdings feilschen die Engländer noch mit Napolis Präsident Aurelio De Laurentiis wegen der Ablöse. Sarri hat Napoli in den letzten drei Saisons auf die Ränge 2, 3 und 2 geführt. Dennoch ging man in Neapel zum Ende der letzten Saison getrennte Wege. Den Posten von Sarri übernahm Carlo Ancelotti. Sarris Engagement bei Chelsea dürfte in den nächsten Tagen offiziell bekannt werden. Der 59-jährige aus der Toskana wäre nach Gianluca Vialli, Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo und Conte bereits der sechste italienische Trainer bei Chelsea in den letzten 20 Jahren. (pre/sda)

Der FC Barcelona verstärkt seine Abwehr mit dem Franzosen Clément Lenglet. Für den 23-jährigen Innenverteidiger vom FC Sevilla aktivierten die Katalanen die Ausstiegsklausel von 35,9 Millionen Euro. Linksfuss Lenglet, der vor anderthalb Jahren von Nancy zu Sevilla gestossen war, unterschrieb mit Barcelona einen Vertrag bis 2023. (sda/qae)

Ein Portugiese für Eintracht Frankfurt Bild: AP/AP

Eintracht Frankfurt hat vom portugiesischen Meister FC Porto Gonçalo Paciência verpflichtet. Der 23-jährige Mittelstürmer, der rund drei Millionen Euro Ablösesumme kosten soll, unterschrieb beim deutschen Cupsieger einen Vertrag bis 2022.

Paciência, der Sohn des ehemaligen portugiesischen Internationalen Domingos, wurde mit der U21 2015 EM-Zweiter. Im vergangenen Jahr gab er sein Debüt im A-Nationalteam. (sda/dpa)

Fix: Silvan Widmer wechselt zum FC Basel Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Silvan Widmer wechselt per sofort von Udinese Calcio aus der Serie A zum FC Basel. Der Schweizer Nationalspieler unterschrieb beim FCB einen Vierjahresvertrag bis im Sommer 2022. Er bekommt die Trikotnummer 5.

Widmers Karriere begann beim FC Aarau und führte ihn im Sommer 2013 zu Udinese Calcio in die höchste italienische Spielklasse. Bei Udinese hatte der 25-jährige Verteidiger mit über 140 Einsätzen in der Serie A einen festen Stammplatz, dabei gelangen ihm fünf Tore. Widmer ersetzt bei Basel Michael Lang, der zu Gladbach in die Bundesliga wechselt. (abu)

Mboyo von Sion zu Kortrijk Bild: KEYSTONE

Ilombe Mboyo verlässt nach drei Jahren den FC Sion. Der 31-jährige Stürmer, der aufgrund von diversen Verletzungen und nach einem halben Jahr als Leihspieler von Cercle Brügge erst im August 2017 für die Walliser debütierte, wechselt in sein Heimatland Belgien zu Kortrijk. Mboyo erzielte für Sion in 26 Pflichtspielen sechs Tore. Für Kortrijk hatte er schon in der Saison 2010/11 gespielt. (sda/qae)

Nani kehrt zu Sporting Lissabon zurück A felicidade de quem se sente bem de Verde e Branco 💚⚪️@luisnani pic.twitter.com/tKXP6dtUKS — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 11. Juli 2018

Der 112-fache portugiesische Internationale Nani kehrt zu seinem Stammklub Sporting Lissabon zurück. Der 31-jährige Flügelspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Nani, 2016 mit Portugal Europameister, aber für die WM nicht aufgeboten, spielte schon von 2005 bis 2007 und in der Saison 2014/2015 für Sporting. Zuletzt stand er für Lazio Rom im Einsatz. (sda/qae)

Dortmund leiht Madrids Hakimi aus 🆕 Willkommen in Dortmund, Achraf #Hakimi!



🤝 Der BVB leiht den 19-jährigen marokkanischen Nationalspieler @AchrafHakimi für zwei Jahre von @ChampionsLeague-Sieger @realmadrid aus! pic.twitter.com/1hJP0pbk7Q — Borussia Dortmund (@BVB) 11. Juli 2018

Borussia Dortmund leiht den marokkanischen Nationalspieler Achraf Hakimi aus. Der 19-Jährige stösst für zwei Jahre von Champions-League-Sieger Real Madrid zum deutschen Bundesligisten.

Hakimi kam in der vergangenen Saison unter Trainer Zinédine Zidane für Real Madrid neun Mal in der spanischen Liga (2 Tore), fünf Mal in der Copa del Rey und zwei Mal in der Champions League zum Einsatz. In Russland an der WM bestritt er alle Partien Marokkos über die volle Distanz. (qae)

Nächster Neuzuzug für Arsenal We're all pleased to have you on board, @MatteoGuendouzi 👊#GunnerGuendouzi pic.twitter.com/RaeZUClkuo — Arsenal FC (@Arsenal) 11. Juli 2018

Arsenal setzt seine Einkaufstour unter dem neuen Trainer Unai Emery fort. Als fünften Spieler holte der Premier-League-Verein von Ligue-2-Klub Lorient den französischen Mittelfeldspieler Mattéo Guendouzi. Arsenal soll für den 19-Jährigen rund neun Millionen Euro Ablöse bezahlt haben.

Davor hatten die «Gunners» bereits den Schweizer Captain Stephan Lichtsteiner, den deutschen Goalie Bernd Leno, den griechischen Verteidiger Sokratis Papastathopoulos und Uruguays WM-Teilnehmer Lucas Torreira verpflichtet. (sda/apa/qae)

Andrey Yarmolenko verlässt Dortmund

Jetzt ist es fix: Andrey Yarmolenko verlässt Borussia Dortmund nach einer Saison wieder. Der Ukrainer wechselt in die Premier League und schliesst sich West Ham United an. Die Ablöse für den 28-Jährigen soll rund 20 Millionen Euro betragen. (abu)

Arp zu den Bayern? Bild: AP/dpa

Beim erstmaligen Bundesliga-Abstieg des Hamburger SV war Jann-Fiete Arp einer der wenigen Lichtblicke. Geht es für den 18-jährigen Stürmer bald beim Rekordmeister weiter? Gemäss der «Sport Bild» bietet Bayern München Arp ein Jahresgehalt von 5 Millionen Euro an. Auch Eintracht Frankfurts kroatischer Angreifer Ante Rebic sei an der Säbener Strasse ein Thema, heisst es. (ram)

Liverpool verhandelt über Shaqiri-Transfer Bild: KEYSTONE

Der FC Liverpool hat Transferverhandlungen mit Stoke City begonnen. Der Champions-League-Finalist möchte den Schweizer Nationalspieler Xherdan Shaqiri verfplichten. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sei bereit die rund 15 Millionen Euro Ablösesumme für den Mittelfeldspieler zu bieten. Der Transfer soll in dieser oder in der nächsten Woche finalisiert werden. (abu)

Higuain zu Chelsea? Bild: EPA/ANSA

Nach der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo will Juventus Turin nun auch einige Spieler loswerden. Gerüchten zufolge könnte Gonzalo Higuain die «Bianconeri» in Richtung Premier League verlassen. Chelsea soll erster Anwärter auf die nächste Station des Argentiniers sein. (abu)

Manchester City rüstet in der Offensive für viel Geld auf. Von Ligakonkurrent Leicester City stösst der algerische Internationale Riyad Mahrez zum englischen Meister. Der 27-jährige offensive Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2023.

Der in Frankreich geborene und ausgebildete Mahrez war 2016 bei Leicesters sensationellem Titelgewinn eine entscheidende Figur. Als offiziell bester Spieler der Liga steuerte er 17 Tore und 10 Assists zum Coup bei. Mahrez, der Manchester City die interne Rekord-Ablösesumme von über 68 Millionen Euro kostet, gilt als einer der begnadetsten Dribbler der Premier League. (pre/sda)

Cristiano Ronaldo wechselt von Real Madrid zu Juventus Turin. Die Spanier bestätigten den Transfer des Portugiesen. CR7 unterschreibt bei beim italienischen Serienmeister einen Vierjahresvertrag und kassiert pro Saison rund 30 Millionen Euro. Die Ablösesumme beträgt 100 Millionen Euro.

Hier geht's zur ausführlichen Story. (pre/sda)

Neuer Innenverteidiger für Lugano Abbiamo il piacere di confermare l'arrivo in bianconero di Akos #Kecskés



I dettagli: https://t.co/x3MCz9eoGV#FCLugano pic.twitter.com/ZuiWAerjAR — FC Lugano (@FCLugano1908) 10. Juli 2018

Der FC Lugano verstärkt seine Abwehr mit Akos Kecskes. Der 21-jährige Innenverteidiger stösst von Atalanta Bergamo mit einem Zweijahresvertrag zu den Tessinern. In der abgelaufenen Saison kam Kecskes in Polen zum Einsatz. Die erste Saisonhälfte absolvierte er leihweise bei Termalica, in der Rückrunde lieh ihn Bergamo an Korona Kielce aus.

Für Ungarns U21-Nationalteam absolvierte Kecskes 13 Partien, zuletzt führte er die Mannschaft sogar jeweils als Captain aufs Feld. (pre/sda)

Uruguayer Torreira wechselt zu Arsenal We're excited to have you with us, @LTorreira34 👊#WeAreTheArsenal 🔴https://t.co/vKUK48McMZ — Arsenal FC (@Arsenal) 10. Juli 2018

Arsenal verstärkt sich mit dem uruguayischen Mittelfeldspieler Lucas Torreira. Der 22-Jährige wechselt für rund 34 Millionen Franken von Sampdoria Genua zu den Londonern. Torreira, der bei der WM alle fünf WM-Partien von Uruguay bestritt, ist der vierte Neuzugang von Arsenal, seit Unai Emery als Trainer die Nachfolge von Arsène Wenger angetreten hat.

Zuvor hatten schon der Schweizer Nati-Captain Stephan Lichtsteiner, der deutsche Goalie Bernd Leno und der griechische Verteidiger Sokratis Papastathopoulos beim 13-fachen Meister unterschrieben. Dieser beendete die letzte Premier-League-Saison unter anderen mit Granit Xhaka im 6. Rang. (pre/sda)

Badstuber verlängert beim VfB Der 29-jährige Abwehrspieler unterschreibt beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, nachdem der ursprüngliche Kontrakt am Ende der vergangenen Saison ausgelaufen war. 👉 https://t.co/2gJt9yo0cR #VfB #notbadstuber @Badstuber — VfB Stuttgart (@VfB) 10. Juli 2018

Agnelli auf dem Weg zu Ronaldo? Agnelli leaving for Greece.. pic.twitter.com/huM3tkl4KR — Forza Juventus (@ForzaJuve2017) 10. Juli 2018

Cristiano Ronaldo erholt sich nach der langen Saison in Griechenland. Und wohin fliegt Juve-Boss Andrea Agnelli? Genau, angeblich dorthin, wo der Portugiese Ferien macht. Angeblich, um mit ihm über den Wechsel von Real Madrid zu Juventus Turin zu verhandeln. Derweil soll es in dieser Angelegenheit in Madrid zu einem Treffen von Real-Präsident Florentino Perez mit Ronaldos Berater Jorge Mendes kommen. (ram)

Neuer Kollege für Benaglio 🖋🇮🇹 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature pour 5 ans d’Antonio Barreca (23 ans) en provenance du @TorinoFC_1906 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/rKZ0FmaKFj — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 10. Juli 2018

Die AS Monaco hat Abwehrspieler Antonio Barreca verpflichtet. Der 23-jährige Italiener, ein früherer Nachwuchs-Nationalspieler, unterschrieb im Fürstentum für fünf Jahre. In den vergangenen drei Saisons spielte er bei Torino. (ram)

Torres setzt Karriere in Japan fort Feliz de incorporarme a mi nuevo destino. Sagan Tosu, nos vemos pronto! / Happy to join my new club. See you soon, Sagan Tosu! @saganofficial17 #SaganTosu #JLeague pic.twitter.com/lzLfVBuiaM — Fernando Torres (@Torres) 10. Juli 2018

Fernando Torres (34) setzt seine Karriere in Japan fort. Der frühere spanische Internationale, zuletzt bei Atlético Madrid tätig, spielt in Zukunft für den J-League-Verein Sagan Tosu.

Torres hatte im April seinen Abschied von Atlético verkündet. Der Vertrag war im Juni ausgelaufen, so dass der Stürmer ablösefrei wechseln konnte. Bei den Madrilenen stand er ein erstes Mal bis 2007 unter Vertrag. Nach Engagements bei Liverpool, Chelsea und Milan kehrte er im Dezember 2014 zu seinem Stammverein zurück.

Mit Spaniens Nationalteam wurde Torres Weltmeister sowie 2008 und 2012 Europameister. 2012 gewann er mit Chelsea die Champions League und in der folgenden Saison auch die Europa League. Letzteren Erfolg wiederholte er mit Atlético in diesem Jahr. (sda/qae)

Ronaldo in den nächsten 48 Stunden bei Juve? SKY SOURCES: Real Madrid and Juventus close to agreeing deal for Cristiano Ronaldo with significant developments likely in next 48 hours. #SSN pic.twitter.com/Rm7h7FUeGK — Sky Sports News (@SkySportsNews) 9. Juli 2018

Gemäss «Sky Sports» sind die Verhandlungen zwischen Real Madrid und Juventus Turin um einen entscheidenden Schritt fortgeschritten. Cristiano Ronaldo soll demnach in den nächsten 48 Stunden als neuer Juve-Spieler vorgestellt werden.

Der «Express» schreibt, dass Real und Ronaldo ein «Gentlemen's Agreement» haben, was heisst, dass ihre Nummer 7 den Klub verlassen kann, wenn es sich nicht um einen direkten Konkurrenten handle. Somit könnte der 100-Millionen-Transfer bald Tatsache werden. (qae)

Der FC Barcelona hat für sechs Jahre den Brasilianer Arthur Melo verpflichtet. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt für 31 Millionen Euro von Gremio Porto Alegre zum spanischen Double-Gewinner. Er soll bei den Katalanen die Lücke schliessen, die nach den Abgängen von Andres Iniesta und Paulinho entstanden ist. (sda/dpa/qae)

Mahrez bald bei ManCity? Bild: AP/AP

Diese Woche soll gemäss dem «Telegraph» der Transfer von Riyad Mahrez zu Manchester City finalisiert werden. Der französisch-algerische Mittelfeldspieler verpasste das Trainingscamp mit Leicester City. Ein Anzeichen dafür, dass der 60-Millionen-Pfund-Deal in den nächsten Tagen offiziell wird. (qae)

Lewandowski will bei Bayern bleiben Bild: AP/AP

Was eine bescheidene WM auslösen kann, zeigt der Fall von Polens Robert Lewandowski. Noch vor der WM hiess es, «Lewa» brauche eine Veränderung und eine neue Herausforderung. Ein Abgang von seinem Stammklub wurde vermutet. Nun soll der Stürmer des FC Bayern München doch an einem Verbleib beim deutschen Rekordmeister interessiert sein, wie die «Bild» schreibt.

Der neue Bayern-Trainer Niko Kovac plant ebenso mit seinem Stürmer: «Wir rücken nicht davon ab, dass Robert Lewandowski auch in diesem Jahr beim FC Bayern spielen wird. Ich habe gesagt, wie wichtig er ist. Er ist ein Weltklasse-Stürmer, der viel geleistet hat für Bayern und in Zukunft noch sehr viel leisten wird», wir Kovac von der Zeitung zitiert. (qae)

Silvan Widmer zum FC Basel

Der FC Basel hat seinen Ersatz für Michael Lang gefunden. Wie schon spekuliert wurde, handelt es sich um Rechtsverteidiger Silvan Widmer. Der 25-jährige spielt seit fünf Jahren für Udinese Calcio. Wie der «Blick» berichtet, ist der Transfer bereits fix.

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Wilshere wechselt zu West Ham

Jack Wilshere setzt seine Karriere als Teamkollege des Schweizers Edimilson Fernandes bei West Ham fort. Der 26-jährige Mittelfeldspieler wechselt innerhalb von London von Arsenal zum 13. der letzten Premier-League-Saison, mit dem er einen Dreijahresvertrag unterschrieb. Seinen Weggang von Arsenal hatte der 34-fache englische Internationale, der es nicht ins WM-Aufgebot schaffte, bereits vor zweieinhalb Wochen bekannt gegeben. (zap/sda)

Nach dem Intermezzo mit Fernando Hierro an der Seitenlinie hat Spanien seinen neuen Nationaltrainer bestimmt: Luis Enrique. Der 62-fache Nationalspieler war als Aktiver bei Real Madrid und beim FC Barcelona tätig. Als Trainer arbeitete er zuletzt bis 2017 bei Barça, wo er Meister, Cupsieger und Champions-League-Sieger wurde. (ram)

Basel angelt sich junges GC-Talent 🔁 Julian von Moos wechselt von @1886_gc_zuerich zum FCB. Der 17-jährige Stürmer unterschreibt bei uns einen Vertrag bis Juni 2021. Wir heissen Julian herzlich willkommen in Basel 🔴🔵!

👉🏼 Alle Infos zum Transfer auf https://t.co/mcp14DTD6m. pic.twitter.com/khynNTamyi — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) 9. Juli 2018

Der FC Basel baut weiter auf die Jungen. Von den Grasshoppers stösst Julian von Moos zu den Baslern. Der 17-Jährige Stürmer hat einen Vertrag bis 2021 unterschrieben.

Von Moos durchlief die U16- und U18-Mannschaften von GC und spielt aktuell in der U17-Nationalmannschaft. «Mit Julian konnten wir einen Spieler mit einem unglaublich grossen Talent verpflichten. Wir möchten ihn als Teil des Kaders behutsam an die erste Mannschaft heranführen und ich bin mir sicher, dass er uns in Zukunft sehr viel Freude bereiten wird», sagt Sportdirektor Marco Streller zur Verpflichtung. (qae)

Wird Hazard der Ronaldo-Ersatz? Bild: AP/AP

Geht es nach verschiedenen Medienberichten, hat Real Madrid den Belgier Eden Hazard ins Visier genommen. Der Mittelfeldspieler von Chelsea, der an der WM in Russland bisher gross auftrumpft, soll einen möglichen Abgang von Superstar Cristiano Ronaldo kompensieren.

Laut der britischen Seite «Dailystar» hat Madrid-Präsident Florentino Perez bereits Hazards Trikotnummer bestimmt. (qae)

Rangnick wird Leipzig-Trainer Bild: EPA/EPA

Aus «ph» wird «f»: Red Bull Leipzig hat den Nachfolger für Ralph Hasenhüttl bestimmt. Sportdirektor Ralf Rangnick soll gemäss «Bild»-Informationen den Trainerposten des Bundesligisten übernehmen.

Rangnick wird die Bullen jedoch nur für ein Jahr übernehmen. Ab 2019 wird Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann das Team leiten. Der 30-Jährige hat bereits einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. (qae)

Paulinho kehrt Barcelona den Rücken Bild: AP/AP

Der Brasilianer Paulinho kehrt nach einem Jahr beim FC Barcelona leihweise zu Guangzhou Evergrande nach China zurück. Der 29-jährige Mittelfeldspieler spielte bereits von 2015 bis 2017 für die Chinesen, die vom ehemaligen italienischen Internationalen Fabio Cannavaro trainiert werden.

Paulinho kam bei der WM in Russland in allen fünf Partien der im Viertelfinal ausgeschiedenen Brasilianer zum Einsatz und erzielte in der Vorrunde beim 2:0 gegen Serbien einen Treffer. (sda)

Verrät dieses Video den Ronaldo-Transfer zu Juventus? 🚨🚨 | A conta oficial da Juve na rede social chinesa Weibo publicou um vídeo no qual dá a entender que o número 7 da equipe deve mudar de dono na próxima temporada.

[Via: @diarioas] pic.twitter.com/NNDVy40rGO — Nação Madridista (@nacaormcf) 7. Juli 2018

Die Gerüchte um einen Transfer von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin werden immer konkreter. Nun ist ein Video auf dem offiziellen Juventus-Account des chinesischen Mikroblogging-Dienstes «Weibo» erschienen, welches auf die Ankunft des Portugiesen hindeutet.

Das Video trägt den Titel «Number 7» und listet sechs ehemalige Juventus-Spieler auf, welche die Nummer 7 getragen haben. Ob «CR7» der nächste ist? Das Video scheint aus Versehen gepostet worden zu sein, denn es wurde kurze Zeit später bereits wieder gelöscht. (zap)

Bobby Wood vom HSV zu Hannover Bild: EPA/EPA

Wie «sportbuzzer.de» berichtet, leiht Hannover 96 Stürmer Bobby Wood vom Hamburger SV aus. Dies für ein Jahr plus Kaufoption. Hannover soll auch gleich den kompletten Lohn von Wood (1,6 Millionen Euro übernehmen).

96-Trainer André Breitenreiter sagte am Sonntagabend: «Mit Bobby Wood stehe ich seit mehreren Wochen regelmässig im Austausch. Ich finde, dass er gut zu uns passen würde.» (rst)

Sevillas Interesse an Taulant Xhaka Bild: AP

Verlässt nach Goalie Thomas Vaclik auch Taulant Xhaka den FC Basel in Richtung FC Sevilla? Die Spanier seien am Mittelfeldspieler interessiert, heisst es aus Andalusien. Der 27-jährige wurde mit dem FCB fünf Mal Meister und bestritt bislang 18 Länderspiele für Albanien. (ram)

Die AC Milan hat den Kroaten Alen Halilovic verpflichtet. Der 22-jährige Mittelfeldspieler, der zuletzt vom Hamburger SV an den spanischen Klub Las Palmas ausgeliehen war, unterschrieb beim Arbeitgeber von Ricardo Rodriguez einen Dreijahresvertrag.

Halilovic wurde in der Jugend des FC Barcelona ausgebildet, schaffte den Durchbruch in der ersten Mannschaft aber nicht. Vor zwei Jahren wechselte er für fünf Millionen Euro zum Hamburger SV, wo er sich nicht zurechtfand. Mit Las Palmas stieg Halilovic in der abgelaufenen Saison ab. (sda/qae)

Bietet Dortmund 80 Millionen für Zaha? Bild: AP/PA

Die Sonne scheint auf Borussia Dortmund – und sie will einen Megatransfer beleuchten. Die englische «Sun» schreibt nämlich, dass der BVB in England einkaufen möchte. Im Zentrum des Interesses stehe Wilfried Zaha von Crystal Palace. Der Ivorer solle aber rund 80 Millionen Euro kosten. In der vergangenen Saison erzieht der 25-Jährige Offensiv-Allrounder in 29 Ligaspielen neun Tore und gab fünf Assists. Nicht nur Dortmund-Trainer Lucien Favre sei an Zaha interessiert, Konkurrenz gibt es von den Tottenham Hotspurs und dem FC Everton, welche Zaha ebenfalls gerne verpflichten würden. (zap)

Balotelli wohl zu Marseille Bild: AP/AP

Mario Balotelli steht gemäss dem Transfeexperten Gianluca Di Marzio offenbar kurz vor einem Wechsel von Nizza zu Olympique Marseille. Der italienische Stürmer blühte unter Lucien Favre auf und zeigte in der vergangenen Saison starke Leistungen. Nun soll er in Marseille einen Zweijahresvertrag unterschreiben. (zap)

Done deal: So stellt sich Gianluigi Buffon als neuer PSG-Goalie vor Taillé pour Paris ! pic.twitter.com/yBYMkX02rD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 6. Juli 2018

Young Boys verpflichten 21-jährigen Verteidiger Camara Die Young Boys verstärken ihre Abwehr und haben Mohamed Ali Camara verpflichtet. Der bald 21-jährige Nationalspieler Guineas hat bei YB einen Vierjahresvertrag unterschrieben. https://t.co/bzqIXmk9LH #BSCYB pic.twitter.com/fUL4D0pGdc — BSC Young Boys (@BSC_YB) July 6, 2018

Meister Young Boys verstärkt seine Defensive mit dem 20-jährigen Innenverteidiger Mohamed Ali Camara. Der Nationalspieler Guineas wechselt mit einem Vertrag über vier Jahre vom israelischen Erstligisten Hapoel Raanana nach Bern. In der abgelaufenen Saison kam Camara in 34 Spielen zum Einsatz, wobei ihm drei Tore gelangen.

Die Verpflichtung des jungen Innenverteidigers dürfte die Spekulationen um einen bevorstehenden Aderlass beim Schweizer Meister weiter anheizen. So ist der 23 Jahre alte Kasim Nuhu, der in der Berner Meistersaison in der Innenverteidigung mit konstant starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat, auf dem Markt heiss begehrt. (sda)

Buffon für Medizintest in Paris?

Italiens Goalie-Ikone Gianluigi Buffon soll nach übereinstimmenden Medienberichten am Montagnachmittag als neuer Spieler von Paris Saint-Germain vorgestellt werden.

Verschiedene französische Medien schrieben am Freitag, dass sich der 40-jährige Keeper in Paris dem Medizincheck unterziehe und einen Vertrag bis 2020 unterschreiben werde. Eine offizielle Ankündigung von PSG gab es zunächst nicht. (sda/qae)

Über 110 Millionen für Kanté? Bild: EPA/EPA

Landet Paris Saint-Germain den nächsten Rekorddeal? Wie die britische «Daily Mail» berichtet, soll der französische Meister bereit sein, mehr als 110 Millionen Euro für N'Golo Kanté zu zahlen. Zudem soll auch Adrien Rabiot, der PSG verlassen will, Teil des Deals sein. Ob Chelseas neuer Trainer Maurizio Sarri den Franzosen aber tatsächlich ziehen lassen wird, ist derzeit fraglich. (abu)

Salzburg holt Schweizer Nachwuchsgoalie

Österreichs Serienmeister Salzburg hat den Schweizer Goalie Philipp Köhn (20) verpflichtet. Der Nachwuchs-Internationale, der von Salzburgs deutschem Partnerteam Leipzig kommt, unterschrieb einen Vertrag bis 2022.

Der in Deutschland geborene Köhn hatte im letzten Sommer vom VfB Stuttgart zu Leipzig gewechselt, er bestritt für die erste Mannschaft der Sachsen aber kein Pflichtspiel. Hinter dem Ungar Peter Gulacsi sowie den beiden Schweizern Yvon Mvogo und Fabio Coltorti war Köhn die Nummer 4 der Goalie-Hierarchie. In Österreich soll er als so genannter Kooperationsspieler auch bei Salzburgs Farmteam Liefering in der zweithöchsten Liga zum Einsatz kommen. (abu/sda/apa)

OFFIZIELLER TRANSFER | Neuer Goalie Philipp #Köhn

Wir verpflichten einen talentierten jungen Torhüter, der von @DieRotenBullen kommt und einen Vertrag bis 31. Mai 2022 unterschreibt. #ServusInSalzburg #RBS // Welcome to Salzburg! pic.twitter.com/uoMF6aNtPu — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 6, 2018

Juve-Aktie markant gestiegen

Die Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin haben die Aktie des italienischen Rekordmeisters in die Höhe schnellen lassen. Am Donnerstag stieg der Kurs an der Mailänder Börse um mehr als elf Prozent an auf den Höchststand seit Februar. (ram/sda)

Nach dem Pokalsieg mit Eintracht Frankfurt wechselt Kevin-Prince Boateng zurück nach Italien. Der 31-jährige Mittelfeldspieler wechselt nach Sassuolo. Die Kleinstadt ist etwa zweieinhalb Stunden von Mailand entfernt, wo Boatengs Frau und Sohn leben. Zwischen 2010 und 2013 sowie 2016 lief der einstige Nationalspieler Ghanas für Milan auf. (ram)

Lindner bleibt bei GC Bild: KEYSTONE

Österreichs Nationalgoalie Heinz Lindner bleibt bei GC. «Wir freuen uns, dass wir eine weitere Saison mit ihm planen können», sagt Sportchef Mathias Walther. Auf der Torhüterposition kommt es trotzdem zu Veränderungen bei den Hoppers. Der von Basel geholte Mirko Salvi wird an Luzern ausgeliehen. Nummer 2 wird Mateo Matic, der aus Schaffhausen zurückgeholt wird. Und Nummer 3 bei GC ist der 19-jährige Lars Hunn, der von Aarau zu den Zürchern wechselt. (ram)

Kutesa von Basel zum FCSG Dereck #Kutesa wechselt vom @FCBasel1893 zu uns in die Ostschweiz. Der 20-jährige Flügelspieler unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2021 beim #FCSG. 👉Mehr zum Transfer: https://t.co/8yZNtTrskz pic.twitter.com/SVkGqwEar4 — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) 5. Juli 2018

Der FC St.Gallen verstärkt sich mit Dereck Kutesa. Der 20-jährige Flügelspieler stösst vom FC Basel zu den Ostschweizern, wo er für drei Saisons unterschrieb. Der schweizerisch-angolanische Doppelbürger bestritt für Schweizer Nachwuchs-Natis insgesamt 36 Länderspiele. Zuletzt war Kutesa an Luzern ausgeliehen. «Er ist sehr variabel und kann auf vielen Positionen eingesetzt werden», so FCSG-Trainer Peter Zeidler. (ram)

Ein Bauer für Nürnberg 💉 Medizincheck ✔

🖊 Vertrag unterschrieben ✔



Herzlich willkommen beim Club, Robert Bauer! ✌



Der 23-Jährige wechselt auf Leihbasis von @werderbremen zum #fcn. pic.twitter.com/EmyoFrvYqh — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) 5. Juli 2018

Der Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg verstärkt seine Defensive. Von Werder Bremen leiht der «Club» den 23-jährigen Robert Bauer aus. Er wechselt mit der Erfahrung von 67 Bundesliga-Partien ins Frankenland. (ram)

Neuer Mittelstürmer für Xamax Kemal Ademi vient renforcer l'attaque xamaxienne! ✍️#KemalAdemi ⤵️ https://t.co/9Xn0OckT8m — Neuchâtel Xamax FCS (@XamaxFCS) 5. Juli 2018

Neuchâtel Xamax meldet die Verpflichtung von Kemal Ademi. Der 22-jährige Mittelstürmer erhält beim Super-League-Aufsteiger einen Vertrag für eine Saison mit Option. Ademi hatte 2015 aus der Nachwuchsabteilung des FC St.Gallen zu Hoffenheim gewechselt. Beim Bundesligisten kam der fast zwei Meter grosse Schweizer mit kosovarischen Wurzeln seitdem in der U21 oder U23 (Regionalliga) zum Einsatz. Wegen einer schweren Verletzung im rechten Knie hat Ademi seit April 2017 allerdings keinen Ernstkampf mehr bestritten. (ram/sda)

Uerdingen holt Weltmeister Grosskreutz Bild: EPA/DPA

Der 29-jährige Kevin Grosskreutz wechselt mit einem Vertrag bis 2021 vom Zweitligisten Darmstadt zum Drittliga-Aufsteiger Uerdingen. Verteidiger Grosskreutz gehörte zum deutschen Kader, das bei der WM 2014 in Brasilien den Titel holte. Zu seinen besten Zeiten wurde der 186-fache Bundesliga-Spieler mit Borussia Dortmund zweimal Meister und einmal Cupsieger. (ram/sda/dpa)

Messi will Pogba zu Barça lotsen Bild: EPA

Zieht es Paul Pogba zum FC Barcelona? Angeblich soll Barças Superstar Lionel Messi einen Transfer des Franzosen forciert haben. Schon länger heisst es, dass Pogba bei Manchester United keine Zukunft mehr habe. (ram)

Widmer zum FC Basel? Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Silvan Widmer steht angeblich vor einem Wechsel zum FC Basel. Der Nationalspieler, der den Cut für das Schweizer WM-Kader nicht geschafft hatte, soll dort Michael Lang ersetzen. Dieser wechselt zu Borussia Mönchengladbach.

Gemäss der «BZ Basel» soll Widmers Klub Udinese eine Ablösesumme von 8 Millionen Euro verlangen und auch Juventus Turin und Lazio Rom gelten als Interessenten. Dennoch zeichne sich eine Rückkehr des 25-Jährigen in die Schweiz ab, heisst es. (ram)

Gelson Fernandes erhält bei Eintracht Frankfurt Konkurrenz im defensiven Mittelfeld. Der deutsche Cupsieger nahm von Real Madrid den 23-jährigen Spanier Lucas Torro bis 2023 unter Vertrag.

Dazu kommt für die gleiche Laufzeit vom französischen Zweitligisten Auxerre der U20-Internationale Evan Obite N'Dicka, ein 18-jähriger Innenverteidiger. (sda/qae)

Gerüchte um Ronaldo-Wechsel nehmen zu Bild: EPA/EPA

Die Gerüchte verhärten sich: Cristiano Ronaldo soll vor einem Wechsel von Real Madrid zu Juventus Turin stehen. Nun soll der ehemalige Juve-Manager Luciano Moggi gegenüber der italienischen TV-Sendung «7 Gold» gesagt haben, Ronaldo habe in München bereits einen Medizincheck für Juventus absolviert. Zudem erzählte Moggi, Ronaldo habe bereits einen Vertrag beim italienischen Meister unterschrieben, wie der deutsche Sender «Sport 1» schreibt. Von offizieller Seite wurde noch nichts kommuniziert.

Auch die Online-Seite «Goal» berichtet davon, dass Ronaldo einem Transfer zu Juventus zugestimmt habe. Gemäss Informationen sollen die Turiner bereit sein, die 100-Millionen-Euro-Klausel für Ronaldo zu zahlen und ihn mit einem Vierjahresvertrag im Wert von 120 Millionen Euro auszustatten. (qae)

Shaqiri will in der Premier League bleiben – ManUnited soll Interesse haben Bild: AP/PA

Kaum ist die Schweiz an der WM ausgeschieden, brodelt es wieder in Transfer-Gerüchteküche. Natürlich geht es um Xherdan Shaqiri, der Stoke City nach dem Abstieg in diesem Sommer verlassen will. Galatasaray Istanbul bekundete Interesse am 26-jährigen Schweizer, doch zu «beinSports» sagte Shaqiri: «Ich möchte in der Premier League bleiben. Ihr werdet bald mehr über meine Zukunft erfahren.»

Schon vor der WM hatte der FC Liverpool seine Fühler nach Shaqiri ausgestreckt, jetzt will offenbar auch Manchester United im Rennen um den «Kraftwürfel» mitmischen. Gemäss «The Sun» sei ManUnited-Trainer José Mourinho von Shaqiris WM-Auftritten beeindruckt gewesen. Das Schweden-Spiel hat «The special one» wohl nicht gesehen ...

Im Moment könne er nicht mehr sagen, so Shaqiri. «Ich möchte auf der grössten Bühne im Fussball bleiben, jeder weiss das», so der begnadete Linksfuss. «Aber im Fussball weiss man nie, ich möchte nichts ausschliessen. Ich habe zuletzt nicht darüber nachgedacht, weil ich mich voll auf die Nationalmannschaft und die WM konzentrieren wollte.» Neben Liverpool und ManUnited wäre auch Southampton ein mögliches Ziel für Shaqiri, dort ist seit März sein Ex-Coach Mark Hughes engagiert. (pre)

Simone kehrt zu Milan zurück Bild: KEYSTONE

Der frühere Lausanne-Coach Marco Simone kehrt zur AC Milan zurück. Der 49-Jährige übernimmt bei den Mailändern die Führung des Reserveteams. Als Stürmer stand Simone für Milan in über 260 Spielen auf dem Platz und erzielte dabei 74 Tore. (pre/sda)

Bauer und Allen bleiben bei Stoke ✍️2⃣0⃣2⃣3⃣



Yes, Moritz!#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/C0r7R7rx5d — Stoke City FC (@stokecity) 4. Juli 2018

Der schweizerisch-österreichische Doppelbürger Moritz Bauer (26) bleibt Stoke City nach dem Abstieg aus der Premier League ebenso treu wie der Waliser Joe Allen. Der in Winterthur aufgewachsene Verteidiger Bauer, der für Österreich sechs Länderspiele bestritt, verlängerte bis 2023. Zuvor hatte Offensivspieler Allen seinen Vertrag bereits bis 2022 verlängert. Der Schweizer Nationalspieler Xherdan Shaqiri dagegen möchte Stoke City diesen Sommer verlassen. (ram/sda/dpa)

Xamax holt Innenverteidiger aus Gran Canaria 🤝 Wir heissen Miguel Santana Luna herzlich bei @XamaxFCS willkommen! Der spanische Innenverteidiger hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. 🔴 🇪🇸 ⚫️ #MiguelSantanaLuna ✍️⤵️https://t.co/J3Z3w4R6yI — NE Xamax FCS DE (@XamaxFCS_DE) 4. Juli 2018

Super-League-Aufsteiger Neuchâtel Xamax verpflichtete den ablösefreien spanischen Innenverteidiger Miguel Santana Luna. Der 26-Jährige bestritt letzte Saison in seinem Heimatland 51 von 52 Wettbewerbsspielen für den Drittligisten UD San Fernando Maspalomas. Der 1,93 m grosse Linksfuss wurde ebenfalls auf Gran Canaria beim La-Liga-Klub UD Las Palmas ausgebildet. (ram/sda)

Vacliks Wechsel zu Sevilla fix 🔁 @vaclos31 hat mit uns Trophäen gewonnen und unvergessliche Momente gefeiert! Heute wechselt er zum @SevillaFC! Wir wünschen dir nur das Beste und ganz viel Glück in Spanien, Tomi 👊🏼🔴🔵! #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/4QRq1SxFpM — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) 4. Juli 2018

Tomas Vaclik wechselt per sofort vom FC Basel in die spanische Primera Division zum FC Sevilla . Der 29-jährige Torhüter stiess im Sommer 2014 von Sparta Prag zum FCB, wo er während vier Saisons die Nummer 1 im Tor war. Der tschechische Nationaltorhüter bestritt für den einstigen Serienmeister 169 Pflichtspiele, wurde mit Rotblau dreimal Schweizer Meister und gewann einmal den Schweizer Cup. (pre)

Vilotic kommt bei St.Gallen unter Stabilität für die Defensive: Milan #Vilotic unterschreibt beim #FCSG für die aktuelle Saison. Mehr zum Transfer: https://t.co/q7TcgK5ERH 👋 Willkommen bei #grüewiss, Milan! pic.twitter.com/yhYUPFwZl7 — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) 4. Juli 2018

Der FC St.Gallen ist ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Mit Milan Vilotic stösst ein in der Super League bestens bekannter Spieler zum FCSG. Der 31-jährige Innenverteidiger unterschrieb einen Vertrag für die kommende Saison. Für Ex-Klub GC bestritt der Serbe 134 Ligaspiele in der Schweiz, dabei gelangen ihm 13 Tore.

«Milan Vilotic bringt Stabilität in unsere Defensive und wird unsere jungen Spieler mit seiner Routine stützen und weiterbringen. Er kennt die Liga als ehemaliger GC- und YB-Spieler bestens und kann dieses Insiderwissen an unsere neuen und jungen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs und aus dem Ausland weitergeben. Milan bekommt bei uns eine neue Chance und wird sie nutzen», kommentiert Präsident Matthias Hüppi. (pre)

Neuer Stürmer für Schaffhausen Bild: EPA/DPA

Der FC Schaffhausen hat für die nächste Saison leihweise den 22-jährigen Stürmer Mamadou Tounkara von Lazio Rom verpflichtet. Tounkara, der aus dem Nachwuchs des FC Barcelona stammt, war zuletzt bereits von den Römern ausgeliehen worden und spielte in der Rückrunde für den albanischen Erstligisten Flamurtari.

In Lazios Fanionteam kam der spanisch-senegalesische Doppelbürger bislang lediglich auf drei Kurzeinsätze. (sda/qae)

Real Madrid hat sich offiziell zu den Mbappé-Gerüchten geäussert. Nachdem in einigen Medien bereits von einer Einigung zwischen Klub und PSG-Juwel Kylian Mbappé gesprochen wurde, hiess es in der Mitteilung der Madrilenen, dass dies «völlig falsch» sei.

«Real Madrid hat weder PSG noch dem Spieler ein Angebot unterbreitet», schreibt der Klub der Königlichen. So bleiben die Millionen, die der Franzose kosten würde, erst einmal in Madrid. (qae)

Alexander Fransson zu Norrköping IFK Norrköping värvar hem Alexander Fransson från FC Basel. Välkommen hem, Alle! #ifknkpg 💙



Live i Peking Inifrån (https://t.co/PEQt4Dx6Bm) pic.twitter.com/L08c3DaON6 — IFK Norrköping (@ifknorrkoping) 4. Juli 2018

Mittelfeldspieler Alexander Fransson kehrt nach zweieinhalb Saisons mit dem FC Basel zu seinem Heimatklub IFK Norrköping nach Schweden zurück.

In der Rückrunde 2017/18 war Fransson vom FCB an Lausanne-Sport ausgeliehen, nachdem er sich in Basel seit dem Transfer aus Norrköping im Winter 2016 nie hatte festsetzen können. Der sechsfache schwedische Internationale, der für den FCB 66 Pflichtspiele (3 Tore) bestritt, unterschrieb einen Vertrag für drei Jahre. (sda/qae)

Kenan Kodro zum FC Kopenhagen Vores nye bosniske angriber Kenan Kodro får nr. 11 #fcklive https://t.co/F5SWqr4hQF pic.twitter.com/t9PqSgdxab — F.C. København (@FCKobenhavn) 3. Juli 2018

Der FSV Mainz gibt Stürmer Kenan Kodro nach einer halben Bundesliga-Saison mit nur acht Einsätzen und einer wesentlich erfolgreicheren Leihe an die Grasshoppers für vier Jahre an den FC Kopenhagen ab. Für GC hatte der 24-jährige bosnische Internationale seit der Winterpause in 14 Spielen sieben Treffer erzielt, womit er erfolgreichster Torschütze der Zürcher war. Mainz hatte Kodro vor einem Jahr vom spanischen Klub Osasuna geholt. (pre/sda)

Atlético Madrids Captain Gabi setzt seine Karriere in Katar fort. Der 34-jährige Mittelfeldspieler wechselt für zwei Saisons zu Al-Sadd. In Katar wird er Teamkollege des ehemaligen spanischen Internationalen Xavi. Gabi, der für Atlético Madrid seit 2004 mit Unterbrüchen (Getafe und Real Saragossa) über 400 Pflichtspiele bestritten hat, wurde mit den «Colchoneros» je einmal spanischer Meister und Cupsieger, gewann zweimal die Europa League und stand zweimal im Champions-League-Final. (pre/sda)

Lausanne holt portugiesischen Stürmer ✍🏼 Le FC Lausanne-Sport a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Sancidino Malam Da Silva en provenance de Leixões Sport Club. Âgé de 24 ans, il vient renforcer le secteur offensif du LS.

➡️ https://t.co/9JxpAPOS5b#AllezLausanne #BienvenueSancidino — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) 3. Juli 2018

Lausanne-Sport, der Absteiger in die Challenge League, nahm für die nächsten zwei Jahre den 24-jährigen Portugiesen Sancidino Silva unter Vertrag. Der als Flügel oder Mittelstürmer einsetzbare Silva, der für Guinea-Bissau ein Länderspiel bestritt, spielte zuletzt in der zweiten portugiesischen Liga bei Leixoes. Ausgebildet wurde er beim Traditionsklub Benfica Lissabon. (pre/sda)

Juventus will Cristiano Ronaldo

#LaPortada La Juve va en serio a por CR7 pic.twitter.com/BrSmjCMCrG — MARCA (@marca) 2. Juli 2018

Nicht die Premier League, Japan oder China: Juventus Turin soll im Rennen um Cristiano Ronaldo in der Pole-Position sein. Die Italiener sollen bereit sein 120 Millionen Euro Ablöse für den portugiesischen Superstar zu zahlen. Beim Serie-A-Champion soll «CR7» einen Vertrag bis 2022 erhalten und rund 30 Millionen pro Jahr verdienen. (abu)

Die AC Milan verstärkt sich mit zwei WM-Teilnehmern. Der Klub von Ricardo Rodriguez verpflichtete den 35-jährigen spanischen Goalie-Routinier Pepe Reina von Napoli sowie Linksverteidiger Ivan Strinic von Sampdoria Genua.

Strinic weilt zurzeit mit dem kroatischen Nationalteam noch bei der WM in Russland. In Mailand könnte der 30-Jährige als Backup für Rodriguez vorgesehen sein. Reina schied mit Spanien im Achtelfinal gegen Russland aus und wird bei den Rossoneri wohl ebenfalls als Ersatzkeeper (für Gianluigi Donnarumma) fungieren. (qae/sda)

Sokratis wird Teamkollege von Lichtsteiner und Xhaka All of us when we finally announced #SOKRATIS 😃 pic.twitter.com/Q7QCShJHA5 — Arsenal FC (@Arsenal) 2. Juli 2018

Sokratis Papastathopoulos, griechischer Internationaler, wechselt nach fünf Jahren bei Borussia Dortmund zu Arsenal. Die Ablösesumme für den 30-jährigen Verteidiger soll rund 25 Millionen Franken betragen.

Sokratis ist nach Stefan Lichtsteiner und dem deutschen Goalie Bernd Leno die dritte defensive Verstärkung für Arsenal, bei dem auch Granit Xhaka unter Vertrag steht. Dortmund plant derweil mit Manuel Akanji in der Abwehrzentrale. Der Schweizer Nationalspieler hatte im Saison-Finish auch auf den Seiten überzeugt. Mögliche Partner in der Innenverteidigung sind Mainz-Zugang Abdou Diallo, Ömer Toprak und Dan-Axel Zagadou. (sda/qae)

Marco Schönbächler verlängert beim FCZ Bild: KEYSTONE

Der FC Zürich und Marco Schönbächler haben den Vertrag um drei Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Der Mittelfeldspieler, der im Jahr 2002 vom FC Urdorf in die Nachwuchsabteilung des FC Zürich wechselte, spielt seit Februar 2007 in der ersten Mannschaft. In den elf Jahren, bestritt der 28-Jährige bisher 275 Pflichtspiele, erzielte 42 Tore und verbuchte 50 Assists. (zap)

Marco Schneuwly zum FC Aarau Video: YouTube/FC Aarau

Der FC Aarau verstärkt seine Offensive mit Marco Schneuwly. Der 33-jährige Angreifer, der zuletzt für den FC Sion in der Super League spielte, unterzeichnete einen 2-Jahres-Vertrag.

In der letzten Saison stand Schneuwly beim FC Sion unter Vertrag, nachdem er zuvor auch schon für den BSC Young Boys, den FC Thun und den FC Luzern in der Super League aktiv war. Dabei zählte er regelmässig zu den treffsichersten Angreifern in der höchsten Schweizer Liga – in 333 Partien erzielte er 103 Tore. Zudem lieferte er 44 Assists. (zap/az)

Gute Nachrichten für die Fans der «Reds». Der ägyptische Superstars und ehemalige Basel-Spieler Mohamed Salah hat beim FC Liverpool einen neuen, langjährigen Vertrag unterschrieben. In seiner ersten Saison unter Jürgen Klopp bei Liverpool schoss Salah in 52 Spielen 44 Tore. (zap)

Salahs erste Saison: Video: YouTube/Liverpool FC

Will Bonucci bereits wieder weg? Bild: EPA/ANSA

Nur ein Jahr nach seinem Wechsel von Juventus Turin zur AC Milan, möchte Leonardo Bonucci die «Rossoneri» offenbar bereits wieder verlassen. Der Innenverteidiger ist gemäss diversen italienischen Gazetten an einem Wechsel zu Paris St.Germain interessiert. Manchester United, welches ein Thema war, scheint den Italiener demnach weniger zu interessieren. Milan, welches wegen Verstössen gegen das Financial Fair Play für zwei Jahre von allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen wurde, sei bereit, Bonucci für 35-40 Millionen Euro gehen zu lassen. (zap)

Das sind die 47 teuersten Fussball-Transfers der Welt

Video: Angelina Graf

