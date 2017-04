Sven Bärtschi: «Ich bin ein anderer Mensch und ein anderer Spieler»

Sven Bärtschi hätte nur allzu gerne mit der Schweiz die WM in Paris bestritten. Verletzungsbedingt verpasst er diese jedoch. Gleichwohl blickt der NHL-Flügelstürmer auf eine gelungene Saison zurück.

Bärtschi und die Nationalmannschaft ist bisher keine Liebesgeschichte. Auf die WM 2013 in Stockholm, wo die Schweiz sensationell die Silbermedaille gewann, musste er wegen einer Leistenverletzung verzichten. Ein Jahr später in Minsk fiel der Langenthaler in der ersten Partie mit einem Rippenbruch aus. Und nun zwingen ihn Nackenprobleme zum Forfait. Damit bleibt es beim einen (halben) Länderspiel.

Bärtschi wäre eine willkommene Verstärkung gewesen, gehörte er doch in dieser Saison bei den …