12 Fun Facts aus 50 Jahren Schweizer Hitparade



Am 2. Januar 1968 ging zum ersten Mal «Bestseller auf dem Plattenteller» über den Äther des Schweizer Radios. Die offizielle Schweizer Hitparade war geboren.

Nun, man kann von der Hitparade halten, was man will. Die einen finden, dass sie sowieso manipuliert ist von den Major-Plattenfirmen, andere finden, dass sie keine Aussagekraft hat in Bezug was die Menschen wirklich hören mögen. Im Zeitalter von Streaming-Diensten und YouTube-Playlists hat die Schweizer Hitparade freilich sehr an Bedeutung verloren.

Bild: Schweiz am Wochenende / Illustration Micha Wernli

Nichtsdestotrotz, die Hitparade hat ein Grossteil der Schweizer Jugend jahrelang begleitet und den Soundtrack zu deren Leben geliefert. Und: Der Blick zurück über 50 Jahre zeigt aber Faszinierendes noch und nöcher auf. Diese können erstmals auf der Website www.50-Jahre-Hitparade.ch gesichtet werden.

Ziemlich abgefahren, übrigens: Es gibt weltweit kaum eine so grosse und so komplette Dokumentation über Musikcharts. Durch die Anreicherung der Daten über die Spotify-API (Spotify betreibt einen Vergleichsdienst und analysiert jeden Song in 16 Vektoren) können nun ganz neue Strukturen und Ordnungen geschaffen werden. Will heissen: Songs können nach Fröhlichkeit oder Tanzbarkeit gegliedert werden; nach Platzierung, Charts-Aufenthaltsdauer, Herkunft und und und.

Hier nun exklusiv eine Auswahl an Fun Facts aus 50 Jahren Schweizer Hitparade:

Insgesamt 10'939 Songs waren in den Charts

Bis 1976 existierten nur Platz 1 bis 10. Danach wurde nach und nach ausgebaut bis Platz 100.

Davon waren 564 Nummer-1-Hits

Macht durchschnittlich 11 Nummer-1-Songs pro Jahr.

Und davon waren gerade mal 30 Schweizer Songs

Tja, die Luft ist dünn für Schweizer Musiker: Von den insgesamt 912 CH-Songs, die während 50 Jahren ihren Weg in die hiesige Hitparade finden, kommen gerade 30 auf Platz 1.

Bild: watson/lea

Das heisst, dass ungefähr jeder 30. CH-Song in der Hitparade das Zeugs zur Nr. 1 hat. Oder dass alle 18 Wochen ein Schweizer Song Nummer 1 ist – oder knapp 3 Mal pro Jahr. In der Praxis war die Verteilung aber alles andere als regelmässig. Zwischen 1977 und 1993, etwa, gab es keinen Nummer-1-Hit aus Schweizer Produktion.

Und das sind sie: Die 30 Schweizer Nummer-1-Hits aus 50 Jahren CH-Hitparade

Die 912 Schweizer Songs kamen von 453 Interpreten – DJ Bobo lieferte dabei am meisten

35 Mal schaffte es der Kölliker Konditor in die CH-Hitparade.

Die 20 Top-Schweizer-Interpreten (nach Fleiss) und Anzahl Songs in den Top 100 - DJ Bobo: 35

- DJ Antoine: 33

- Gotthard: 24

- Gölä: 20

- Stress: 20

- Florian Ast: 18

- Remady: 18

- Manu-L: 17

- Baschi: 17

- Mr. Da-Nos: 16

- Yello: 15

- Bligg: 13

- DJ Energy: 13

- Mike Candys: 13

- Patent Ochsner: 13

- Pegasus: 12

- Peter, Sue & Marc: 11

- Züri West: 11

- Bastian Baker: 11

- Lovebugs: 10​

Die längste Pause in der Hitparade betrug 45 Jahre

45 Jahre, 10 Monate und 24 Tage, um genau zu sein: Joe Cocker feierte am 12 November 1968 mit «With a Little Help From My Friends» den Eintritt auf Platz 9 (am 3.12. dann war er auf Nummer 1). Und am 4. Februar 1969 war letztes Mal vertreten (Platz 10) ...

... bis er am 28.12.2014 auf Platz 45 wieder Einzug in die Schweizer Charts fand.

Übrigens war John Lennon 5 Mal mit dem gleichen Song in der Hitparade

16.11.1971: John Lennon / Plastic Ono Band – «Imagine»

15.02.1981: John Lennon / Plastic Ono Band – «Imagine»

26.08.2007: John Lennon / Plastic Ono Band – «Imagine»

24.10.2010: John Lennon / Plastic Ono Band – «Imagine»

22.11.2015: John Lennon / Plastic Ono Band – «Imagine»

Und dann gab es die Songs, die es gerade knapp noch in die Hitparade schafften ...

... aber nur für eine Woche. Und nur auf Platz 100. Es waren:

Nun zu etwas komplett anderem: Die häufigste Tonart ist ...

... C! Jap, die am einfachsten zu spielende Tonart auf dem Klavier – knapp vor G. Okay, ob nun Dur oder Moll ist hier noch nicht präzisiert, doch dazu mehr weiter unten ...

1995 gab man Gas, 2001 war eher gemütlich

Bild: watson/lea

Während 50 Jahre bewegten sich die meisten Hitparadensongs stets um die 120 BPM (beats per minute) herum. Schön in der Mitte. Nicht gerade Slow Dance, aber auch nichts, was einem den Puls in die Höhe treiben müsste. 1995 wurde der Durchschnitt etwas angehoben – wohl wegen dem grauenhaften Happy-Techno-Eurodance, das damals in war. 2001, hingegen: Eaaaaasy monn!

1979 war das glücklichste Jahr, 2013 das traurigste

Bild: watson/lea

«Valance» heisst das in der Fachsprache, wenn man die generelle Fröhlichkeit oder Traurigkeit eines Songs misst. Dur/Moll, Melodieführung, Geschwindigkeit u.A. kommen da ins Spiel. Demnach war 2013 so richtig Depro-Stimmung.

Aha! Kombiniert man also Tempo- und Valance-Werte, kommt man auf ... Tanzbarkeit?

Okay so einfach ist es nicht. Jedenfalls kann man aber Tanzbarkeit eines Songs erstaunlich präzis eruieren. Dabei fällt auf: 1968 hat man vielleicht Love, Peace and Happiness und freie Liebe gefeiert, aber nicht gross getanzt.

Bild: watson/lea

1979, auf der Höhe der Disco-Welle, wurde ordentlich das Tanzbein geschwungen, klar. Doch Spitzenreiter war das Jahr 2004.

«Du» bist wichtiger als «Liebe»: die häufigsten 121 Worte in den Song-Titeln

Bild: 50-jahre-hitparade.ch

Grundsätzlich ist zu sagen, dass es um «dich» und «mich», «me» und «you», um «my» und «yours» geht. Also uns zusammen. Irgendwie. Und «love» und so. Und das meist besungene Körperteil ist das Herz (107 Mal). «Girl» (74 Erwähnungen) schlägt «Boy» (40). Und «Night» (91) ist beliebter als «Day» (73).

Transparenzbox Die fachgenaue Extrahierung obiger Daten wurde auf Anfrage von watson durch Christian Erni der schweizerisch-amerikanischen Data Analytics Consultancy D ONE vorgenommen.

50-jahre-hitparade.ch ist ein Projekt von D ONE in Zusammenarbeit mit der Webagentur Hinderling Volkart.

15 legendäre Dance-Moves, die früher noch richtig cool waren

