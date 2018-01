Sport

Eishockey

Tigers entscheiden Kellerduell gegen Kloten für sich – 10-Tore-Spektakel in Zug



National League, 41. Runde Davos – Fribourg 6:5 (1:0, 2:3, 3:2) Langnau – Kloten 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Lausanne – Lugano 3:6 (1:3, 1:0, 1:3) Zug – Ambri 7:3 (2:1, 3:0, 2:2) Zürich – Biel 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Bild: KEYSTONE

Tigers entscheiden das Kellerduell gegen Kloten für sich – 10-Tore-Spektakel in Zug

6.8 Tore im Schnitt – die 41. Runde der National League hatte es in sich. Die Tigers holen im Duell der Kellerkinder gegen Kloten wertvolle Punkte. Der ZSC dreht eine umkämpfte Partie gegen Biel, Zug deklassiert Ambri.

>> Hier gibts den Konferenzticker zum Nachlesen.

Langnau – Kloten 1:0

Im Kellerduell zwischen Langnau und Kloten hatte Langnau im ersten Drittel die Oberhand – die Emmentaler starteten jedoch auch wie die Feuerwehr und gingen folgerichtig bereits nach 1:19 Minuten durch Eelo Ero in Führung. Doch auch in dieser Partie geschah in Durchgang eins im Anschluss an das Tor nicht mehr viel.

Dies sollte sich auch im zweiten und dritten Durchgang nicht ändern. Es kam sogar noch schlimmer: Die beiden Drittel endeten torlos. Die Zuschauer in der Ilfishalle kriegten doch sehr magere Hockey-Kost zum verdauen.

Davos – Fribourg 6:5

Der Auftakt in der Vaillant Arena war schon mal sehr vielversprechend: HCD-Schwede Magnus Nygren schoss die Bündner nach knapp 3 Minuten in Führung. Im Verlauf des ersten Drittel wurde es danach jedoch ruhiger.

Dies änderte sich dann schlagartig im Mittelabschnitt: Gleich fünf Tore bekamen die Zuschauer zu sehen. Und trotzdem blieb es spannend. Roman Cervenka und Yannick Rathgeb glichen zunächst zweimal aus, ehe Ralph Stalder nach 41 Minuten zur erstmaligen Gäste-Führung einnetzen konnte. Die Freude währte jedoch nur 3 Minuten, ehe Tino Kessler mit seinem zweiten persönlichen Treffer den Ausgleich wiederherstellte.

Im Schlussabschnitt wurde es dann so richtig dramatisch: Enzo Corvi im Powerplay und Nando Eggenberger schienen den HCD endgültig auf die Siegerstrasse zu bringen. Spätestens nach dem Empty-Netter durch Andres Ambühl zum 6:4 zweifelte niemand mehr am Davoser Sieg. Doch Laurent Meunier sorgte nochmals für 40 Sekunden Zittern. Es reichte nicht mehr: Der HCD rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

Bild: PPR

Lausanne – Lugano 6:3

Lugano ist stark in Form! Das zeigen die Tessiner eindrücklich im Waadtland: Julien Vauclair und Dario Bürgler stellen die Weichen mit einem 60-Sekunden-Doppelschlag auf Sieg, ehe Jonas Junland nochmals Hoffnung für Lausanne in die Partie bringt. Luganos Moral befindet sich momentan jedoch in Hochform und so stellt Edelstürmer Damien Brunner den Zwei-Tore-Vorsprung für die Luganesi sogleich wieder her.

Damit schien das Tore-Kontingent einigermassen verpulvert! Einzig Sandro Zangger traf kurz nach Wiederbeginn im Powerplay zum Anschlusstreffer und wahrte damit die welschen Hoffnungen.

Le LHC réduit le score! 3 à 2 par Zangger! pic.twitter.com/glxiLjE3Cb — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) 19. Januar 2018 mysports

Auch im Schlussdrittel schossen die Luganesi wieder drei Tore. Das schliesslich deutliche 6:3-Endresultat widerspiegelt jedoch keineswegs die extrem enge Angelegenheit in der Patinoire de Malley. Luca Cunti, abermals Bürgler, und Maxim Lapierre (Empty-Net) hiessen die Torschützen auf Seiten der Bianconeri, Sven Ryser traf für die Waadtländer.

Zug – Ambri 7:3

Ein Startspektakel gab's auch in der Zentralschweiz zu sehen: Auf den ersten Gegentreffer reagierte Ambris Adrien Lauper noch postwendend. Doch vom abermaligen Rückstand durch Nolan Diem erholte sich Ambri im ersten Drittel nicht mehr.

Erholen konnten sich die Tessiner auch in der Pause nicht. Im Gegenteil: Der EVZ zerlegte die Biancoblu regelrecht in seine Einzelteile. Das 3:0 im Mitteldrittel war eine besonders einseitige Angelegenheit. Zwei Mal Raphael Diaz und Carl Klingberg im Powerplay hiessen die Torschützen.

Auch im Schlussabschnitt waren die Protagonisten treffsicher. Marco Müller verschönerte zuerst etwas das Skore, bevor Viktor Stalberg und Josh Holden auch noch für Zug trafen. Dank Peter Guggisbergs Treffer drei (!) Sekunden vor Schluss endet das Resultat der Partie zweistellig.

Bild: KEYSTONE

Zürich – Biel 2:1

Das Team der Stunde um Antti Törmännen scheint auch keinen Respekt vor dem anderen Liga-Titanen ZSC Lions zu haben. Kurz vor Ablauf des Startdrittels netzte Marco Pedretti auf Vorlage des Bieler Topskorers Marc Pouliot im Powerplay ein.

Eine umkämpfte Partie wurde ihrem Namen gerecht, ging es doch für beide Teams um enorm viel. Hans Kossmann muss bereits Resultate liefern, und Biel will den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren. So fiel das einzige Tor des Mitteldrittels dank Kevin Klein auf Seiten der Zürcher.

Pius Suter's Powerplay-Treffer nach gut 45 Minuten hievte die Lions schliesslich auf die Siegerstrasse. Besonders dem in der Kritik stehenden ZSC-Coach Hans Kossmann scheint dieser Sieg gut zu tun. Die Zürcher mussten liefern – und gegen einen Gegner in Hochform ist dies zusätzlich von Vorteil.

Zu reden gab Beat Forsters Aussetzer: Kaum von der Strafbank zurück, streckte der Routinier ZSC-Techniker Robert Nilsson nieder. Der Schwede prallte mit dem Kopf in die Bande und konnte die Partie mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung nicht beenden.

Bild: KEYSTONE

(bal)

National League Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Die Tabelle

Telegramme

SCL Tigers - Kloten 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

5879 Zuschauer. - SR Dipietro/Oggier, Bürgi/Castelli.

Tor: 2. Elo (Nüssli, Albrecht) 1:0.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 5mal 2 Minuten gegen Kloten. - PostFinance-Topskorer: Elo; Praplan.

SCL Tigers: Punnenovs; Zryd, Seydoux; Lardi, Erni; Huguenin, Randegger; Thuresson, Gagnon, Dostoinow; Elo, Albrecht, Nüssli; Kuonen, Pascal Berger; Neukom; Himelfarb, Gustafsson, Nils Berger; Gerber, Peter.

Kloten: Boltshauser; Egli, Kellenberger; Harlacher, Bäckman; Stoop, Ramholt; Praplan, Santala, Hollenstein; Bozon, Sallinen, Abbott; Grassi, Schlagenhauf, Leone; Obrist, Trachsler, Marchon; Bader.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Stettler, Erkinjuntti (beide verletzt), Barker und Blaser (beide gesperrt), Kloten ohne Von Gunten, Lemm, Bircher, Back, Bieber, Weber (alle verletzt) und Poulin (überzähliger Ausländer). Timeout Kloten (58:56). (sda)

Davos - Fribourg-Gottéron 6:5 (1:0, 2:3, 3:2)

4056 Zuschauer. - SR Prugger/Wiegand, Altmann/Küng.

Tore: 3. Nygren (Wieser/Ausschluss Chiquet) 1:0. 23. Cervenka (Rathgeb) 1:1. 27. Kessler (Walser) 2:1. 32. (31:05) Rathgeb (Marchon) 2:2. 32. (31:16) Stalder (Slater) 2:3. 36. Kessler (Kousal) 3:3. 42. (42:00) Corvi (Kousal, Du Bois/Ausschluss Slater) 4:3. 43. (42:25) Eggenberger (Kessler, Kousal) 5:3. 57. Marchon (Maret, Neuenschwander) 5:4. 59. (58:25) Ambühl (Du Bois, Nygren/Ausschluss Mottet) 6:4 (ins leere Tor). 60. (59:20) Meunier (Holos) 6:5 (ohne Torhüter).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Davos, 5mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron. - PostFinance-Topskorer: Little; Cervenka.

Davos: Senn; Nygren, Du Bois; Schneeberger, Paschoud; Heldner, Aeschlimann; Forrer, Kindschi; Sciaroni, Corvi, Ambühl; Marc Wieser, Johansson, Little; Simion, Walser, Kousal; Kessler, Eggenberger, Jörg.

Fribourg-Gottéron: Burst; Rathgeb, Chavaillaz; Holos, Stalder; Maret, Kühni; Abplanalp; Fritsche, Slater, Mottet; Rossi, Bykow, Cervenka; Neuenschwander, Meunier, Chiquet; Ducret, Schmutz, Marchon.

Bemerkungen: Davos ohne Egli, Jung, Lindgren, Rödin (alle verletzt), Buck (überzähliger Ausländer) und Dino Wieser (krank), Fribourg-Gottéron ohne Glauser, Kienzle, Rivera, Schilt, Sprunger, Vauclair, Waeber (alle verletzt) und Birner (überzähliger Ausländer). - Timeouts: Davos (31:16); Fribourg-Gottéron (42:00/Coach's Challenge). - Lattenschuss Kessler (36.). (sda)

Lausanne - Lugano 3:6 (1:3, 1:0, 1:3)

6700 Zuschauer (ausverkauft). - SR Schrader (GER)/Massy, Gnemmi/Obwegeser.

Tore: 9. (8:05) Vauclair (Hofmann) 0:1. 10. (9:05) Bürgler (Cunti) 0:2. 13. (12:55) Junland 1:2. 14. Brunner (Sanguinetti/Ausschluss Danielsson) 1:3. 23. Zangger (Jeffrey/Ausschluss Brunner) 2:3. 45. Cunti (Romanenghi) 2:4. 51. Ryser (Vermin, Antonietti/Ausschluss Walker) 3:4. 54. Bürgler 3:5. 59. Lapierre 3:6 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Lausanne, 8mal 2 Minuten gegen Lugano. - PostFinance-Topskorer: Jeffrey; Hofmann.

Lausanne: Zurkirchen; Junland, Borlat; Genazzi, Frick; Nodari, Fischer; Gobbi; Zangger, Jeffrey, Danielsson; Antonietti, Vermin, Pesonen; Ryser, Froidevaux, Conz; Herren, Miéville, In-Albon; Kneubuehler.

Lugano: Merzlikins; Sanguinetti, Furrer; Ronchetti, Vauclair; Chiesa, Riva; Sartori, Wellinger; Brunner, Lajunen, Hofmann; Etem, Lapierre, Bertaggia; Bürgler, Cunti, Romanenghi; Walker, Morini, Reuille.

Bemerkungen: Lausanne ohne Walsky, Trutmann (beide verletzt), Schelling (gesperrt) und Gernat (überzähliger Ausländer), Lugano ohne Klasen, Ulmer, Sannitz (alle verletzt) und Fazzini (krank). NL-Debüt von Emerson Etem. Lattenschuss Genazzi (15.). Lausanne von 58:27 bis 58:53 ohne Torhüter. (sda)

Zug - Ambri-Piotta 7:3 (2:1, 3:0, 2:2)

6898 Zuschauer. - SR Eichmann/Mollard, Borga/Gurtner.

Tore: 6. (5:18) Lammer (Diem, Schlumpf) 1:0. 6. (5:45) Lauper (Lhotak, Collenberg) 1:1. 9. Diem (Lammer, Senteler) 2:1. 32. Diaz (Suri) 3:1. 33. Diaz (McIntyre, Martschini/Ausschluss Kostner) 4:1. 47. Klingberg (McIntyre, Stalberg/Ausschluss Gautschi) 5:1. 42. Müller (Kubalik) 5:2. 45. Stalberg (Holden) 6:2. 51. Holden (Diaz) 7:2. 60. (59:57) 7:3 Guggisberg (Eigentor Thiry) 7:3.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Zug, 4mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta. - PostFinance-Topskorer: Stalberg; D'Agostini.

Zug: Stephan; Thiry, Alatalo; Diaz, Morant; Schlumpf, Leeger; Helbling, Geisser; Martschini, Holden, Stalberg; Klingberg, McIntyre, Suri; Lammer, Diem, Senteler; Haberstich, Kast, Schnyder.

Ambri-Piotta: Conz; Plastino, Zgraggen; Ngoy, Jelovac; Fora, Gautschi; Collenberg; Trisconi, Kostner, Incir; D'Agostini, Taffe, Zwerger; Guggisberg, Müller, Kubalik; Lhotak, Berthon, Lauper; Mazzolini.

Bemerkungen: Zug ohne Zehnder (krank), Roe und Grossmann. Ambri-Piotta ohne Ambri ohne Bianchi, Stucki, Emmerton (alle verletzt) und Karhunen (überzähliger Ausländer). - Pfosten-/Lattenschüsse: 6. Schnyder, 31. Incir, 36. Schlumpf. - Timeout Ambri-Piotta (46.). (sda)

ZSC Lions - Biel 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

9230 Zuschauer. - SR Urban/Wehrli, Kovacs/Wüst.

Tore: 19. Pedretti (Pouliot, Kreis/Ausschluss Pettersson) 0:1. 31. Klein (Pestoni/Ausschluss Neuenschwander) 1:1. 46. Suter (Nilsson, Geering/Ausschluss Pouliot) 2:1.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 6mal 2 Minuten gegen Biel - PostFinance-Topskorer: Pettersson; Pouliot.

ZSC Lions: Flüeler; Klein, Phil Baltisberger; Sutter, Geering; Guerra, Seger; Berni; Pettersson, Suter, Nilsson; Chris Baltisberger, Sjögren, Kenins; Schäppi, Vey, Pestoni; Hinterkircher, Prassl, Bachofner; Künzle.

Biel: Hiller; Jecker, Forster; Fey, Kreis; Dufner, Maurer; Steiner, Lüthi; Pedretti, Pouliot, Rajala; Micflikier, Fuchs, Earl; Schmutz, Neuenschwander, Diem; Tschantré, Sutter, Wetzel.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Blindenbacher, Herzog, Karrer, Korpikoski, Marti, Pelletier, Shore und Wick (alle verletzt), Biel ohne Lofquist (rekonvaleszent) und Hächler (verletzt). - Timeout Biel (59:42). (sda)

Alle Schweizer Eishockey-Meister seit Einführung der Play-offs 1985/86

Witziges zum Eishockey Der fieseste Chlaus hat unsere Hockey-Teams besucht. Logisch, artet es aus! Diese 27 GIFs zeigen, weshalb Eishockeyspieler die geilsten Typen der Welt sind Nico Hischier zeigt uns, was NHL-Stars in sein Freundschaftsbuch geschrieben haben Jetzt wird die Saison richtig lanciert – «Despacito» in der ultimativen Eishockey-Version «Alli Berner essed s Steak medium, nur de Maxime Noreau» – 21 Memes mit Hockey-Spielern 68 Fakten zu Jaromir Jagr – Ex-Freundinnen, Feuerwehrmann-Auftritte und legendäre Zitate Wenn Schweizer Hockey-Teams Männer wären: So versuchen die NLA-Klubs, Frauen aufzureissen Martschini im Tindergarten – die Playoff-Finalisten auf der Dating-App Fischer fischt an der WM mit diesen Fischen nach dem Titel Du weisst nicht, welches Team der Hockey-WM zu dir passt? Dieses Flussdiagramm hilft dir «Wenn selber bachet hesch, isch es Dean Kukan» – witzige Memes zur Hockey-WM Weil jeder Bilderrätsel liebt: Erkennst du diese Eishockey-Stars? Schisshaas, Schiller, #stancescuout – der Facebook-Wahnsinn der Playoff-Viertelfinals Darling, Holden Zucker – Hockeyspieler erzählen mit ihren Namen Geschichten Der ultimative Hockey-Guide: Dieses Diagramm weist dir den Weg zu deinem Lieblingsteam Musst du als Hockey-Liebhaber einfach kennen: Die 9 wichtigsten Grafiken zur NLB Die streng geheimen Einladungen für die Weihnachtsessen der NLA-Klubs Titel, Batzeli und Zürifäscht: Wir haben die Postkarten-Feriengrüsse der Eishockey-Stars abgefangen Was nach dem Playoff-Final WIRKLICH abging 10 Bilder, die zeigen, was die Playoff-Halbfinalisten während den Partien wirklich denken «Was ist der Unterschied zwischen Genf-Servette und Tinder?» 12 kurze Witze zu den Schweizer Eishockey-Klubs Was haben Harold Kreis und Frodo Beutlin gemeinsam? Wir gehen mit den NLA-Trainern in die zweite Witzrunde «Was ist der Unterschied zwischen Genf-Servette und Tinder?» 12 kurze Witze zu den Schweizer Eishockey-Klubs Schoppen, Bibeli und Divas – erkennst du alle NLA-Klubs in der grossen Emoji-Tabelle? Vom 2-Bier-Kerl bis zum Tussi am Handy: Diese 11 Typen triffst du in jeder NLA-Kurve Der HCD ist da, wo es viel Bier gibt, und Servette haut nicht nur den Lukas – wenn die NLA ein Oktoberfest wäre Wir haben Schweizer Eishockey-Grössen etwas umgestylt – erkennst du sie trotzdem? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare