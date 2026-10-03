Beim Handauflegen fliesst die angebliche Heilenergie von selbst durch den Reiki-Meister als Kanal zur Klientin. Bild: Shutterstock

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Was mit Reiki beginnt, führt oft in eine esoterische Verstrickung und Abhängigkeit

Reiki-Meister aus dem Zürcher Oberland bieten Seminare in mehreren esoterischen Disziplinen an und haben eine Gruppe um sich geschart.

Hugo Stamm Folge mir

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Der religiöse und spirituelle Kosmos ist in den letzten paar Jahrzehnten in Europa und speziell in der Schweiz aus den Fugen geraten. Die Esoterik mit ihren unzähligen Disziplinen und Gruppen setzte den christlichen Kirchen zu.

Einer der dicksten Äste am rasch wachsenden Baum der Esoterik ist Reiki, eine Disziplin, in der es um das angebliche Wundermittel der universellen Energie geht. Die Reiki-Meister machen ihren Anhängern weis, dass diese spirituelle Kraft alles ins Lot bringen kann: körperliche, seelische und geistige Probleme.

Die Grundidee: Beim Handauflegen fliesst die angebliche Heilenergie von selbst durch den Reiki-Meister als Kanal zur Klientin. Und zwar dorthin, wo sie im Körper am meisten benötigt wird, um ein energetisches Ungleichgewicht auszugleichen. Die Meister praktizieren oft auch Fernheilungen.

Heilenergie ohne wissenschaftlichen Beleg

Es gibt allerdings keine Beweise für die Energie, die der zentrale Aspekt der Esoterik ist. Reiki-Praktizierende umschiffen zwar den Begriff «körperliche Heilung», weil das Gesundheitsgesetz solche Versprechen für Laien verbietet, doch ihre Anhänger glauben an die vielfältigen Formen der Heilung.

Bei solchen übersinnlichen Versprechen sollten bei Interessenten die Alarmglocken läuten. Dann ist man gut beraten, genau hinzuschauen und kritische Fragen zu stellen.

Es gibt in der Schweiz Hunderte männliche und weibliche Reiki-Meister, die um die Gunst der spirituellen Sucher und Sucherinnen buhlen. Da die wenigsten allein von Reiki leben können, bieten viele noch andere esoterische Disziplinen wie Rückführungen, Geistheilen oder Channeling an.

Ein klassisches Beispiel ist das Ehepaar Graziella Simeoni Rees und Urs Rees aus dem Zürcher Oberland. Beide sind hochgradige Reiki-Meister, führen aber auch andere Seminare und Kurse durch. Auffällig ist, dass sie auf ihrer Homepage Reiki nicht bewerben. Sie sprechen lieber von Philosophie für mehr Lebensenergie, Wohlbefinden und Gesundheit.

Die individuelle Betreuung der spirituellen Sucher nennen sie Coaching oder Tuning. Immerhin bezeichnen sie sich als Reiki-Meister-Ausbildende und Lemuria-Master. Aufschlussreich ist der Hinweis auf Lemuria, einen angeblich versunkenen Kontinent im Indischen Ozean.

Für Hardcore-Esoteriker ist es ein heiliger spiritueller Sehnsuchtsort, der aber nur in ihrer Fantasie existiert. Ein klarer Hinweis, dass die beiden Reiki-Meister an radikale Formen esoterischer Ideen glauben.

Neben Reiki bietet das Paar unter anderem Workshops zu Rückführungen und zum Maya-Kalender an, dem magische Kräfte beigemessen werden. Eine Disziplin, die auf spirituellen Spekulationen beruht. Es gibt dafür keine plausiblen Erklärungen, Hinweise oder gar Belege.

Vom Reiki-Kurs zum geschlossenen System

Bei den beiden Reiki-Meistern klingt das so: «Rückführungen sind unserer Ansicht nach ein Weg, um wesentliche Hilfe zur Lösung eines Problems schnell zu erhalten. Ängste blockieren unsere Zukunft. Wir haben die Wahl, unsere Ängste aus der Vergangenheit anzunehmen und zu heilen oder sie als unsere mögliche Zukunft zu erleben. (…) Unsere Rückführungen werden nicht in Hypnose, sondern in einem tiefen, tranceähnlichen Entspannungszustand durchgeführt. (…) Rückführungen können in die Kindheit, zur Geburt, in die pränatale Phase, in ein früheres Leben oder sogar in die Zukunft führen.»

Abgesehen davon, dass auch Rückführungen esoterische Spekulationen sind, können sie kaum in die Zukunft führen. Das Ehepaar bietet auch Rückführungsausbildungen an, die mehrere Tage dauern und 999 Franken kosten. Teilnahmebedingung: Reiki Grad 3.

Diese Bedingung zeigt die Verstrickungen im spirituellen Kosmos des Ehepaares Rees. Um die höheren spirituellen Weihen zu bekommen und fortgeschrittene Kurse besuchen zu können, muss man vorgängig andere Seminare und Ausbildungen bei ihm absolviert haben.

Wer die beiden hochtrainierten Reiki-Meister als seine spirituellen Lehrer mit dem höheren spirituellen Wissen betrachtet, landet bald in einem geschlossenen System, denn es wird erwartet, dass er möglichst alle Seminare und Kurse absolviert.

Ein innerer Zirkel entsteht

So entsteht eine eingeschworene Gruppe, die sich regelmässig in Retreats und Wiederholungskursen, aber auch in der Freizeit trifft. Tatsächlich umfasst der innere Zirkel des Reiki-Ehepaares mehrere Dutzend spirituelle Sucher, wie ehemalige Klienten erklären.

Viele dieser Suchenden führen nebenberuflich eigene Praxen ganz nach dem Vorbild und dem esoterischen Repertoire des Ehepaars. Dass dieses System zu einer mentalen, spirituellen und sozialen Abhängigkeit führen kann, liegt auf der Hand. Zumal man die ganze spirituelle Hoffnung und Erwartung auf das Leiterpaar konzentrieren muss, wenn man sich spirituell entwickeln will.

Gleichzeitig profitiert das Reiki-Paar davon, denn eine Gruppe garantiert regelmässige Einnahmen. Die Seminare und Kurse gehen mit der Zeit ganz schön ins Geld, zumal diese gelegentlich im Ausland stattfinden. Zum Beispiel jährlich je einmal in Deutschland und in Spanien.

Wenn Spiritualität in Abhängigkeit mündet

In welcher radikalen esoterischen Welt sich die beiden Reiki-Meister bewegen, zeigen folgende Beispiele: Sie geben in ihren Kursunterlagen zum Thema Aura-Ebenen unter dem Titel «Sakralchakra Orange» den Rat: «Loslösen von der falschen Umgebung und von falschen Menschen bei denen wir uns aufhalten – denn sie halten uns auf.»

Eine Aussage, die auf die Isolation von der Aussenwelt hindeutet. In diese Richtung zielt eine weitere Aussage des Ehepaares: «Kritische Distanz zur gesellschaftlichen Meinung eröffnet einen Abnabelungsprozess.» Solche Intentionen sind von Sekten bekannt.

Ein weiterer problematischer Merksatz lautet: «Gibt der Mensch einem anderen Hilfs- oder Heilmittel den Vorrang, so wird sich der Reiki-Energie-Fluss dort anpassen respektive zurückziehen.» Das klingt nach einem Exklusivitätsanspruch der Reiki-Methode. Verbunden mit der Empfehlung, keine anderen Heilmethoden anzuwenden.

Eine weitere Aussage in den Kursunterlagen lautet: «Wenn sich die Menschheit auf die höchste Stufe transformiert hat, wird es nur noch eine Wahrheit geben.» Das ist ein Absolutheitsanspruch, wie ihn auch Sekten vertreten.

Hier stellt sich die Frage, wer die Menschheit auf die höchste Stufe führen kann. Dies klingt wohl für viele Kursteilnehmer so, als könne das Ehepaar Rees diese anbieten. Diese Vermutung wird von einer weiteren Aussage der Reiki-Meister bestätigt.

Das Versprechen vom geheimen Wissen

Sie schreiben in den Grundpfeilern ihrer eigens entworfenen «PI2000-Philosophie»: «Magisches Wissen kann jeder erwerben, und die Kenntnis der Gesetze ermöglicht es ihm dann, stufenweise die höchste Weisheit zu erlangen.» Ein Versprechen, das bei Kursteilnehmern die Hoffnung wecken kann, dank dem «geheimen Wissen» des Ehepaares Rees die Erleuchtung zu erreichen.

Solche Erwartungen können in eine Scheinwelt und zu einem Realitätsverlust führen. Und sie bewirkten ein Machtgefälle: hier der hilflose spirituelle Sucher, dort der erleuchtete Meister, der das höhere Bewusstsein besitzt. Gemäss Angaben ehemaliger Klienten gibt sich Graziella Rees selbst als aurasichtig aus, was das Gefälle zusätzlich verstärkt.

Es ist auch bezeichnend, dass das Ehepaar Rees wie die meisten seiner Klienten beim zumindest früher umstrittenen Multi-Level-Marketingsystem Herbalife aktiv ist. Es geht bei diesem Pyramidensystem, bei dem das Reiki-Ehepaar ziemlich weit oben angelangt ist, um den Verkauf von teuren Nahrungsergänzungsmitteln.

Das Prinzip: Richtig gut verdienen kann man nur, wenn man ein hohes Level erreicht hat. Das Ehepaar bietet auch hierfür regelmässige Coachings für seine sogenannten Downlines an. Also für jene Teilnehmenden, die ihm in der Herbalife-Hierarchie weiter unten angeschlossen sind.

In der Esoterik geht es laut Eigendarstellung um Respekt, Achtsamkeit, Sanftheit, Harmonie, Balance und positive Energien. Das erweckt oft den Anschein der Selbstbestimmung, doch bei vielen Disziplinen, spirituellen Meistern und geschlossenen Gruppen lauert die Gefahr der Abhängigkeit.