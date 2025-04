Lia Lohmann sieht sich als Hybrid-Wesen. Bild: Screenshot Instagram/ozean_licht

Sektenblog

Esoterikerin nennt sich Hybrid und soll die DNA von Ausserirdischen haben

Lia Lohmann hat die «Ozean Licht Akademie» gegründet und will mit der Unterstützung der galaktischen Föderation das Bewusstsein der Menschen fördern.

Hugo Stamm

Wenn Menschen in religiösen oder spirituellen Fragen an Grenzen stossen, nehmen sie in Anlehnung an Shakespeare gern Zuflucht zu einem geläufigen Sprichwort: Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir uns vorstellen können.

Das stimmt. Doch es ist eine Plattitüde, die uns nicht weiterhilft. Sie bedeutet, dass wir uns in religiösen und metaphysischen Fragen alles und jedes vorstellen können, auch wenn es frei von jeder Plausibilität ist.

«Erwecke dein kosmisches Selbst»

Nehmen wir als Beispiel die «Ozean Licht Akademie», die mit dem Logo «Erwecke dein kosmisches Selbst» hausiert. Gegründet wurde die Kursorganisation von der spirituellen Meisterin Lia Lohmann.

Die junge deutsche Esoterikerin erklärt, sie sei zwar als Wesen in menschlicher Gestalt in Deutschland geboren, doch sie sieht sich als Hybridkind und Mitglied der galaktischen Föderation. Also einer ausserirdischen Gemeinschaft, die uns bei unserer geistigen und spirituellen Entwicklung unterstützen soll.

Lia Lohmann stellt die galaktische Föderation vor. Video: YouTube/Lia Lohmann

Lia Lohmann beschreibt es so: «Es ist die galaktische Föderation im Erdorbit, die für uns zuständig ist.» Die Wesen dieser Gemeinschaft hätten Attribute wie wir, die sehr menschlich seien. Die Föderation sei aktuell leider von einem Erdkabal infiltriert, weshalb ein Teil der ausserirdischen Wesen unter seinem zerstörerischen Einfluss stehe, was einen negativen Effekt auf die Erde habe. Lia Lohmann versteht unter dem Erdkabal wohl ein verschwörerisches Wesen.

Auf der Homepage stellt sich die Esoterikerin so vor: «Mein Weg hier auf der Erde hat mit dem Hybridkinder-Programm begonnen. (…) Ich bin ein Mensch x Plejadie Hybrid und meine DNA ist anders als die eines normalen Menschen zusammengesetzt und ist zu Hauptteilen extraterrestrisch, nur zu einem kleinen Teil Co-Kreiert menschliche DNA in meinem Körper.» (Das ist ein Zitat. Die Texte von Lia Lohmann enthalten grammatikalische und orthographische Fehler)

«Dieser Kurs bereitet Dich präzise darauf vor, was wirklich wichtig ist, damit der Kontakt mit Extraterrestrischen und höher schwingenden Wesen aus den Sternen stattfinden kann.»

Lia Lohmann erklärt weiter, sie sei eine galaktische Abgesandte und Botschafterin für kosmisches Wissen, Metaphysik und «verschiedene extraterrestrische Rassen». Sie müsse den Menschen helfen, den Kontakt mit Ausserirdischen vorzubereiten.

Wörtlich: «Ich lebe zwei Leben, einerseits verbringe ich meine Hauptzeit hier auf der Erde, anderseits bin ich Interstellar und arbeite auf verschiedenen Schiffen, welche sich im Erdorbit befinden, sowie auf multidimensionaler Ebene.» (Bei den Schiffen handelt es sich vermutlich um Raumschiffe)

Und: «Über die Jahre habe ich meine Realisierung und damit meine Meisterschaft erlangt, ich bin nicht mehr länger mein Körper – ICH BIN.»

Lia Lohmann bietet rund 40 Kurse an

Lia Lohmann sucht Leute, die ihr helfen, das spirituelle Bewusstsein der Menschen mit der Unterstützung der galaktischen Föderation zu entwickeln. Wie soll das funktionieren? Halt so, wie das alle «Erleuchteten» machen: Sie bietet Workshops und Kurse an. Rund 40 an der Zahl, die bis zu 350 Euro kosten.

Die Veranstaltungen finden nicht live statt, sondern virtuell im Internet. Wer bezahlt hat, erhält den Zugang zu den Workshops. Vermutlich ein lukratives Geschäft, wenn man bedenkt, dass ihre Youtube-Videos von Zehntausenden angeklickt werden.

Was bietet Lia Lohmann an den Workshops?

Der Kurs: «Projekt Kontakt» ist «ein transformativer Crash-Kurs, der Dir fundamentales Wissen vermittelt, wie du durch bewusstes Verhalten eine harmonische Brücke zu unseren kosmischen Geschwistern bauen kannst». Es würden authentische Verhaltensweisen für respektvolle intergalaktische Begegnungen mit anderen Zivilisationen vermittelt.

Kontakt mit Extraterrestrischen

«Dieser Kurs bereitet Dich präzise darauf vor, was wirklich wichtig ist, damit der Kontakt mit Extraterrestrischen und höher schwingenden Wesen aus den Sternen stattfinden kann.»

Der Effekt des Gruppen-Channelings wird mit einer Metapher aus der Blumenwelt beschrieben: «Wie die Maiblüten, die sich dem Licht öffnen und durch ihren Duft die Umgebung verwandeln, so entfaltet sich auch dein Bewusstsein.» Es darf auch ein bisschen Poesie sein.

Beim «Kontaktkurs» geht es um «die Entwicklung emotionaler und psychischer Kompatibilität mit hochschwingenden fünfdimensionalen Wesen» und die «respektvolle intergalaktische Begegnungen mit anderen Zivilisationen».

Geradezu spektakulär ist der Workshop: «Sterben für Anfänger»: «Denn wusstest du, dass ‹Sterben› etwas schönes ist? Es ist deine Freiheit. Lasst uns endlich Schluss machen mit allen Angst- und Hypnosecodes rund um das Thema Tod.» Dabei stellt sich die Frage, wie Lia Lohmann sich das Sterben für Fortgeschrittene vorstellt.

Buch über den kosmischen Code

Wie alle erfolgreichen Esoterikerinnen und Esoteriker hat auch Lia Lohmann ein Buch geschrieben. Der Titel ist Programm: «Kosmische Codes – Alles, was du nie wissen solltest». Gemeint ist, dass Lia Lohmann das geheime kosmische Wissen entschlüsseln konnte und es nun den Leserinnen und Lesern exklusiv vermittelt.

Lia Lohmann hat ein Buch geschrieben und bietet Kurse an. Bild: Screenshot Instagram/ozean_licht

Lia Lohmann fixt nicht nur Erwachsene mit ihrem esoterischen Schwachsinn an, sondern auch Kinder. In ihrem Missionsdrang will sie schon die jungen Generationen in ihre absurde Parallelwelt locken und sie mit dem esoterischen Virus infizieren. Sie hat deshalb die «Kids Ascension» gegründet. (Ascension steht für Bewusstsein.)

Das Credo: «Unsere Kernmission ist es, metaphysische Bildung für alle Kinder zugänglich zu machen, unabhängig von finanziellen Mitteln.» Es sei Lia Lohmanns Herzensprojekt, junge Menschen in höhere Dimensionen des Verstehens zu fördern, heisst es auf der Homepage. Wörtlich: «Erkunde, lerne und wachse in einer Umgebung, die speziell dafür gemacht ist, die Magie in dir zum Leuchten zu bringen!»

So funktioniert die Volksverdummung der höheren Art.

Bild: zvg