Das Pixel 2 bekommt anscheinend einen abgerundeten Touchscreen. bild: twitter / @evleaks

Das ist vermutlich der erste Blick auf das neue Google-Phone

Nur einen Tag vor der geplanten Präsentation ist das Pixel 2 im Netz geleakt. Der bekannte Smartphone-Enthüller Evan Blass hat es wieder getan und mehrere Fotos des neuen Google-Handys veröffentlicht.

Mehr «Digital»

Bereits am Mittwoch enthüllt Google seine neuen Smartphones. Von Enthüllung kann allerdings nicht mehr wirklich die Rede sein, denn die folgenden Bilder zeigen das mutmassliche Pixel 2 schon jetzt in all seiner Pracht.

Smartphone-Leaker Evan Blass wird seiner Reputation einmal mehr gerecht: Auf seinem populären Twitter-Account @evleaks hat er kurz vor der offiziellen Veröffentlichung drei Bilder des neuen Google-Handys veröffentlicht. Zwar tauchten schon vor zwei Wochen mehrere Fotos des Pixel 2 und Pixel 2 XL im Netz auf, aber Blass zeigt uns erstmals die Vorderseite und enthüllt die mutmasslichen technischen Daten.

Laut Blass kommen beide Smartphones mit dem aktuell schnellsten Prozessor für Android-Handys, dem Snapdragon 835. Ursprünglich sei der leicht überarbeite Snapdragon 836 vorgesehen gewesen. Offenbar wurde der neue Prozessor nicht rechtzeitig fertig, so dass nun der gleiche Chip wie beispielsweise im Galaxy S8 oder Nokia 8 verbaut ist.

Die Rückseite des Pixel 2 XL im Panda-Look: Der Fingerabdruck-Scanner ist offenbar auf der Rückseite platziert.

Auf beiden Google-Phones läuft Stock Android 8.0 Oreo, das monatliche Sicherheits-Updates garantiert.

Blass glaubt, dass das Pixel 2 ein fünf Zoll grosses Full-HD-Display mit dem klassischen Seitenverhältnis von 16:9 haben wird. Beim Pixel 2 XL geht der bestens informierte Smartphone-Leaker von einem sechs Zoll grossen 4K-Display mit mit dem neuen Seitenverhältnis von 18:9 aus. Das XL-Display soll also ähnlich in die Länge gestreckt sein wie bei Samsungs Galaxy S8. Dies ermöglicht ein grösseres Display, ohne das Gerät breiter und somit unhandlicher zu machen.

Die weiteren mutmasslichen Spezifikationen lesen sich unspektakulär: 4 GB Arbeitsspeicher (RAM), 64/128 GB Speicher und eine Hauptkamera mit 12-MP-Auflösung.

Behält die Quelle des Serien-Leakers recht, geht das Pixel 2 am 19. Oktober in den Verkauf, das grösser Modell soll am 15. November folgen. Das kleinere Modell soll je nach Speicherausstattung für 649, respektive 749 Dollar verkauft werden. Für das grössere Modell würden 849, respektive 949 Dollar fällig. Ob das Pixel 2 bei uns offiziell erscheint, ist noch unklar.

Längst fest steht hingegen, dass Google die Handys nicht selbst herstellt, sondern herstellen lässt. Das Pixel 2 wurde zusammen mit HTC entwickelt, das Pixel 2 XL mit LG. Es erstaunt daher auch nicht, dass sich die neuen Google-Handys mit ihrem an den Ecken abgerundeten Touchscreen an den aktuellen Smartphones von LG zu orientieren scheinen.

Auch wenn Evan Blass als Smartphone-Leaker einen ausgezeichneten Ruf geniesst, bleiben alle Infos Gerüchte, bis Google am Mittwochabend Schweizerzeit die Katze aus dem Sack lässt.

(oli via venturebeat)

Mobil surfen bald 100 Mal schneller? Video: srf/SDA SRF