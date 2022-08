23 gnadenlos-ehrliche Tweets und Karikaturen, die Putin-Versteher zum Weinen bringen

30 brutal ehrliche Karikaturen, die uns Putins Desaster in der Ukraine vor Augen führen

33 Karikaturen, die perfekt zeigen, wie sich Putin in der Ukraine verzockt hat

25 Karikaturen, die du in Russland garantiert nicht sehen wirst

33 weitere Karikaturen, die perfekt zeigen, wie sich Putin in der Ukraine verzockt hat

29 Karikaturen, die perfekt zeigen, wie sich Putin in der Ukraine verzockt hat

30 Karikaturen, die perfekt zeigen, wie sich Putin in der Ukraine verspekuliert hat

«Der König der ‹Gesten des guten Willens›, der russische Verteidigungsminister, kündigte heute an, dass die Besatzer den Feldzug in 🇺🇦 absichtlich verlangsamen werden. Wir versprechen, unser Bestes zu tun, um diese ‹Verlangsamung› in einen guten, altmodischen Rückzug zu verwandeln. Oder wie die Russen zu sagen pflegen: eine umgekehrte Offensive.»

Derweil in der Ukraine, die diese Woche den Tag der Unabhängigkeit beging...

«Der Vorteil verschwommener Ziele: Was auch immer passiert, du erreichst sie mit Sicherheit.»

Obacht, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: Wenn die Tweets in diesem Artikel nicht prompt angezeigt werden, klicke für unseren hilfsbereiten IT-Support auf diesen Link , zähle wahlweise laut oder leise auf fünf und scrolle erst dann weiter.

You can have it all: Pflaumen, Zwetschgen, Streusel, Guss & Rahm

Einsatzkommando überwältigt vermeintlich schwer bewaffneten Gamer in Köln

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Ex-Krisenmanager: «Es ist eine Tatsache, dass das Netz schon jetzt dauernd am Limit läuft»

Nach Ferien in Spanien: Mann testet positiv auf Covid, Affenpocken und HIV

Berset setzt sich gegen Handy-Antenne ein – Swisscom streicht Projekt an seinem Wohnort

Justizministerium sagt: In Trumps Anwesen befanden sich streng geheime Dokumente

Die Mathematik-Olympiade in Bern läuft – wie gut sind deine Mathe-Skills?

Russenverein irritiert am Schwingfest +++ AKW Saporischschja wieder am Netz

Einsatzkommando überwältigt vermeintlich schwer bewaffneten Gamer in Köln

Passanten machten am Freitagmittag mitten in der Stadt eine besorgniserregende Beobachtung und riefen die Polizei. Die rückte mit einem Spezialeinsatzkommando an.

Spezialeinheiten der Kölner Polizei haben am Freitagmittag einen 19 Jahre alten Kölner in seiner Wohnung in Ossendorf überwältigt und mehrere täuschend echt aussehende Waffen sichergestellt. Unter den Funden waren demnach auch zwei Sturmgewehr-Attrappen, teilte ein Sprecher der Polizei Köln mit.