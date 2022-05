30 brutal ehrliche Karikaturen, die uns Putins Desaster in der Ukraine vor Augen führen

33 Karikaturen, die perfekt zeigen, wie sich Putin in der Ukraine verzockt hat

25 Karikaturen, die du in Russland garantiert nicht sehen wirst

33 weitere Karikaturen, die perfekt zeigen, wie sich Putin in der Ukraine verzockt hat

29 Karikaturen, die perfekt zeigen, wie sich Putin in der Ukraine verzockt hat

30 Karikaturen, die perfekt zeigen, wie sich Putin in der Ukraine verspekuliert hat

Die ukrainischen Journalisten Illia Ponomarenko und Igor Kossov vom «Kyiv Independent» vergleichen in einem bei YouTube veröffentlichten Video, wie sich russisches und ukrainischer Militär-Proviant unterscheiden ...

Schon kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine tauchten im Internet Berichte auf, wonach es den Invasionstruppen an angemessener Verpflegung mangele.

Wir bleiben in Deutschland, äh, *Tchuligom* Afrika,

Obacht, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: Wenn die Tweets in diesem Artikel nicht prompt angezeigt werden, klicke für unseren hilfsbereiten IT-Support auf diesen Link , zähle wahlweise laut oder leise auf fünf und scrolle erst dann weiter.

Das sind die grössten Cyber-Gefahren, die alle User in der Schweiz betreffen

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese 20 Ausdrücke werden alle Rekruten in der RS lernen

21 Tote bei Amoklauf in Texas – alle Todesopfer waren in einem Klassenzimmer

Im Aargau fand ein Blowjob-Contest statt – und wir gingen schauen, wer da so alles hinging

Die Polizei in Uvalde machte fatalen Fehler: Sie glaubte, alle Kinder seien bereits tot

Diese 16 Auffälligkeiten werden wir nach «Depp vs. Heard» wohl nicht so schnell vergessen

Warum das Internet in der Ukraine nicht kollabiert

Weder Cyberattacken noch konventionelle Angriffe russischer Truppen legen das Internet in der Ukraine flächendeckend lahm. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine wurde allgemein angenommen, dass sich die Internet-Verfügbarkeit rasch verschlechtern würde. Selbst wenn der Cyberkrieg das Netz nicht in die Knie zwingen würde, lag die Vermutung nahe, «dass die physischen Zerstörungen in vielen Landesteilen das Internet an den Rand des Zusammenbruchs bringen könnte», schreibt das deutsche Tech-Portal golem.de.