E-Auto-Akkus verlieren rasch an Kapazität? Ein Austausch ist teuer? Schluss mit dem Mythos

Nach dem Einsatz in E-Autos ist die Leistung des Akkus für andere Anwendungen noch mehr als ausreichend. Als sogenannte «Second-Life-Batterien» bekommen sie dann ein weiteres Leben, etwa als Stromspeicher für Gebäude mit Fotovoltaik-Anlage. Erst danach werden die wertvollen Akkus recycelt. Aktuell werden Recyclingquoten von über 90 Prozent angestrebt . Mit anderen Worten: Aktuelle Elektroauto-Akkus sind viel langlebiger als oft angenommen wird. Die Furcht vor einem angeblich teuren Batteriewechsel muss also niemanden vom Kauf eines Stromers abhalten. (t-online/oli)

Weihnachtsparty in Oslo zeigt: So ansteckend ist Omikron trotz Impfung

Was schaust du so blöd? Ach ja, Fails! Hier kommen die 31 lustigsten Fails der Woche

Omikron in den USA nun die dominante Variante + WHO kritisiert Booster-Strategie

Bei Tesla und SpaceX ist Feuer im Dach: Klagewelle wegen zügelloser sexueller Belästigung



Im November klagte Jessica Barraza wegen «albtraumhafter Bedingungen» und «zügelloser sexueller Belästigung» gegen Tesla. Nun haben sechs weitere Frauen ihre Klagen eingereicht. Bei Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX gibt es ähnliche Anschuldigungen.



Ein halbes Dutzend Frauen verklagen Tesla. Der Elektroauto-Pionier habe eine Kultur der sexuellen Belästigung gefördert, in der weibliche Angestellte anzügliche Kommentare, intime Berührungen und Diskriminierung erlebt hätten.



Die sechs Frauen, die sechs separate Klage erhoben haben, schilderten sowohl in Gesprächen mit der «Washington Post» als auch in den Klageschriften eine Reihe ähnlicher Erfahrungen. Fünf der Frauen arbeiteten im Tesla-Werk in Fremont, Kalifornien, eine weitere war in einem Service Center bei Los Angeles beschäftigt.