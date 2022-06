Finale à Paris: la France accumule les ratés depuis deux semaines

La série de plantages entourant la finale de la Ligue des champions, disputée le 28 mai au Stade de France, ne cesse de s'allonger. Chaque épisode en précède un autre encore moins glorieux. Récit d'une escalade.

On a appris jeudi que les images de vidéosurveillance du Stade de France, où s'est déroulé la finale de la Ligue des champions le 28 mai dernier, ont été...supprimées.

Cet épisode est le dernier en date d'une série peu flatteuse pour le pays organisateur. On a recensé tous les ratés qui ont suivi les incidents de la finale et ont abouti à ce que Marine Le Pen décrit comme «un scandale d'Etat».

La faute des autres

Au lendemain de la rencontre, Gérald Darmanin (ministre de l'Intérieur) et Amélie Oudéa-Castera (ministre des Sports) ont publié un communiqué expliquant en substance que tout était de la faute des supporters anglais venus sans billets. «Une thèse qui ne tient pas, considérant les témoignages et les scènes auxquelles on a assisté», est aussitôt intervenu L'Equipe.

«Rejeter la faute sur les fans anglais est absolument inacceptable. C'est une faute politique. Le dispositif était défaillant» Ronan Evain, directeur exécutif du réseau football supporters Europe.

Un champion à pied sur l'autoroute!

Dans le quotidien sportif, un dirigeant du foot français raconte:

«La bretelle d'autoroute a été fermée pendant près d'une demi-heure car ils avaient décidé de filtrer les supporters en bas des marches, si bien que les véhicules officiels ne pouvaient plus accéder au parking. Les gens descendaient à pied sur la bretelle.»

Ce fut notamment le cas de Rafael Nadal.

LOL

«J'ai dû descendre de voiture sur l'autoroute et terminer à pied», a témoigné le tennisman espagnol. Par chance, il avait le pied gauche anesthésié, si bien qu'il a pu marcher sans souffrance pour arriver à l'heure au match.

Sur Twitter, un douloureux «ratio»

En se défendant sur les réseaux sociaux, Darmanin et Oudéa-Castéra ont subi ce qu'on appelle un «ratio». Concrètement, cela signifie que leurs messages ont reçu plus de réponses qu'ils n'ont récolté de partages et d'approbations.

Le drôle d'argument de la ministre des Sports

La Ministre, convoquée devant le Sénat, a affirmé avoir été défavorisée par le fait de «ne connaître que le 4 mai l'identité des finalistes». En gros, elle s'est plaint d'avoir dû attendre la fin des demi-finales retour de la Ligue des champions pour savoir quelles équipes allaient s'affronter au Stade de France. Mais que fait l'UEFA?!

«Le plus simple serait de désigner directement un vainqueur, cela éviterait bien des matchs et bien des techniques», a ironisé un internaute.

79 000 + 16 000 + 1000 x y = 26 000 + 43 200 🤯

Après la bataille des arguments, celle des chiffres. Le gouvernement français a expliqué le fiasco de l'organisation en donnant un chiffre de «30 000 à 40 000 supporters sans billets ou avec de faux billets». Darmanin a avancé un nombre de «79 000 voyageurs dans les transports publics, 16 000 depuis des cars et des milliers de véhicules». Sans préciser sur quelle période et si tous se rendaient au match, a rappelé fort à propos L'Equipe. De son côté, la RATP a fait état de 26 000 personnes sur la ligne 13 en plus de 43 200 individus venus en RER. Soit un total de 69 000 voyageurs environs, hors bus et tramway.

La question est la suivante: pourquoi un tel écart entre les deux sources (gouvernement et RATP)?

via GIPHY Une enquête est en cours.

Faux billets, vrai casse-tête

Le ministre de l'Intérieur a par la suite évoqué une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets.

Gérald Darmanin brandit un billet authentique (droite) et un faux de la finale de la Ligue des champions sur le plateau du 20 heures de TF1. Image: TF1

Dans ce registre aussi, des chiffres ont été annoncés par le gouvernement sans qu'aucun expert du football, ou de la billetterie, ne soit en mesure de les vérifier.

Le journaliste Philippe Berry a fait les comptes:« Je ne comprends pas les maths de Darmanin, qui dit sur TF1:

- entre 30 000 et 40 000 personnes de plus (que les 80 000 que peut contenir le stade) avec billets falsifiés ou sans billets

- 70% des contrôles préfiltrage (des 120 000 personnes) ont vu «leur billet étant faux»

Ça ferait 84 000 faux billets 🤔»

«C'est quoi votre problème?»

Le préfet de police de Paris Didier Lallement a eu un échange tendu avec la sénatrice PS Marie-Pierre de La Gontrie.

Témoignages glaçants

Les supporters présents ont raconté des scènes de guérilla urbaine.

Paddy Pimblett, champion de MMA (Mixed Martial Art) et supporter de Liverpool, a eu la peur de sa vie. Il s'est confié à nos confrères de RMC.

«Le gazage était nécessaire»

Le préfet de police de Paris Didier Lallement a assumé la nécessité de la répression policière envers les supporters qui voulaient entrer dans le stade. Certaines images ont pourtant montré des fans pacifiques se faire gratuitement asperger de spray irritant.

Des agresseurs venus en voisins

Avant et après le match, des Anglais, mais des Espagnols aussi, rapportent avoir été agressés et volés par certains jeunes gens venus sur place, en voisins ou de plus loin. Ils ne sont représentatifs de personne, les origines associées machinalement à des faciès dans ce genre de circonstances ne valent pas suspicion. «Mais les actes délictueux commis rendent compte de problèmes dont la France a un peu honte et dont elle se demande comment elle va pouvoir les résoudre», analyse notre collègue dans son commentaire 👇

Marine Le Pen évoque «un scandale d'Etat»

Invitée sur la plateau de BFM TV ce vendredi, Marine Le Pen a évoqué un acte volontaire dans la destruction des images du Stade de France.

Face à tant de ratages, certains ont entrepris une thérapie par le rire. Le moyen le plus efficace et subtil de dire tout haut ce que beaucoup, ce vendredi, pensent tout bas:

