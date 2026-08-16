Geraldine Di Tizio-Frey, Salome Kora, Fabienne Hoenke et Leonie Pointet ont remporté une superbe médaille en relais. Keystone

«Stop, stop!»: les relayeuses suisse ont frôlé l'élimination

Le 4x100 m féminin suisse a failli tout perdre lors d'un passage de relais avant de cueillir l'argent en 43''12 samedi aux Européens de Birmingham.

Hans Leuenberger / ats

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Le soulagement était forcément de mise surtout pour Salomé Kora et pour Ajla Del Ponte, qui a d'elle-même décidé de céder sa place à Fabienne Hoenke pour la finale après avoir été alignée en séries. La St-Galloise et la Tessinoise ont vécu toutes les frustrations de la dernière décennie.

Initié par le Fribourgeois Laurent Meuwly, désormais coach du secteur sprint/haies/relais aux Pays-Bas, le projet du 4x100 m féminin helvétique a longtemps semblé maudit. Salomé Kora et Ajla Del Ponte - au côté de Mujinga Kambundji ou Sarah Atcho notamment - ont ainsi enchaîné les crève-coeur jusqu'à samedi. Pour mémoire, le quatuor helvétique avait terminé à la 4e place aux Européens 2016 et 2018, aux Mondiaux 2019 à Doha puis aux JO 2021 à Tokyo, se classant en outre au 5e rang lors des Mondiaux 2017 à Londres!

Mais ces douloureux souvenirs se sont effacés samedi soir à Birmingham. Salomé Kora a ainsi été «complètement submergée par l'émotion» lors de son interview avec SRF samedi soir.

«Nous avons enfin cette médaille. C'est tellement beau d'être ici avec les filles et d'avoir cette médaille. Nous savions depuis des années que nous en étions capables. Mais d'une manière ou d'une autre, nous n'avions jamais réussi à le montrer sur la piste. Aujourd'hui (samedi), il y avait une si bonne ambiance dans l'équipe, une telle énergie. Tout le monde était prêt. On avait le sentiment que ça ne pouvait que bien se passer.»

Léonie Pointet a elle aussi eu du mal à contenir ses émotions après la finale. La Vaudoise (25 ans) et Salomé Kora ont il est vrai failli rater le dernier passage de témoin. «Je n'ai fait que crier "stop, stop". J'ai vu que Salomé était trop loin», a raconté la Vaudoise. La Suisse, alors solide 2e de cette finale dominée par la Grande-Bretagne, risquait l'élimination. «D'habitude, c'étaient toujours des larmes de tristesse. Là, ce sont des larmes de joie et d'émotion. C'est incroyable», s'est exclamée Léonie Pointet, qui faisait partie du quatuor disqualifié en finale des JO 2024.

Salomé Kora et Léonie Pointet ont eu très peur. Keystone

Géraldine Di Tizio-Frey était quant à elle à bout de nerfs. La première relayeuse avait conscience des problèmes lors du dernier relais et ne savait pas si la Suisse allait être disqualifiée. «Je ne pouvais plus regarder le tableau d'affichage», a raconté la Zougoise. La Suissesse la plus rapide de l'année (10''96) a vécu des minutes d'attente angoissantes. Et pour cause: à l'issue de la finale du 100 m individuel à Birmingham, elle a vu son nom affiché tout d'abord en 3e position, avant de reculer finalement à la 4e place.

Fabienne Hoenke, qui a intégré l'équipe pour la finale à la place d'Ajla Del Ponte, a elle aussi été récompensée par une médaille pour ses excellentes performances à Birmingham. Sur 200 m, elle avait terminé 4e après un départ complètement raté et n'avait plus pu se mêler à la lutte pour le bronze malgré un finish remarquable.

Clin d'œil du destin, il y a quasiment 10 ans jour pour jour, le 18 août 2016 aux Jeux olympiques de Rio, un quatuor emmené par... Salomé Kora et Ajla Del Ponte - et complété par Sarah Atcho et Ellen Sprunger - avait réalisé un modeste chrono de... 43''12. Un temps synonyme d'élimination en séries, et de 11e place finale!

(jcz/ats)