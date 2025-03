En raison de sa domination physique, Audi Crooks (à droite) est l'un des plus grands talents du basket-ball féminin. Image: www.imago-images.de

Cette joueuse de basket écoeure ses adversaires

Audi Crooks, 20 ans, domine ses rivales comme Shaquille O'Neal autrefois. Mais en raison de sa stature, la basketteuse universitaire entend aussi des commentaires méchants.

Le week-end dernier, Audi Crooks a marqué les esprits contre l'équipe de Kansas State, pourtant favorite. La joueuse de l'université de l'Iowa State a permis à son équipe de s'imposer 85-63 grâce à 36 points, 10 rebonds et 3 passes.

Sur le parquet, la jeune étudiante de 20 ans a régalé: elle s'est parfois débarrassée de ses adversaires en un demi-tour de corps, parfois en les bousculant sous l'anneau. Une vidéo de ses exploits a été publiée sur les réseaux sociaux aussitôt après le match. Elle montre Audi Crooks s'imposer face à des adversaires nettement inférieures physiquement et réussir impitoyablement ses lancers.

La façon dont Crooks domine près du panier, sa manière de se rendre toujours disponible pour ses coéquipières et son talent pour se débarrasser de ses adversaires rappelle forcément le style de jeu de la légende de la NBA Shaquille O'Neal.

Près de 60% de ses tirs cette saison atterrissent dans le panier - un taux qui pourrait être encore meilleur si la jeune femme de 20 ans avait la taille ou les capacités athlétiques pour dunker régulièrement.

Bien qu'elle n'en soit qu'à sa deuxième des quatre années d'université, elle est déjà l'une des meilleures marqueuses parmi toutes les étudiantes, avec une moyenne de 23 points.

Elle a également de bonnes dispositions défensives grâce à sa force, mais les experts estiment qu'elle doit devenir plus agile et plus mobile pour pouvoir tenir le coup dans la ligue professionnelle WNBA. Actuellement, Crooks est considérée comme l'un des plus grands talents du basket-ball universitaire féminin, même si elle ne devrait pas s'inscrire à la draft avant 2027, c'est à dire une fois ses études terminées.

La native de l'Iowa s'est distinguée dès sa première saison à l'université de son État d'origine en battant plusieurs records d'équipe. Lors de sa première apparition au tournoi des meilleures universités, appelé March Madness et qui jouit d'une énorme popularité aux Etats-Unis, elle a tout de suite convaincu en inscrivant 40 points. C'était la première fois que cette basketteuse talentueuse se présentait au grand public.

Sa corpulence a toutefois suscité plusieurs critiques. Mais Crooks ne s'est pas laissée décourager pour autant. Si elle admet avoir eu du mal à gérer les commentaires sur son poids au début, cela a changé lorsqu'elle a «pris conscience de la réalité»:

« Les gens peuvent me détester, mais ils ne peuvent pas m'enlever ce que j'ai accompli» Audi Crooks

Audi Crooks est souvent de bonne humeur sur le parquet. Image: www.imago-images.de

La jeune femme, sûre d'elle, a ensuite expliqué:

«Il y a peut-être 100 commentaires sur mon corps ou mon apparence, mais il y en a aussi 1000 sur mes compétences, mon caractère, mon rire et la façon dont je traite les autres (...) Le bon l'emporte nettement sur le mauvais.»

En raison de sa domination physique, ses adversaires ne lui font pas non plus de cadeaux. «C'est presque ridicule de voir la dureté avec laquelle elle est traitée. Ce n'est pas correct», a réagi son entraîneur Bill Fennelly, ajoutant: «Ses adversaires savent qu'elles ne peuvent pas l'arrêter autrement qu'en commettant une faute, qui n'est pas sifflée.»

Si Audi Crooks veut s'imposer chez les professionnelles, elle devra sans doute s'habituer à ce traitement de défaveur. En effet, en WNBA, elle ne pourra plus éliminer aussi facilement ses adversaires au poste de centre - d'autant plus qu'elle y sera plutôt petite. Mais avant d'en arriver là, Crooks a encore deux bonnes années devant elle pour s'armer.