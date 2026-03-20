Urs Kessler, président de la Fédération suisse de hockey sur glace. image: shutterstock/keystone

Nouveau coup dur pour le grand patron du hockey suisse

Déjà fragilisé par le projet de réforme de la Swiss League imaginé par la National League, le président de Swiss Ice Hockey, Urs Kessler, voit désormais son candidat préféré à la succession du directeur sportif Lars Weibel se retirer, laissant la voie grande ouverte au «chouchou» de la National League.

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Directeur sportif de la Fédération suisse de hockey sur glace, Lars Weibel quittera son poste au 1er juin pour devenir directeur sportif d'Ambri, une fonction qu’il exerce déjà officieusement, à distance et de manière peu professionnelle, cumul des rôles oblige.

Au plus tard en avril, soit avant le Championnat du monde en Suisse, qui débutera le 14 mai, la succession de Lars Weibel doit être réglée. Après la mise au concours du poste, un comité de sélection a retenu trois candidats: l’ancien directeur sportif de Berne Alex Chatelain (48 ans), l’ancien directeur sportif d’Ambri Paolo Duca (44 ans), ainsi que Patrick von Gunten (41 ans).

A propos de l'ancien club de Chatelain Commentaire Berne est la risée du hockey suisse

Ce dernier ne possède aucune expérience au sein d’une direction sportive dans le hockey professionnel. Son profil se veut totalement différent: ancien joueur de Bienne et de Kloten, von Gunten, finaliste du Championnat du monde 2013, est actuellement membre du comité d’organisation du Mondial 2026 à Zurich et Fribourg. Il ne devrait pas être retenu.

Beaucoup plus expérimenté, Alex Chatelain était considéré comme le candidat préféré du président de Swiss Ice Hockey, Urs Kessler. Or il jette l’éponge et se retire, comme il l’a lui-même annoncé ce jeudi.

«Ces derniers jours, des articles ont été publiés à mon sujet, concernant un éventuel poste au sein de Swiss Ice Hockey. Je tiens à clarifier les choses: oui, il y a eu des contacts et des discussions. J’ai toutefois décidé de me retirer de ce processus. Non pas par opposition à quoi que ce soit, mais en toute conscience, pour me consacrer à ma mission au Golf Club Limpachtal. En tant que directeur général et délégué du conseil d’administration, j’ai la possibilité d’agir de manière entrepreneuriale, d’assumer des responsabilités et de construire quelque chose avec une équipe solide.»

Alex Chatelain

Ainsi, la voie semble désormais grande ouverte pour Paolo Duca, le candidat souhaité par la National League. Comme le directeur sportif de la fédération collabore à 90% avec les clubs de National League, qui lui mettent les joueurs à disposition pour les différentes équipes nationales, il aurait été complètement insensé de ne pas choisir le candidat de la ligue, à savoir Duca.

Paolo Duca devrait succéder à Lars Weibel au poste de directeur sportif de la fédération. Image: keystone

En se retirant, Alex Chatelain épargne donc au président de la fédération une décision qui aurait pu lui faire perdre définitivement le soutien de la National League et, finalement, son poste, comme ce fut le cas pour son prédécesseur, Stefan Schärer. A titre personnel, cela reste néanmoins un coup dur, en plein conflit avec la National League sur la question de la Swiss League, gérée par la fédération.

Paolo Duca étant désormais le grand favori à la succession de Lars Weibel, notre conseil pour Swiss Ice Hockey est relativement simple: plus tôt il sera engagé, mieux ce sera. Weibel pourra alors le former au sein de la fédération et, en retour, Duca sera le meilleur conseiller possible pour Weibel. Il pourra protéger son successeur à Ambri de certaines erreurs de jugement. Toutefois, à partir du 1er juin, chacun devra suivre son propre chemin.

Pour rappel, la nomination du nouveau directeur sportif de la fédération est décidée par le conseil d’administration de Swiss Ice Hockey, présidé par Urs Kessler.