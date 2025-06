Ramona Forchini a célébré son podium comme une victoire. Keystone

Cette vététiste suisse a écrit «une histoire de fou»

Ramona Forchini a savouré une magnifique revanche sur le sort en montant sur le podium, dimanche lors de la manche de Coupe du monde à Leogang.

Plus de «Sport»

C’est une de ces histoires dont on dit que seul le sport peut écrire. En février dernier, Ramona Forchini ne savait plus si elle pouvait poursuivre sa carrière, se retrouvant soudain sans équipe. Mais un peu plus de quatre mois plus tard, la trentenaire originaire de Wattwil est montée pour la deuxième fois de sa carrière sur un podium en Coupe du monde – et ce sur un parcours qui, jusqu’ici, ne figurait pas du tout parmi ses favoris.

Mais ce dimanche, Ramona Forchini a parfaitement maîtrisé les conditions humides en Autriche. Dès le départ, elle s’est hissée aux avant-postes et s’y est accrochée jusqu’au bout, conservant sa place dans le trio de tête. La seule autre fois où l’Appenzelloise avait atteint le podium en Coupe du monde remonte à près de trois ans, en Andorre, où elle avait également terminé troisième.

Forchini lors de la remise des prix dimanche. Image: keystone

«C’est une histoire de fou», a réagi Ramona Forchini au micro de la SRF, qualifiant sa performance de «vraiment géniale». Elle s'est souvenue qu'en début de saison, elle avait rejoint une équipe en cours de création, mais que le principal sponsor pressenti n’avait jamais confirmé son engagement financier.

On en parlait ici 👇 Un projet désastreux met les vététistes suisses dans la panade

L’équipe a été dissoute du jour au lendemain, obligeant Ramona Forchini à se chercher un nouvel employeur. «C’est incroyablement touchant de voir qu’il y a des gens qui ont cru en moi – et que j’ai pu leur rendre quelque chose aujourd’hui», a-t-elle déclaré.

Helvètes en évidence

Jolanda Neff a elle aussi signé une belle performance avec une quatrième place sur un parcours boueux qu’elle affectionne particulièrement. La championne olympique de 2021 traverse elle aussi une période difficile: elle n’a plus remporté de course en Coupe du monde depuis trois ans et avait dû renoncer aux Jeux l’an dernier en raison de problèmes respiratoires.



Comme déjà dans l’épreuve de short race deux jours plus tôt, la victoire est revenue à la championne du monde Puck Pieterse. Partie très vite, la Néerlandaise a mené une longue échappée solitaire et s’est imposée avec plus d’une minute d’avance sur la Néo-Zélandaise Samara Maxwell, actuelle leader du classement général de la Coupe du monde. Il s’agit du cinquième succès en Coupe du monde pour Pieterse en cross-country olympique, le deuxième d’affilée.

Les vététistes suisses ont également brillé. Mathias Flückiger et Fabio Püntener sont montés sur le podium en prenant respectivement la deuxième et la troisième place, derrière le Tchèque Ondrej Cink, qui signait sa première victoire en Coupe du monde. Lars Forster et Filippo Colombo, cinquième et sixième, ont complété l’excellente performance collective de l’équipe suisse.

(jcz/ram/sda)