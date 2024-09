La cycliste suisse Muriel Furrer est décédée

Nos craintes se sont avérées. La talentueuse Muriel Furrer, 18 ans, est malheureusement décédée après sa chute survenue jeudi aux Championnats du monde de cyclisme sur route. On en sait un peu plus sur les circonstances du drame.

Jeudi, la Suissesse Muriel Furrer, 18 ans, a chuté en course lors de l'épreuve en ligne U19 féminine des Championnats du monde de cyclisme sur route à Zurich. Hospitalisée suite à un traumatisme crânien, elle est décédée vendredi au lendemain de son accident, à l'hôpital universitaire de Zurich, a annoncé la Fédération suisse de cyclisme.

«Avec la disparition de Muriel Furrer, la communauté cycliste internationale perd une coureuse qui avait l’avenir devant elle», a précisé l'association. Ce drame survient un peu plus de quinze mois après la perte de Gino Mäder sur le Tour de Suisse. Lui aussi était décédé au lendemain de sa chute dans le col de l'Albula.

Selon les dernières informations de TeleZüri, média appartenant au groupe CH Media, au même titre que watson, Furrer serait restée longtemps inaperçue à l'endroit où elle a chuté en forêt. Les véhicules de course seraient passés près de l'accident et n'auraient pas repéré immédiatement la coureuse originaire d'Egg. Cela fait froid dans le dos.

On sait aussi qu'il n'y avait aucune protection au niveau de l'arbre qu'elle a heurté. Afin de rendre les courses à venir moins dangereuses, des tapis ont été installés contre certains arbres. De la rubalise a également été ajoutée pour prévenir les endroits à risque. La famille de la coureuse souhaite que les épreuves programmées jusqu'à dimanche se poursuivent.

Voici à quoi le dispositif de sécurité ressemble sur le circuit des Championnats du monde. image: TeleZüri

La cycliste a chuté jeudi dans le circuit final du parcours, emprunté à plusieurs reprises, le même qu'utiliseront les professionnels ce week-end. Le drame serait survenu dans une forêt au-dessus de Küsnacht, pour des raisons encore floues. On sait toutefois que la route était détrempée et les conditions particulièrement difficiles.

Les autorités compétentes enquêtent actuellement sur les circonstances de l'accident impliquant Muriel Furrer. Pour cette raison, aucune information supplémentaire n'a été fournie pour le moment.

Un talent en devenir

Muriel Furrer était considérée comme un talent émergent du cyclisme suisse. En juin, elle était devenue vice-championne de Suisse junior sur route et en contre-la-montre. Elle s'est également distinguée en cyclo-cross et en VTT, discipline dans laquelle elle avait décroché le bronze par équipes aux championnats d'Europe en mai. Elle habitait à Egg, non loin d'Uster, où le départ de la course sur route des juniors a été donné jeudi.

