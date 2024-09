Gros couac de l'organisation aux Mondiaux de cyclisme à Zurich

Les femmes de l'équipe d'Algérie ont quant à elles pris le départ avec quelques minutes de retard. Ceci a provoqué des temps erronés au cours de la deuxième partie de course, aussi bien pour l'Algérie que la structure du CMC, basée à Aigle. Ces deux formations ne jouaient heureusement pas les premières places et les chronos ont pu être ajustés manuellement par la suite. Pas sûr néanmoins que cet épisode ne vienne rassurer les nations qui, depuis l'introduction du relais mixte, ont des a priori sur ce format de course.

Or à Zurich mercredi, il y a eu un couac lors du passage de relais des Algériens. Lorsque les hommes sont arrivés, avec un retard conséquent, les femmes n'étaient pas présentes sur la rampe de lancement. Il y avait en revanche sur l'une des deux voies de départ les féminines de l'équipe du Centre mondial du cyclisme, car les garçons du CMC – partis 12 minutes après l'Algérie – étaient eux aussi proches du but, deux minutes derrière. On ne sait pas exactement si les Algériennes ont été en retard ou si les commissaires, bousculés par les temps de passage, ont appelé la mauvaise équipe à se présenter.

Stefan Küng est-il maudit?

On dit du Thurgovien que c'est un coureur malchanceux qui enchaîne les 2es places rageantes. Mais est-ce la vérité? On a mené l'enquête avant le chrono des Mondiaux, ce dimanche.

Nous avons épluché toutes les saisons de Stefan Küng depuis 2010 sur le site de référence Procyclingstats. Résultat: le Thurgovien a terminé 19 fois à la pire des places. Un chiffre qui, pris seul, ne veut toutefois pas dire grand-chose. Les coureurs cyclistes participent à de nombreuses épreuves chaque saison et terminer 2e à 19 reprises, ce n'est peut-être pas si étonnant que cela. Et puis, toutes les places de dauphin ne se valent pas. L'amertume dépend évidemment du prestige de la compétition (échouer au poteau sur une petite course est moins douloureux que sur le Tour de France ou les Mondiaux) et de l'écart avec le premier: plus il est infime, et plus les regrets sont grands. Penchons-nous donc plus en détails sur les malheurs de Stefan Küng.