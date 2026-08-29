assez ensoleillé24°
DE | FR
burger
Sport
Cyclisme

Coup de tonnerre sur la Vuelta: Tadej Pogacar abandonne

epa13190931 Tadej Pogacar of UAE Emirates Team in action during the 4th stage of La Vuelta a Espana cycling tour over 104.9km from Andorra La Vella to Andorra La Vella, Andorra, 25 August 2026. EPA/Ja ...
Tadej Pogacar a quitté le Tour d'Espagne ce samedi.image: Keystone

Coup de tonnerre sur la Vuelta

Grandissime favori du Tour d'Espagne, Tadej Pogacar, qui disposait d’une importante avance au classement général après seulement une semaine de course, a abandonné sur chute ce samedi.
29.08.2026, 17:3029.08.2026, 17:56

Ultra-favori du Tour d'Espagne et largement en tête au général, le Slovène Tadej Pogacar a été contraint d'abandonner la course samedi après une lourde chute lors de la huitième étape destinée aux sprinteurs.

Le quintuple vainqueur du Tour de France a tenté de remonter sur son vélo avant de renoncer et de quitter la Vuelta dans une ambulance, visiblement touché à l'épaule gauche.

La chute de Tadej Pogacar en vidéo ⬇️

Vidéo: twitter

Le maillot rouge, en quête d'une première victoire sur le Tour d'Espagne pour compléter sa trilogie des Grands Tours, a chuté seul dans le peloton sur le côté gauche de la route, à 32 kilomètres de l'arrivée de la huitième étape, à Xeraco, près de Valence, entraînant plusieurs coureurs avec lui.

Pogacar, aperçu avec l'épaule en sang et l'arcade gauche ouverte, dominait largement la course depuis le départ à Monaco, avec près de quatre minutes d'avance sur son premier poursuivant, l'Espagnol Enric Mas. Il avait remporté trois victoires d'étapes.

Un coureur suisse à terre
Roland Thalmann, l'un des trois seuls suisses au départ du Tour d'Espagne, est également tombé, plus tard dans l'étape, à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée.

Il s'agit du premier abandon du coureur slovène de 27 ans sur une course à étapes, qui vient anéantir son ambition de remporter coup sur coup le Tour de France, la Vuelta, et le Championnat du monde, fin septembre au Canada.

(afp/roc)

Plus d'articles sur le sport
Chers clubs suisses, arrêtez de vous plaindre!
Chers clubs suisses, arrêtez de vous plaindre!
de Sebastian Wendel
Ce Portugais a «appris le ski sur YouTube» et vit son rêve en Romandie
Ce Portugais a «appris le ski sur YouTube» et vit son rêve en Romandie
de Yoann Graber
Alex Frei se bat pour régler un gros problème de la Nati
Alex Frei se bat pour régler un gros problème de la Nati
de Sebastian Wendel, François Schmid-Bechtel
Très mauvaise nouvelle pour le football suisse
Très mauvaise nouvelle pour le football suisse
de Jakob Weber
La pépite du foot suisse a choisi entre la Nati et l&#039;Italie
1
La pépite du foot suisse a choisi entre la Nati et l'Italie
de Julien Caloz
Il organise son record de France... en Suisse
Il organise son record de France... en Suisse
de Romuald Cachod
«Voir ma famille souffrir après mon licenciement de la Nati a été difficile»
1
«Voir ma famille souffrir après mon licenciement de la Nati a été difficile»
de Etienne Wuillemin
Le cyclisme suisse franchit un nouveau cap
Le cyclisme suisse franchit un nouveau cap
de Romuald Cachod
Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
1
Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
de Julien Caloz
Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
de Yoann Graber
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
1
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
de Romuald Cachod
Le terrain de ce club romand est méconnaissable
Le terrain de ce club romand est méconnaissable
de Julien Caloz
La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur
La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur
de Yoann Graber
Cette technologie de la Fifa vous trompe
Cette technologie de la Fifa vous trompe
de Jan Schultz
Zoug prépare un gros coup sur le marché des transferts
Zoug prépare un gros coup sur le marché des transferts
de Klaus Zaugg
La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot
1
La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot
de Julien Caloz
Gianni Infantino dévoile un nouveau projet démesuré
Gianni Infantino dévoile un nouveau projet démesuré
de Romuald Cachod
Cet ex-de Gottéron peut fausser tout le championnat
Cet ex-de Gottéron peut fausser tout le championnat
de Klaus Zaugg
«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l&#039;US Open fait scandale
«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l'US Open fait scandale
de Yoann Graber
Fin de carrière pour ce footballeur romand: «Je suis un peu mitigé»
Fin de carrière pour ce footballeur romand: «Je suis un peu mitigé»
de Sven Papaux
La Nati a un problème de plus en plus grave avec sa relève
La Nati a un problème de plus en plus grave avec sa relève
de Sebastian Wendel, François Schmid-Bechtel
Lausanne est forcé de ressortir un maillot improbable à Lucerne
Lausanne est forcé de ressortir un maillot improbable à Lucerne
de Yoann Graber
«C&#039;est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands
«C'est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands
de Yoann Graber
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images
1 / 33
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / pamela smith
partager sur Facebookpartager sur X
La grêle a fait de nombreux dégâts chez les Alémaniques
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Cet athlète handisport veut marquer l’histoire à l’UTMB
Le Français Julien Veysseyre ambitionne de devenir le premier traileur amputé d'un membre inférieur à terminer l’UTMB. Il s’élancera ce vendredi avec les athlètes valides, accompagné de cinq guides.
Amputé depuis 20 ans de la jambe droite, Julien Veysseyre s'est lancé depuis trois ans dans «la plus grosse épreuve de sa vie»: terminer la course reine du trail mondial, l'Ultra Trail du Mont-Blanc, dont le départ est prévu vendredi à Chamonix.
L’article