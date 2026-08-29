Tadej Pogacar a quitté le Tour d'Espagne ce samedi. image: Keystone

Coup de tonnerre sur la Vuelta

Grandissime favori du Tour d'Espagne, Tadej Pogacar, qui disposait d’une importante avance au classement général après seulement une semaine de course, a abandonné sur chute ce samedi.

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Ultra-favori du Tour d'Espagne et largement en tête au général, le Slovène Tadej Pogacar a été contraint d'abandonner la course samedi après une lourde chute lors de la huitième étape destinée aux sprinteurs.

Le quintuple vainqueur du Tour de France a tenté de remonter sur son vélo avant de renoncer et de quitter la Vuelta dans une ambulance, visiblement touché à l'épaule gauche.

La chute de Tadej Pogacar en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Le maillot rouge, en quête d'une première victoire sur le Tour d'Espagne pour compléter sa trilogie des Grands Tours, a chuté seul dans le peloton sur le côté gauche de la route, à 32 kilomètres de l'arrivée de la huitième étape, à Xeraco, près de Valence, entraînant plusieurs coureurs avec lui.

Pogacar, aperçu avec l'épaule en sang et l'arcade gauche ouverte, dominait largement la course depuis le départ à Monaco, avec près de quatre minutes d'avance sur son premier poursuivant, l'Espagnol Enric Mas. Il avait remporté trois victoires d'étapes.

Un coureur suisse à terre Roland Thalmann, l'un des trois seuls suisses au départ du Tour d'Espagne, est également tombé, plus tard dans l'étape, à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée.

Il s'agit du premier abandon du coureur slovène de 27 ans sur une course à étapes, qui vient anéantir son ambition de remporter coup sur coup le Tour de France, la Vuelta, et le Championnat du monde, fin septembre au Canada.



(afp/roc)