Une coureuse suisse fauchée par un véhicule sur le Tour de France

Noemi Rüegg a chuté mercredi sur le Tour de France femmes après avoir été heurtée par une moto de l’organisation. Le pilote a été sanctionné.



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La 5e étape du Tour de France femmes, mercredi entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais, ne s'est pas déroulée comme espéré pour l'équipe EF Education-Oatly, dans laquelle figure Noemi Rüegg, l'une des deux seules Suissesses engagées sur l'épreuve.

Tout d'abord, la formation américaine a vu sa leader, la Française Cédrine Kerbaol, troisième du classement général, être distancée dans le final de l'étape et concéder du temps sur les principales favorites.

Puis, lorsque Noemi Rüegg, distancée de l’échappée matinale, puis du groupe maillot jaune, a voulu lui venir en aide en roulant pour elle afin de limiter les écarts, la Suissesse a soudain été fauchée par une moto d’assistance neutre au sommet du col de Durbize.

Les images de l'accident ⬇️ Vidéo: twitter

Rüegg n’est toutefois pas totalement irréprochable dans cet accident. Alors qu’elle regardait derrière elle pour surveiller la position de Cédrine Kerbaol, qu'elle attendait, la Zurichoise a dévié de sa trajectoire au moment où le véhicule la dépassait. Le contact, inévitable, l’a projetée au sol sans toutefois la blesser. Elle a pu reprendre la course immédiatement et terminer à la 36e place de l’étape.

Le pilote de la moto d’assistance neutre a été sanctionné après cet incident. Il a reçu une amende de 200 francs suisses ainsi qu’un carton jaune, dont le fonctionnement est identique à ceux infligés aux coureurs. Un deuxième jaune et il sera exclu de la course.

(roc)