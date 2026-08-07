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Tour de France: la Suissesse Noemi Rüegg fauchée par une moto

Une coureuse suisse fauchée par un véhicule sur le Tour de France

Noemi Rüegg a chuté mercredi sur le Tour de France femmes après avoir été heurtée par une moto de l’organisation. Le pilote a été sanctionné.
07.08.2026, 09:2407.08.2026, 09:37

La 5e étape du Tour de France femmes, mercredi entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais, ne s'est pas déroulée comme espéré pour l'équipe EF Education-Oatly, dans laquelle figure Noemi Rüegg, l'une des deux seules Suissesses engagées sur l'épreuve.

Tout d'abord, la formation américaine a vu sa leader, la Française Cédrine Kerbaol, troisième du classement général, être distancée dans le final de l'étape et concéder du temps sur les principales favorites.

Une Suissesse s’attaque à l’impossible sur le Ventoux

Puis, lorsque Noemi Rüegg, distancée de l’échappée matinale, puis du groupe maillot jaune, a voulu lui venir en aide en roulant pour elle afin de limiter les écarts, la Suissesse a soudain été fauchée par une moto d’assistance neutre au sommet du col de Durbize.

Les images de l'accident ⬇️

Vidéo: twitter

Rüegg n’est toutefois pas totalement irréprochable dans cet accident. Alors qu’elle regardait derrière elle pour surveiller la position de Cédrine Kerbaol, qu'elle attendait, la Zurichoise a dévié de sa trajectoire au moment où le véhicule la dépassait. Le contact, inévitable, l’a projetée au sol sans toutefois la blesser. Elle a pu reprendre la course immédiatement et terminer à la 36e place de l’étape.

Le pilote de la moto d’assistance neutre a été sanctionné après cet incident. Il a reçu une amende de 200 francs suisses ainsi qu’un carton jaune, dont le fonctionnement est identique à ceux infligés aux coureurs. Un deuxième jaune et il sera exclu de la course.

(roc)

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