Le Belge Wout van Aert devant le Néerlandais Mathieu van der Poel en 2018. Image: imago sportfotodienst

Van Aert ⚡ Van Der Poel: l'éternel duel des gladiateurs de la boue

Le champion du monde de cyclo-cross sera désigné ce dimanche aux Pays-Bas (départ de la course à 15h). Des dizaines de milliers de fans sur le parcours s'attendent à une explication musclée entre les deux stars de la discipline.

Ralf Meile

Lorsque ce duo est au départ, il ne reste en général que des miettes aux autres. Ils ont 28 ans, l'un est Néerlandais, l'autre Belge. Mathieu van der Poel et Wout van Aert sont les deux ogres du cyclo-cross. Dans la terre, le sable et la boue, les titres de champion du monde ont presque toujours été remportés par l'un des deux depuis 2015: Van der Poel à quatre reprises (2015, 2019, 2020 et 2021), Van Aert à trois (2016, 2017 et 2018). Lors des Championnats du monde de l'année dernière, ils ont renoncé à se rendre aux États-Unis et c'est le Britannique Thomas Pidcock qui s'est emparé du maillot arc-en-ciel.

Cette fois, Pidcock manque à l'appel et il y a de fortes chances que le célèbre maillot arc-en-ciel revienne à van der Poel ou van Aert. Cet hiver, ils se sont affrontés dix fois sur une même course; les dix fois, l'épreuve a été remportée par l'un des deux. Neuf fois, l'autre a terminé deuxième, seul van der Poel ayant fait une «erreur» en terminant 3e à Diegem, en Belgique. Van Aert est en tête de ce head-to-head annuel avec 6 victoires contre 4, mais c'est van der Poel qui a remporté la dernière coupe du monde à Benidorm au sprint final.

Les chances suisses ce dimanche 🇨🇭 Kevin Kuhn, 24 ans, sera le numéro un helvétique sur la ligne de départ à Hoogerheide. Le Zurichois est professionnel dans une équipe belge et s'est régulièrement classé parmi les dix premiers cette saison lors des épreuves de Coupe du monde et de Superprestige. Une médaille aux Mondiaux semble toutefois hors de portée pour lui, tout comme pour les deux autres représentants de Swiss Cycling: le champion national Timon Rüegg et le Vaudois Loris Rouiller.

La rivalité entre Van der Poel et Van Aert remonte à loin. Le premier a grandi en Belgique, à 40 minutes de voiture du second. Déjà chez les juniors, ils mettaient souvent la concurrence en pièces. «Notre rivalité est bientôt plus grande que le sport en lui-même», déclarait Van der Poel il y a deux ans. Pour lui, c'est une très bonne chose d'avoir un concurrent aussi fort. «J'en profite, car je dois me donner à 110% pour battre Wout van Aert en cyclo-cross. C'est une grande motivation.»

La situation peut facilement être comparée au tennis, où pendant des années Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic se sont mutuellement poussés à faire toujours mieux. La relation entre van der Poel et van Aert est empreinte de respect. «Ils ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais ils ne s'arrachent pas les yeux non plus», décrit l'épouse de van Aert, Sarah De Bie.

Aux Championnats du monde de Hoogerheide, aux Pays-Bas, Mathieu van der Poel jouera à domicile ce dimanche. En effet, son père Adrie est originaire de la région. Lui aussi est très performant en selle et, comme son fils, polyvalent. Il a été champion du monde de cyclo-cross, a remporté des étapes du Tour de France et du Tour des Flandres - tout comme Mathieu plus tard. Dans les gènes de ce dernier se trouve également l'ADN d'une autre star du cyclisme. Raymond Poulidor, «éternel deuxième du Tour» et chouchou des foules, était son grand-père.

En 2021, lors de leur dernier duel aux Mondiaux, le Néerlandais s'était imposé à Oostende, sur la côte belge. Image: www.imago-images.de

Le fait que la famille van der Poel soit originaire de Hoogerheide a fait couler beaucoup d'encre avant les Championnats du monde. On a reproché à Adrie, le père, d'avoir créé le parcours selon les préférences de Mathieu. Si c'est le cas, cela ne devrait être qu'une motivation supplémentaire pour Wout van Aert.

Le maillot arc-en-ciel n'est probablement qu'une question marginale pour les deux. Ce qui compte, c'est de battre l'autre. Comme cela a toujours été le cas lorsque les deux ont pris le départ de la même course. Mathieu van der Poel se réjouirait également d'une revanche tardive. En 2014 à Hoogerheide déjà, «MvdP» était le favori de la catégorie U23 - il avait dû regarder Wout van Aert remporter le titre.

Lorsque la saison de cyclo-cross sera terminée, ils se battront à nouveau en duel dans les courses sur route. C'est là que van Aert a obtenu les meilleurs résultats. Mais van der Poel a remporté en 2022, comme deux ans auparavant, le Tour des Flandres, un monument que le Flamand van Aert n'a pas encore pu gagner. «S'il ne remporte jamais Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres, je suis presque sûr qu'il échangerait tous ses titres de champion du monde de cyclo-cross pour une victoire dans une de ces deux classiques», a affirmé au portail spécialisé Wielerflits Daam van Reeth, un économiste du sport de l'université de Louvain.

Van der Poel s'est imposé au sprint face à son meilleur ennemi lors du Tour des Flandres 2020.

Cela montre aussi l'importance que revêt le cyclo-cross. Les courses sont peut-être passionnantes et courtes, mais elles sont surtout très populaires dans certaines parties de la Belgique et des Pays-Bas. Les courses sur route, elles, sont suivies dans le monde entier.

Adaptation en français: Julien Caloz