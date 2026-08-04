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Pogacar battu par un médecin

Le quintuple vainqueur du Tour de France a été dominé par un inconnu ce dimanche, dans une course cycliste très particulière.

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On pensait Tadej Pogacar invincible. Et pourtant, le tout frais quintuple vainqueur du Tour de France a été battu ce dimanche. Et dans une course qu'il a lui-même créée. Encore plus improbable: il a été dominé par un cycliste qui ne roule même pas comme professionnel! Son nom? Frederik Niessen, un trentenaire allemand qui est médecin.

Bon, il faut dire que cette course était très particulière. Il s'agissait de la deuxième édition du «Pogi Challenge», une épreuve où la star slovène défie ses fans, 1 177 cette année (comme les mètres de dénivelé positif du parcours). Elle se déroule sur une ascension de 15 km jusqu'à la station de Krvavec en Slovénie, une route où s'entraînait Pogacar.

Le double champion du monde laisse partir tous ses concurrents avec sept minutes d'avance, et tente de tous les dépasser avant l'arrivée. Il grimpe dans un couloir qui lui est réservé, sur le côté de la route.

Le «Pogi Challenge» en vidéo Vidéo: twitter

Dimanche, sept cyclistes ont réussi à rester jusqu'au bout devant Tadej Pogacar. Encore mieux: Frederik Niessen l'a battu de manière effective, avec un meilleur chrono. L'Allemand a mis 4'02'' au Slovène! L'an dernier, seul un concurrent – le Britannique Andrew Feather – était parvenu à ne pas se faire rattraper par «Pogi». Et si l'on faisait abstraction des sept minutes d'écart au départ, Pogacar aurait gagné.

Dimanche, la star – gênée par un passage obstrué au début de l'ascension – n'avait visiblement pas la même rage de vaincre qu'en compétition, comme le prouvent ses propos relayés par RMC Sport:

«En bas, il y avait un gros embouteillage et aussi une chute, mais j'ai profité des deux premiers kilomètres pour discuter avec les coureurs»

Le quintuple vainqueur de la Grande Boucle a aussi précisé: «Ensuite, j'ai souffert».

Tadej Pogacar (à droite) félicite Frederik Niessen à l'arrivée. instagram

Le relatif dilettantisme de Pogacar n'enlève rien à l'exploit de Frederik Niessen. Ce Berlinois d'origine, qui vit dans le Tyrol autrichien, est désormais un «entraîneur et ultra-cycliste à temps plein». Chaleureusement félicité par «Pogi», Il était forcément très heureux de sa performance. Il l'a fait savoir dans une story Instagram, où le message suivant accompagne une photo avec le Slovène:

«J'ai gagné le "Pogi Challenge". C'est le plus grand accomplissement de ma carrière de cycliste et, alors que je ne suis jamais fier de moi, aujourd'hui je le suis.»

Frederik Niessen (à droite), qui pose avec Tadej Pogacar, est fier d'avoir remporté le «Pogi Challenge». image: instagram

Tadej Pogacar tentera de retrouver la victoire lors de la prochaine Vuelta (22 août au 13 septembre). Son équipe UAE Team Emirates XRG a annoncé, ce lundi, sa participation. C'est le seul grand tour qu'il manque au palmarès de l'actuel meilleur cycliste du monde.