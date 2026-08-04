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Petkovic n'est plus le sélectionneur de l'Algérie

epa13057685 Algeria manager Vladimir Petkovic during the 2026 FIFA World Cup group stage match between Jordan and Algeria at San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara, USA, 22 June 2026. EPA/BENJA ...
Vladimir Petkovic quitte son poste avec un bilan de 23 succès, cinq nuls et 5 défaites en 33 rencontres.Keystone

Petkovic officiellement viré par l'Algérie

Vladimir Petkovic n'est plus le sélectionneur des Fennecs. Le technicien bosno-suisse occupait le poste depuis mars 2024.
04.08.2026, 06:3004.08.2026, 06:30

Vladimir Petkovic n'est plus le sélectionneur de l'Algérie. La Fédération du pays nord-africain a annoncé lundi soir se séparer de l'ancien coach de l'équipe de Suisse.

Petkovic était depuis mars 2024 à la tête des Fennecs. Le technicien de 62 ans avait qualifié l'équipe pour le Mondial 2026, et quitte son poste avec un bilan de 23 succès, cinq nuls et 5 défaites en 33 rencontres.

Cette phrase d'un journaliste romand a crispé la délégation algérienne

Il a cependant échoué lors des grands tournois internationaux. L'Algérie s'est inclinée contre la Suisse en seizième de finale de la Coupe du monde (2-0) cet été, et avait été sortie au stade des quarts de finale par le Nigéria en Coupe d'Afrique des nations quelques mois auparavant. (jzs/ats)

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