Victoire suisse en ouverture des Mondiaux de cyclisme

Triple championne d'Europe du contre-la-montre, Marlen Reusser a remporté dimanche le chrono féminin des Championnats du monde de cyclisme sur route, débutés ce week-end à Kigali au Rwanda.

Marlen Reusser a enfin décroché l'or mondial en contre-la-montre. La Bernoise a écrasé la concurrence dimanche à Kigali, au Rwanda, en ouverture des premiers Mondiaux sur route disputés sur sol africain.

Sur le difficile parcours long de 31 kilomètres dans les rues de la capitale rwandaise, la coureuse de 34 ans a bouclé son effort solitaire en 43"09, repoussant ses rivales néerlandaises Anna van der Breggen et Demi Vollering à respectivement 52 secondes et 1"05.

Médaillée d'argent en 2020 à Imola et en 2021 en Flandre, médaillée de bronze en 2022 en Australie, Reusser n'avait encore jamais été sacrée championne du monde. Elle pourra arborer le maillot arc-en-ciel lors des épreuves de contre-la-montre de l'année à venir.

Avec ce titre mondial, la vice-championne olympique du chrono à Tokyo en 2021 met un point d'exclamation à sa magnifique saison. Victorieuse du Tour de Suisse en juin, elle avait également fini à la 2e place du classement général sur le Giro et sur la Vuelta.

(ats/roc)