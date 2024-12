«Effrayant», «choquant»: pistardes et spectateurs entrent en collision

Un accrochage spectaculaire a eu lieu ce samedi au vélodrome de Londres. L'Allemande Alessa-Catriona Propster et la Britannique Katy Marchant se sont télescopées en course, avant d'être éjectées en tribune sur la foule venue assister à la dernière soirée de l'UCI Track Champions League.

Londres accueillait samedi la manche finale de la Ligue des champions 2024 de cyclisme sur piste. Une ultime étape marquée par une chute impressionnante, survenue lors de la deuxième série du keirin féminin, à moins d'un tour de l'arrivée et donc à pleine vitesse.

L'Allemande Alessa-Catriona Propster et la Britannique Katy Marchant, au coude-à-coude à l'extérieur, se sont heurtées alors qu'elles tentaient de se replacer, et ont dévié de leur trajectoire. Les deux pistardes ont alors filé en direction de la bastrude qu'elles ont violemment percutée. Elles ont ensuite décollé et sont passées par-dessus la rambarde, percutant les spectateurs assis aux premiers rangs, après une pirouette dangereuse.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: twitter

Face à la violence du choc et à l'inquiétude au Lee Valley VeloPark, les organisateurs ont immédiatement annulé cette dernière soirée de Champions League. Si Propster s'en est sortie sans blessure, la Britannique Marchant, championne olympique de vitesse par équipe aux Jeux olympiques de Paris 2024, a pour sa part été transférée à l'hôpital. Elle souffre d'une double fracture de l’avant-bras droit (radius et ulna), et a déboîté deux de ses doigts.

Les médecins sont également intervenus auprès de quatre spectateurs, mais aucune blessure grave n'a été constatée, selon un communiqué officiel de l'organisation. Le drame a semble-t-il été évité de justesse.

(roc)