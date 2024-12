Son contrôle antidopage lui a sans doute sauvé la vie: «J'avais peur»

Le beachvolleyeur allemand Daniel Kirchner ne s'attendait pas au résultat de ce qui est pour tous les sportifs un banal examen.

Plus de «Sport»

Les contrôles antidopage de routine font partie du quotidien de nombreux athlètes. Ces derniers les accueillent d'ailleurs souvent comme une corvée. Mais pour Daniel Kirchner, un des nombreux contrôles auxquels il s'est soumis cette année s'est révélé être précieux, car cela lui a permis d'apprendre qu'il était atteint d'un cancer, et donc de prendre rapidement les mesures pour tenter de contrer la maladie.



Le jeune homme de 24 ans a partagé son histoire sur Instagram. Il a parlé ouvertement de la période difficile qu'il a traversée. Pour accompagner sa contribution, il a posté une photo en noir et blanc prise sur son lit d'hôpital, sur laquelle il affiche malgré tout un sourire.

«J'avais peur»

«Pendant le GBT (réd: German Beach Tour) à Munich, je me suis soumis à un contrôle antidopage de routine. Mais ce contrôle m'a peut-être sauvé la vie après coup», a-t-il écrit. L'événement a eu lieu en juillet dernier, parallèlement aux Jeux olympiques de Paris. Deux mois plus tard, en septembre, Kirchner a reçu le diagnostic. Il a ensuite été opéré puis a suivi une chimiothérapie en raison du risque élevé de récidive et de la probabilité que d'autres cellules puissent être touchées.



«Les semaines qui ont suivi l'opération et la période de chimiothérapie n'ont pas été faciles», a expliqué le champion de Bavière 2024. Outre les contraintes physiques, c'est surtout la charge mentale qui lui a posé problème.

«J'avais peur. Peur de la chimiothérapie, peur de ne plus pouvoir concilier l'université et le travail, peur de ne plus pouvoir pratiquer le sport comme d'habitude en raison des effets à long terme»

Dans un premier temps, il a gardé le diagnostic pour lui. «Pendant longtemps, je n'en ai parlé à presque personne. Dire que j'avais un cancer me semblait tout simplement surréaliste », écrit-il. Mais finalement, ce sont les discussions avec sa famille, ses amis et les médecins qui l'ont aidé à faire face à la situation. «Bon nombre des soucis qu'entraîne un tel coup du sort peuvent souvent être résolus si l'on est prêt à accepter de l'aide et à rechercher activement un soutien», explique Kirchner.



Selon Kirchner, la chimiothérapie est maintenant sur le point d'être terminée et il se tourne déjà vers l'avenir. «Je ne peux pas encore annoncer de dates précises pour la saison prochaine, mais mon prochain objectif est de commencer la préparation le plus rapidement possible».

(jcz/t-online)