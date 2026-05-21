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Grasshopper se maintient en Super League sur un penalty

Lovro Zvonarek (GC), zweiter von links, bejubelt sein 1-0 mit Team beim Super League/Challenge League Barrage Rueckspiel zwischen dem Grasshopper Club Zuerich und dem FC Aarau, am Donnerstag, 21. Mai ...
GC reste en Super League!image: Keystone

Le club le plus titré de Suisse se sauve sur un penalty

Grasshopper a validé son maintien en Super League en s’imposant 2-1 après prolongations contre Aarau, jeudi lors du barrage retour de promotion-relégation. La rencontre s’est décidée sur un penalty.
21.05.2026, 22:5421.05.2026, 23:18

Grasshopper évoluera toujours en Super League la saison prochaine. La troupe de Peter Zeidler s'est imposée 2-1 après prolongations face à Aarau dans le match retour du barrage de promotion/relégation jeudi au Letzigrund, après avoir fait match nul 0-0 à l'aller au Brügglifeld.

Engagé le 1er mai, l'ex-coach de Lausanne Peter Zeidler a donc rempli sa mission. Grasshopper, dont la dernière relégation remonte au printemps 2019, s'en sort pour la troisième année consécutive en barrage. Les Sauterelles avaient vaincu Thoune en 2024, et... Aarau l'an dernier.

La polémique autour de GC-Aarau cache une règle méconnue

Pour le FC Aarau, l'issue est cruelle. Le groupe de Brunello Iacopetta semblait avoir fait le plus dur en allant s'imposer à Vaduz lors de l'avant-dernière journée de Challenge League. Et sa promotion semblait acquise lorsqu'il a pu mener 2-0 face à Yverdon lors de la dernière ronde.

Mais les Argoviens ont une nouvelle fois flanché dans le «money time». Contraints au nul (2-2) par YS, ils ont laissé le FC Vaduz décrocher la promotion directe, avant d'échouer pour la troisième fois depuis leur dernière relégation (2015) au cours du barrage de promotion/relégation.

Un penalty pour se sauver

Si cet échec n'est pas aussi frustrant que celui de 2019, qu'ils avaient perdu aux tirs au but face à Xamax après avoir gagné 4-0 à Neuchâtel à l'aller, les regrets seront forcément immenses du côté du Brügglifeld. Grasshopper a certes entamé ce match retour de manière idéale, mais sans se montrer transcendant.

Grasshopper est au cœur d'un immense scandale sportif

Dominateur durant la première demi-heure de jeu, GC a logiquement concrétisé en ouvrant la marque sur une réussite de Lovro Zvonarek (30e). Mais les Sauterelles n'ont pas semblé chercher à enfoncer le clou. Et Aarau a pu égaliser juste avant la pause, grâce à un somptueux retourné acrobatique d'Elias Filet (44e, 1-1).

L'expulsion à la 88e de Lee, coupable d'un coup de genou sur un adversaire à terre, aurait pu faire mal à Grasshopper. Mais Aarau a également été réduit à dix après qu'Obexer a été exclu (105e) pour un coup de pied dans le visage d'Abrashi. Et c'est un penalty transformé par le défenseur El Bachir Ngom (110e) qui a permis à GC de sauver sa peau devant plus de 18 000 spectateurs.

(ats/roc)

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