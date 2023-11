Voici les cas de figure qui qualifieraient la Nati pour l'Euro ce soir

La Suisse pourrait valider son billet pour l'Euro 2024 ce samedi, lors de la réception du Kosovo au Parc Saint-Jacques (20h45). Mais à certaines conditions.

La Nati aurait pu se qualifier pour l'Euro 2024 en Allemagne si elle avait battu Israël à Felcsut, mercredi, mais le petit point obtenu (1-1) l'oblige à travailler encore un peu pour espérer enfin valider son billet.

Elle peut le faire ce samedi soir face au Kosovo, un adversaire qu'elle ne devra surtout pas sous-estimer. L'équipe de Suisse sera ainsi qualifiée si...:

elle bat le Kosovo.

elle fait match nul et Israël ne gagne pas contre la Roumanie.

Le programme et le classement Les deux premiers sont directement qualifiés pour l'Euro. Image: TXT

Si la Suisse perd contre le Kosovo, la situation pourrait devenir inconfortable. Lors de la dernière journée (mardi), la Nati affrontera encore la Roumanie, tandis qu'Israël jouera contre Andorre et le Kosovo contre la Biélorussie.

Si la défaite contre le Kosovo n'est pas trop lourde, un match nul suffira contre la Roumanie. Mais si Xhaka et ses coéquipiers s'inclinent à la fois samedi et mardi, ils ne pourront se qualifier directement que si Israël ne prend pas plus de quatre points contre la Roumanie et Andorre, et si le Kosovo ne gagne pas contre la Biélorussie. Il faudrait donc sortir la calculette et prier, ce qui serait un cruel désaveu pour une nation qui apparaissait comme l'immense favorite de son groupe.

